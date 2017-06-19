Londra'da çirkin saldırı! Teravih namazı çıkışına kamyonetle daldı
İngiltere'nin başkenti Londra, üç ayda üçüncü kez benzer saldırıyla dehşeti yaşadı. Teravih namazı sonrası kaldırımda yürüyenler, hızla gelen bir kamyonet tarafından ezildi. Bir kurban olay yerinde yaşamını yitirdi, sekiz yaralı hastanelerde tedavi altında.Olay sonrası aracın sürücüsü çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Bir görgü tanığı, minibüsten inen saldırganın "Tüm Müslümanları öldürmek istiyorum" diye bağırdığını aktarıyor. İngiltere Müslümanlar Konseyi, kamyonetin camiden çıkanları kasıtlı şekilde ezdiğini açıkladı.19 Haziran 2017 Pazartesi 09:11
İngiltere'nin başkenti Londra, son üç ayda üçüncü kez aynı tarz saldırıyla sarsıldı. Kentin kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınında bir kapalı kasa kamyonet yerel saatle 00.20 sularında yayaları ezdi.
Teravih namazı çıkışında Seven Sisters Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen yayaları hedef alan saldırıda, sekiz kişi yaralandı. Bir kurban ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayın duyulmasıyla çok sayıda silahlı polis ve ambulans bölgeye ulaştı.
Saldırı, Finsbury Park Camii'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Muslim Welfare House adlı Müslüman toplum merkezinin önünde gerçekleşti. İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Khan, kamyonetin camiden çıkanlara bilerek çarptığını Twitter hesabından duyurdu.
Olayın ardından bir grup Müslüman'ın sokakta namaz kılarak kurbanlar için dua ettiği görüldü.
Saldırganı çevredekiler yakaladı
Aracı kullanan şoför çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Gözaltı sırasında çekilen fotoğraflara göre, saldırgan beyaz.
Bir görgü tanığı, yaşananları "Bir anda saniyeler içerisinde bir minibüs belirdi. Üzerimize doğru geldi, insanları ezdi. Sürücü minibüsünden indi, 'Tüm Müslümanları öldürmek istiyorum' diye bağırdı. Bir arkadaşımız arkadan itti saldırganı. Adam bana doğru geldi ve yere düşürmeyi başardım. Polis gelene kadar yerde tuttuk" sözleriyle anlattı.
İngiliz polisinin 48 yaşındaki saldırganın kimliği ve diğer detayları bugün açıklaması bekleniyor.
Gün ağardı, cadde trafiğe kapalı
Olay yerinde günün ağarmasıyla birlikte polisin geniş bir alanı kordon altına aldığı dikkat çekiyor. Seven Sisters Caddesi halen trafiğe kapalı. Victoria ve Piccadilly metro hatlarının geçtiği bölgede toplu ulaşım normal seyrinde devam ediyor, metronun yalnızca Seven Sistres Caddesi çıkışı kapalı.
May: Potansiyel terör saldırısı
İngiltere Başbakanı Theresa May, polis ekiplerinin olayı potansiyel bir terör saldırısı olarak araştırdığını açıkladı. Başbakan May, "Kalbim olayda yaralananlarla birlikte" dedi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, olayı 'dehşet verici terörist saldırı' olarak tanımladı.
Londra, 2017'de iki kez terör saldırısına hedef oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda Halit Mesud isimli IŞİD teröristi, ciple Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezdi. Parlamento bahçesinin duvarına çarpıp duran terörist, bir polisi bıçaklayıp içeriye doğru yöneldiği sırada vurularak yakalandı. Terör saldırısında biri polis beş kişi yaşamını yitirdi.
Haziran ayı başında ise beyaz bir minibüsle London Bridge'te yayaları ezen üç terörist, peşinden insanların eğlendiği sokak barlarını hedef aldı. Kurbanları bıçaklayan saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yalnızca İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı sarsan saldırıda sekiz can kaybı olduğu duyuruldu.
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Jurnal8 dk önce "HIRİSTİYAN TERÖRÜ"ÇOK GÜZEL BİR GİRİŞ VE BAŞLIK...UZUN ZAMANDIR AKİT'DEN BEKLİYORDUK BUNU...RADİKAL HIRİSTİYAN,İSEVİ TERÖRÜ GİBİ;vs,vs.. Pkksavar9 dk önce Hristiyan terörü. Haçlı terörü. Nazi terörü. Gavur eziyeti.... Cemşit12 dk önce Dünya teröre vehıristiyan terörüne baş eğmeyecektir CEMŞİT15 dk önce HIristiyan terörü hoş görülemez... Cemşif16 dk önce HIRİSTİYAN TERÖRİZMİNDEN çok çekti insanlık... Cemşit19 dk önce Hıristiyan terörü...ILIMLI HIRİSTİYANLAR hariç diğerleri çok şiddet yanlısı... Yani Hıristiyan terörü... Bi çaresine bakmak lazım HIRİSTİYAN TERÖRÜNÜN.... Yurtsever1 sa önce Sen bir Ruhsal durumunu kontrol etsen iyi edersin.Bu nasil bir Yorum.Not: Birde Osmanlı Rumuzunu kullanmazsan iyi edersin.Bizler Ecdadımızdan gurur duyarız ve Yurta Sulh Cihanda Sulh diyen Dünya Liderimizi de saygı ve minetle anarız. fffd4 sa önce Ne demek devami gelsin olmekle mi islami yayacaksiniz oldurmekle mi boyle mi yasanir Hayri4 sa önce birakalim artik su hosgörü palavralarini ,,ISTENMIYOOOORUZ kardesim,, zaten hedef tahtasinda islam yokmu?!,... Deas terörü bir hacli projesi degilmi??? Biz birakacakmisiz, biz biraksak adamlar birakiyormu, hedef prio 1 ortada: soyumuzu kurutana kadar durmayacaklar. Ancak güclü oldugumuzda, dikkatlerini üzerlerimize degilde, kiliclarimizin pariltisina cektigimizde huzura kavusuruz, gerisi laga luga, yada en azindan elinde ayni silah olacakki rahat birakilasin... Hayri4 sa önce Yok bunu konusmazlar, kimin umrunda. Inaninki o deas tarafindan öldürülen masum hiristiyanlarda kimsenin umrunda degil!!! Bunlarin tek hedefi, müslüman topraklarini isgal ede bilmek bunun icinde deas gibi örgütleri kendilerine bilincli olarak saldirtmaktalar, saldirtmaktalarki halkin destegini ala bilsinler. Ama ben bunlara kizmiyorum gavur düsmanligini yapiyor, elbette bu komplolari kuracak! Insana pes dedirten halkimizin yarisi! Hani o ,,hürriyetci HAYIRcilar,, varya bu oynanan oyunlari göremeyenler, tek vucut, tek yumruk olmamiz gerekirken kefere degirmenine su tasiyanlar, iste bunlar o coluk cocugu bombalayan düsmanlardan daha beter!!!