Londra'da çirkin saldırı! Teravih namazı çıkışına kamyonetle daldı

İngiltere'nin başkenti Londra, son üç ayda üçüncü kez aynı tarz saldırıyla sarsıldı. Kentin kuzeyindeki Finsbury Park Camii yakınında bir kapalı kasa kamyonet yerel saatle 00.20 sularında yayaları ezdi.

Teravih namazı çıkışında Seven Sisters Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen yayaları hedef alan saldırıda, sekiz kişi yaralandı. Bir kurban ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın duyulmasıyla çok sayıda silahlı polis ve ambulans bölgeye ulaştı.

Saldırı, Finsbury Park Camii'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Muslim Welfare House adlı Müslüman toplum merkezinin önünde gerçekleşti. İngiltere Müslüman Konseyi (MCB) Genel Sekreteri Harun Khan, kamyonetin camiden çıkanlara bilerek çarptığını Twitter hesabından duyurdu.

Olayın ardından bir grup Müslüman'ın sokakta namaz kılarak kurbanlar için dua ettiği görüldü.



Saldırganı çevredekiler yakaladı

Aracı kullanan şoför çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Gözaltı sırasında çekilen fotoğraflara göre, saldırgan beyaz.

Bir görgü tanığı, yaşananları "Bir anda saniyeler içerisinde bir minibüs belirdi. Üzerimize doğru geldi, insanları ezdi. Sürücü minibüsünden indi, 'Tüm Müslümanları öldürmek istiyorum' diye bağırdı. Bir arkadaşımız arkadan itti saldırganı. Adam bana doğru geldi ve yere düşürmeyi başardım. Polis gelene kadar yerde tuttuk" sözleriyle anlattı.

İngiliz polisinin 48 yaşındaki saldırganın kimliği ve diğer detayları bugün açıklaması bekleniyor.



Gün ağardı, cadde trafiğe kapalı

Olay yerinde günün ağarmasıyla birlikte polisin geniş bir alanı kordon altına aldığı dikkat çekiyor. Seven Sisters Caddesi halen trafiğe kapalı. Victoria ve Piccadilly metro hatlarının geçtiği bölgede toplu ulaşım normal seyrinde devam ediyor, metronun yalnızca Seven Sistres Caddesi çıkışı kapalı.

May: Potansiyel terör saldırısı

İngiltere Başbakanı Theresa May, polis ekiplerinin olayı potansiyel bir terör saldırısı olarak araştırdığını açıkladı. Başbakan May, "Kalbim olayda yaralananlarla birlikte" dedi.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han ise, olayı 'dehşet verici terörist saldırı' olarak tanımladı.

Londra, 2017'de iki kez terör saldırısına hedef oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda Halit Mesud isimli IŞİD teröristi, ciple Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezdi. Parlamento bahçesinin duvarına çarpıp duran terörist, bir polisi bıçaklayıp içeriye doğru yöneldiği sırada vurularak yakalandı. Terör saldırısında biri polis beş kişi yaşamını yitirdi.

Haziran ayı başında ise beyaz bir minibüsle London Bridge'te yayaları ezen üç terörist, peşinden insanların eğlendiği sokak barlarını hedef aldı. Kurbanları bıçaklayan saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürüldü. Yalnızca İngiltere'yi değil tüm Avrupa'yı sarsan saldırıda sekiz can kaybı olduğu duyuruldu.