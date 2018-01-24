Balıkesir'de terör propagandasına 7 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgüt propagandası yaptıkları ve halkı kin ile düşmanlığa tahrik ettikleri iddia edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.