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Millet tankın karşısında Özdağ ekran karşısında

MHP’den ihraç edilen ve FETÖ’nün projesi olarak ortaya çıktığı iddia edilen Meral Akşener ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan Ümit Özdağ’ın 15 Temmuz’da nerede olduğuna dair görüntülere ulaşıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 07:17
Millet tankın karşısında Özdağ ekran karşısında

MUHAMMED UZUN / İSTANBULDarbe gecesini bir dönemin eski ülkücülerinden Nevzat Bor’un evinde geçiren Özdağ’ın halkın direnişini televizyondan izlediği görülüyor. Videoda, Türkiye’nin tarihinde uğradığı en büyük ihanete ve yüzlerce şehide rağmen hain kalkışmaya ‘kontrollü darbe’ imasında bulunan Özdağ’ın korkup sığındığı Nevzat Bor’un evinde oturduğu koltuktan televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri izlerken görülüyor.

FETÖ’nün darbe girişiminin bastırılmak üzere olduğu saat 04.00 sularında Bahartürk TV isimli kanalın canlı yayına bağlanarak darbeyi lanetleyen açıklamalar yapan Bağımsız Milletvekili Özdağ’ın tarihinde ilk kez saldırıya uğrayan TBMM’ye de 08.00’den sonra gittiği öğrenildi. Türkiye’nin en kanlı darbe girişiminin yaşandığı gecede saklanmayı tercih etmesi zihinlerde derin şüpheler doğurdu. 

249 şehit verdiğimiz FETÖ’nün kanlı darbe girişimi sonrası Türkiye diz çöktürmek isteyen gizli ve kirli ellere daima lanet yağarken Ümit Özdağ, 15 Temmuz ihanetinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumlu tutmuştu. 

‘EVET ÇIKARSA; BELA GELİR’

MHP’den ihraç edilen ve referandumda hayır oyu için kampanya çalışması başlatan Ümit Özdağ, referandum süreci ile ilgili tehditvari ifadeler kullanmıştı. ‘Evet’ diyenleri denize dökmekle tehdit eden CHP’li vekil Hüsnü Bozkurt’tan esinlenen Özdağ, TV programında, “Evet çıkarsa başımıza 15 Temmuz’dan çok daha büyük bir bela gelecektir” demişti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 07:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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