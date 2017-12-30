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İstihbarat personelini Facebook’a kaptırıyor… Düşük maaşlı casus aranıyor!

İngiltere istihbarat kurumları casus bulamadıklarını açıkladı. Maaşları az bulan casuslar beş katı para veren Apple ve Facebook’a yöneliyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 08:45
İstihbarat personelini Facebook’a kaptırıyor… Düşük maaşlı casus aranıyor!

İngiltere’nin istihbarat kurumlarından GCHQ, Apple ve Facebook gibi teknoloji şirketlerinin beş kat daha fazla para ödemesi sebebiyle yeni casus bulmakta zorlanıyor. Ülkenin Güvenlik Servisi ve İstihbarat Komitesi’nin bu ay yayımladığı bir raporda ‘hacker tehditine’ ve istihbarat personelinin açığına dikkat çekilirken Mayıs ayında İngiliz sağlık sistemi NHS’e yapılan WannaCry saldırısı ve milletvekillerinin e-posta şifrelerini ele geçirmek için yapılan ataklara değinildi. Raporda teknoloji devleri tarafından vadedilen bütçelerin dört ila beş katı üzerinde olduğu ve bununla yarışılmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Şaşılanın aksine, teknoloji şirketlerinin casusları işe alması yeni bir haber değil, çünkü şirketler rakiplerinin araştırılması istiyor.Örneğin, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Uber rakiplerinin durumunu ve WhatsApp konuşmalarını araştırması için eski bir CIA çalışanını işe aldı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 08:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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