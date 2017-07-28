Trabzonspor'da yılın bombası Sissoko

Trabzon, Sissoko’yu da getiriyor. Başkan Muharrem Usta’nın, “Ya öncelikli oyuncuları alırız ya da transfer yapmayız” resti sonrası Burak’tan sonra Serdar Taşçı’nın da işini bitiren bordo-mavililer, şimdi ’10 numaralı’ hedefi Moussa Sissoko için girişimlerini yoğunlaştırdı. Rusya’da Serdar’ın işini bitiren Usta’nın şimdi de İngiltere’ye çıkarma yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Sissoko’yu 1 yıllığına kiralamak isteyen Trabzonspor, oyuncu ve menajeri ile anlaşma sağladı.

Tottenham’da geçen sezon Dembele, Wanya ve Dier üçlüsünün arasına girmeyip yedek kalan Sissoko, Müslüman olması nedeniyle Trabzonspor’un teklifine çok sıcak baktı. Tottenham’ın kendisini Avrupa’da başka bir kulübe gönderme isteğine ‘Gidersem Trabzon’a giderim resti çeken Sissoko için İngiliz ekibi ikna edilirse Başkan Usta, hafta sonu Ada’ya gidecek. Tottenham, Sissoko’nun yıllık 7 milyon EURO’luk alacağının yarısını ödemeyi de kabul etmesi transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek tutuyor.

Kaynak:Günebakış