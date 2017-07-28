İhbar süresine uymayan tazminat öder

İşe başlamak kadar iş bırakmak da doğal bir süreç. Ama burada çalışanların akıllarına takılan bazı sorular var. İşi bırakırken bazı kurallara uymak gerekir. Örneğin, bir kişi işi bırakırsa bunu önceden işyerine bildirmesi gerekir. Akşam'dan Okan Güray Bülbül istifa sürecinde neler yapılması gerektiğini yazdı.

"İstifanın işveren tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Ancak işveren isterse ihbar süresi uygulayabilir. Yani istifanızı kabul eder ve ihbar süresi boyunca çalışmanızı talep eder. İhbar süresi işçinin hizmet süresine göre değişir. İhbar süresine uymayan taraf, ihbar süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminatı ödemek zorundadır. İşçinin ihbar süresine uymadan iş sözleşmesini feshederek işi bırakması halinde işverene, işverenin de ihbar süresine uymadan işçiyi işten çıkarması halinde işçiye ihbar süresine ilişkin ücreti tazminat olarak ödenmesi gerekir. Dolayısıyla 2 yıldır işyerinde çalışıyorsanız ve işveren istifa sonrası sizden ihbar süresi kadar çalışmanızı talep ederse ya 6 hafta daha çalışmak ya da 6 haftalık ücretiniz tutarındaki ihbar tazminatını işverene ödemek durumundasınız."