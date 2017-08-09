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Almanya'dan pişkin çıkış: Bize saygı gösterin!

Terörist yuvası Almanya’nın Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, küstah bir çıkışta bulunarak Türkiye'nin Almanya'ya göstermesi gerektiğini söyledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
Almanya'dan pişkin çıkış: Bize saygı gösterin!

Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, "Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini" vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, "Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli" dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, "NATO'nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu" ifade etti.

KONYA KRİZİNE NATO FORMÜLÜ

İncirlik'te başlayan krize "NATO formülü" ile çözüldü. Alman vekillerin ziyaretleri, 8 Eylül'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller liderliğinde Türk ve Alman vekillerden oluşan bir heyetle gerçekleşecek...

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssüne planladığı ziyaret “NATO formülü” ile çözüldü. Ziyaret 8 Eylül'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller liderliğinde Türk ve Alman vekillerden oluşan bir heyetle gerçekleşecek. Alman devlet televizyonu ARD, dün Türk hükümetinin Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu heyetinin Konya'daki NATO askeri üssünü ziyaret etmesine izin verdiğini açıkladı. Önerinin, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Gottemoeller tarafından yapıldığı ve söz konusu davete yönelik belgenin pazartesi günü Berlin'e gönderildiği kaydedildi.

'ALMANLARA DEĞİL NATO'YA İZİN VERİLDİ'

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'a değerlendirmede bulunan üst düzey diplomatik kaynaklar, “NATO üssüne Alman vekillere özel bir izin verilmedi. Bu bir NATO ziyaretidir” değerlendirmesinde bulundu. Ziyarete ilişkin olarak “NATO Genel Sekreterliği, örgüt adına bir ziyaretin gerçekleşmesini istedi. Heyette NATO'dan görevlilerin yanı sıra Alman ve Türk vekiller, komisyon üyeleri bulunacak” dedi.

TERÖR SUNUMU

Kaynaklar, üssü ziyaret edecek heyete Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey görevlilerin eşlik edeceğini kaydederek, “Bu heyete terör örgütleri PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele sunumu yapılacak. Türkiye'nin çabaları ve gelinen nokta anlatılacak. Terörle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekilecek” diye konuştu.

BAKAN LEYEN: İYİ BİR ÇÖZÜM

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ziyarete ilişkin olarak, “Alman milletvekillerinin ziyaretinin şimdi NATO çatısı altında yapılabilmesi iyi bir çözüm. Konya'dan yapılan uçuşlar NATO misyonudur. AWACS uçakları NATO'nun yeteneğidir. Bu, NATO'da karşılıklı saygı konusudur” dedi.

İNCİRLİK'LE BAŞLAMIŞTI

Türkiye, FETÖ ve PKK krizi nedeniyle, Alman milletvekillerin İncirlik Üssü'ne girmesine izin vermeyince, Almanya İncirlik'ten çekilmeye karar vermişti. Aynı kriz, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmek istemesi ancak Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle sürüyordu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
  1. NATO
  2. Ursula von der Leyen
  3. Türkiye Üretim İhracaat
  • HAKİKAT HAKİKAT 31 dk önce
    Adamlar doğru diyor. Adamlara saygılı olunmalı.Kendi kendimize bile saygili olamiyoruz... Herkes kapisi önündeki çöplüğe bakmali
  • Bora Paköz Bora Paköz 34 dk önce
    Dünyadaki ülkelerin %90'ı (IŞİD'e gönderdiğimiz silahlardan dolayı) bizi terörist barındıran ülke olarak tanırken; bu attığınız başlık'a anca Konya Beşiktaş kupa maçında sahaya atlayıp her türlü pislik yapan eğitimsiz, sevmediği insanların kapılarını işaretleyen, trafikte gık deyince çıkıp adamı vuran, kitap okumayan, insanı yaradandan ötürü sevmeyen, kendini yerli ve milli zanneden insanlar inanır.
  • Yunus 16Yunus 1646 dk önce
    Meğer Görünen düşman abd. Görünmeyen SİNSİ DÜŞMAN Almanyaymış. SİNSİ DÜŞMANLAR daha çok ve tehlikeli. Yıllardır anlayamadık. TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin ŞEREFLİ VATANDAŞLARI (Türk, kürt, alevi, sunni, herkes) artık uyanalım BİRLİK Olalım. Adamlar bizim tarihimize düşman.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    Siz Saygıyı, Hak Ediyormusunuz. Hayır.
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