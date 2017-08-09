Arda Turan Galatasaray'a haber gönderdi

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin Arda'ya soğuk bakışı İspanya'da da ilginç karşılandı. Geçen sezon başında Neymar'ın Olimpiyat Oyunları mesaisi yüzünden Barcelona forması giyemediği dönemde, sezona fırtına gibi giren ve Brezilyalı yıldızı aratmayan Arda'nın, Neymar PSG'ye satıldıktan sonra dahi kadroda düşünülmemesi, "Barcelona'dan koptu" yorumlarına neden oldu. Arda pazar günü Real Madrid ile oynanacak Süper Kupa finalinde de şans bulamazsa, Katalan kulübüyle ipler tamamen kopacak.

''GALATASARAY İÇİN FEDAKARLIK YAPARIM''

1 aydır Arda transferi için kapalı kapılar ardında büyük çaba sarf eden Galatasaray'ın 1 yıl kiralık satın alma opsiyonlu teklifini Barcelona yönetimine götüreceği ve rakamın kiralama bedeli de dahil olmak üzere 10-12 milyon Euro seviyesinde olacağı öğrenildi. Barcelona'da yılda 8 milyon Euro kazanan Arda'nın yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönmek istediği ve yıllık ücretinde her türlü fedakarlık yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Burası benim evim, gereken neyse yaparım" diyerek Galatasaray yönetiminin Barcelona ile anlaşması gerektiğini ilettiği öğrenildi.

ÖZBEK: ''ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakmasını arzuladıklarını ve bu transfer için çaba harcadıklarını söyledi. Arda'nın çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu vurgulayan Özbek, "Arda bizim evladımızdır. Elbette Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer Galatasaray'dır. Arda'nın buraya gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuzdur. Bu manada çalışmalarımız var" itirafında bulundu.

Bonservis

Atletico Madrid 12 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus

Barcelona 34 milyon Euro + 7 milyon Euro bonus

Kariyeri

Galatasaray 190 maç, 44 gol, 76 asist

Atletico Madrid 178 maç, 22 gol, 32 asist

Barcelona 55 maç, 15 gol, 11 asist