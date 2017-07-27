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Muhalifler, Halep'te o noktaya girdi

Halep'in büyük bir katliamla İran, Rusya ve Esed rejiminin eline geçmesinin ardından Muhaliflerin Halep'e sızma girişimi sürüyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe 22:04
Muhalifler, Halep'te o noktaya girdi

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz yılın Kasım ayında son yüzyılın en büyük katliamlarına imza atarak Halep'i işgal eden iran ve Rusya destekli Esed rejimine karşı Muhaliflerin Halep'e sızma girişimleri sürüyor. 

Bugün Özgür Suriye Ordusuna bağlı İslam özgürlük Tümeni Halep'in Batısında bulunan Beşşar Esed'e ait Askeri Araştırma üssüne girdi.. 

Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken muhaliflerin Askeri Araştırma Merkezinin bir kısmını ele geçirdiği duyuruldu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 22:04
  1. İslam özgürlük Tümeni
  2. HALEP
  3. rusya
  • ......54 dk önce
    Daha hmeymin hava üssünede girince muhalifler ordaki rus kafirinin esamesi okunmayacak inşallah geberikleri ülkelerine posta .
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