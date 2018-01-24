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Balıkesir'de terör propagandasına 7 gözaltı

Balıkesr'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:17
Balıkesir'de terör propagandasına 7 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik ettikleri iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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