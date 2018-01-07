O kalemşörler hala aramızda

28 Şubat darbesiyle milyonlarca vatandaşı mağdur eden sanıkların yargılandığı davanın 94’üncü duruşması 8-9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mağdurlar, “O günün kalemşor kahramanları bugün hâlâ pervasızca ve utanıp sıkılmadan vatanperverlikten dem vurarak aramızda dolaşmakta” dedi.

28 Şubat darbesiyle milyonlarca vatandaşı mağdur eden sanıkların yargılandığı davanın 94’üncü duruşması 8-9-10 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Duruşma gününe sayılı günler kalırken Yeni Akit’e konuşan mağdurlar, “O günün kalemşor kahramanları bugün hâlâ pervasızca ve utanıp sıkılmadan vatanperverlikten dem vurarak aramızda dolaşmakta. Mutlaka siyasi ve sivil hatta medya ayağına da dava açılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



SANIKLAR ÇOK RAHAT PİŞMANLIK BİLE GÖSTERMİYORLAR



28 Şubat davasına ilişkin konuşan Emekli Piyade Albay Ersan Ergür, “28 Şubat davasında bugüne kadar gelinen noktada sanıklar başlangıçta ‘BÇG’ ve benzeri yapılanmaları inkar etse de ortaya çıkan belgelerin sonucunda legal bir yapılanma olduğu üzerine tezlerini geliştirme gayretine girmişlerdi. Bu dayanağa kendileri de inanmamış olacaklardı ki 15 Temmuz davasından sonra tezleri şimşek hızıyla FETÖ ile mücadeleye oturdu. Ancak FETÖ ile nasıl bir mücadele ise 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra tutuklanan ve firar eden sanıkların neredeyse tamamı 28 Şubat mahsulü personelden oluşuyordu. Davanın seyrine baktığımızda sanıklar rahat tavırları ile dikkat çekerken pişmanlık emaresi göstermiyorlardı” dedi.



BEDELİNİ ÖDEMELERİ GEREK!



21 Aralık 2017’de yapılan duruşma sonrası savcının mütalaasını açıklaması sanıkların belini kırdığını ifade eden Ergür, “103 sanıklı davada 60 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istenince işin şaka olmadığını ayakları yere basarak anlamış oldular. Milletin değerleriyle ülkemizin geleceği ile silahlı bir güce dayanarak oynamanın bedelini ödemeleri gerek. Bu davada yeterli ceza çıkması bundan sonraki zamanlarda bu zihniyetteki insanların cesaretini ve girişimini şimdiden engelleyecektir. Ancak bu askeri sanıkların olduğu bir dava 28 Şubat askerlerin başkanlığında sivil bir koro ile gerçekleştirilmiştir. O günün kalemşor kahramanları bugün hâlâ pervasızca ve utanıp sıkılmadan vatanperverlikten dem vurarak aramızda dolaşmakta. Mutlaka siyasi ve sivil hatta medya ayağına da dava konusu olması gerekmektedir. Savcının açıklamış olduğu mütalaa o günlerde mağdur edilen hayalleri yıkılan gençlerimizin, yavrularımızın yarasını sarmaya yetmeyecektir ancak bir teselli olacağı muhakkak. 28 Şubat döneminde haksızlığa uğramış bir kahraman olarak o sanıkların ceza alması hapse girmesi beni asla mutlu etmeyecektir. Ancak ülkemin ilerleyişine pranga vuran zihniyetin tarihin demir parmaklıklarına gömülmesi bana ve arkadaşlarıma bir teselli verecektir” şeklinde konuştu.

28 şubat darbesi aydınlatılmalı

28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, “Bir kısmı ceza aldı ama kesinleşmedi hâlâ devam ediyor. O dönemde suçsuz yere sadece inançları gereği, kıyafetinden dolayı, başörtüsünden dolayı eğitim hayatları sonlananlar oldu. Bu olaylarda parmağı olanlar kesinlikle cezalandırılmalıdır. Biz bunu 20 yıldır ifade ediyoruz. 28 Şubat’la tam anlamıyla yüzleşmeden 15 Temmuz’u anlayamayız ve sonrasında yaşanacak olaylarında önüne geçemeyiz. 28 Şubat aydınlığa çıkarılmalıdır gasp edilen haklar verilmelidir. 20 yılın yaralarını sarmak mümkün değil ama en azından iyileştirilebildiği kadar yapılmalıdır. Suçsuz yere cezaevlerinde yatan kardeşlerimiz evlatlarının düğünlerine mektupla katılmasını istemiyoruz” dedi.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA