Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklaması

15 Temmuz 2016 tarihinin en önemli sonucu birlik ve beraberliğimizin değerini bir kez daha derinden hissetmemizdir. Ülkemizin karşılaştığı tüm zorlukları, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ortak bir bilinçle aşabileceğimize ve hepimizi daha aydınlık günlere taşıyacak ortak hedeflere ancak “biz” olarak koşabileceğimize yürekten inanıyoruz.

Biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük. 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi, bundan sonra da toplumumuz ve ekonomimiz için değer yaratmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.