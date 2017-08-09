Almanya'dan pişkin çıkış: Bize saygı gösterin!

Passauer Neue Presse gazetesine açıklama yapan Almanya Savunma Bakanı, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk hükümetinin, işlerini kolaylaştırmadığını belirten von der Leyen, "Türk hükümetine karşı fazlasıyla sabır gösterildiğini" vurguladı. Almanya Savunma Bakanı, "Türkiye kendisinin talep ettiği saygıyı bize de göstermeli" dedi.

Federal Meclis Savunma Komisyonu'ndan bir heyetin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmesine Türk hükümetinin izin vermesini ise memnuniyetle karşılayan Almanya Savunma Bakanı, "NATO'nun bu konuda devreye girmesinin iyi olduğunu" ifade etti.

KONYA KRİZİNE NATO FORMÜLÜ

İncirlik'te başlayan krize "NATO formülü" ile çözüldü. Alman vekillerin ziyaretleri, 8 Eylül'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller liderliğinde Türk ve Alman vekillerden oluşan bir heyetle gerçekleşecek...

Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssüne planladığı ziyaret “NATO formülü” ile çözüldü. Ziyaret 8 Eylül'de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller liderliğinde Türk ve Alman vekillerden oluşan bir heyetle gerçekleşecek. Alman devlet televizyonu ARD, dün Türk hükümetinin Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu heyetinin Konya'daki NATO askeri üssünü ziyaret etmesine izin verdiğini açıkladı. Önerinin, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Gottemoeller tarafından yapıldığı ve söz konusu davete yönelik belgenin pazartesi günü Berlin'e gönderildiği kaydedildi.

'ALMANLARA DEĞİL NATO'YA İZİN VERİLDİ'

Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'a değerlendirmede bulunan üst düzey diplomatik kaynaklar, “NATO üssüne Alman vekillere özel bir izin verilmedi. Bu bir NATO ziyaretidir” değerlendirmesinde bulundu. Ziyarete ilişkin olarak “NATO Genel Sekreterliği, örgüt adına bir ziyaretin gerçekleşmesini istedi. Heyette NATO'dan görevlilerin yanı sıra Alman ve Türk vekiller, komisyon üyeleri bulunacak” dedi.

TERÖR SUNUMU

Kaynaklar, üssü ziyaret edecek heyete Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey görevlilerin eşlik edeceğini kaydederek, “Bu heyete terör örgütleri PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele sunumu yapılacak. Türkiye'nin çabaları ve gelinen nokta anlatılacak. Terörle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekilecek” diye konuştu.

BAKAN LEYEN: İYİ BİR ÇÖZÜM

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, ziyarete ilişkin olarak, “Alman milletvekillerinin ziyaretinin şimdi NATO çatısı altında yapılabilmesi iyi bir çözüm. Konya'dan yapılan uçuşlar NATO misyonudur. AWACS uçakları NATO'nun yeteneğidir. Bu, NATO'da karşılıklı saygı konusudur” dedi.

İNCİRLİK'LE BAŞLAMIŞTI

Türkiye, FETÖ ve PKK krizi nedeniyle, Alman milletvekillerin İncirlik Üssü'ne girmesine izin vermeyince, Almanya İncirlik'ten çekilmeye karar vermişti. Aynı kriz, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etmek istemesi ancak Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle sürüyordu.