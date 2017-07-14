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Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

Yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle öncelikle kaybettiğimiz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor ve benzer acılarının tekrarlanmamasını ümit ediyorum.

14 Temmuz 2017 Cuma 22:51
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

15 Temmuz 2016 tarihinin en önemli sonucu birlik ve beraberliğimizin değerini bir kez daha derinden hissetmemizdir. Ülkemizin karşılaştığı tüm zorlukları, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ortak bir bilinçle aşabileceğimize ve hepimizi daha aydınlık günlere taşıyacak ortak hedeflere ancak “biz” olarak koşabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak,  bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük.  90 yılı aşkın süredir olduğu gibi, bundan sonra da toplumumuz ve ekonomimiz için değer yaratmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 22:51
  1. Sabancı Holding
  • OsmnshnOsmnshn27 dk önce
    EyvAllah sayın ablam.EKONOMİYE CAN VERMEYE DEVAM
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