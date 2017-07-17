Ağbal: Önümüzdeki dönemde de sevindirici rakamları göreceğiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2018 yılında almış olduğumuz tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7.4 milyar liraya düşecek.

Hükümet olarak reform niteliğinde yasal düzenlemeleri 15 Temmuz sonrası aksamadan hayata geçirdik. Ekonomimizin orta ve uzun vadede büyümesini güçlendirecek düzenlemeleri hayata geirdik. Patent Kanunu'nu hayata geçirdik. Ar-Ge Kanunu'nu düzenledik. Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklikler yaptık. Süper Teşvik Sistemi'ni yasalaştırdık. Yatırımcılar için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. İş Gücü Kanunu'nu çıkarttık ve yasal değişiklikler yaptık.

15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında ekonomimiz için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler sayesinde 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme dengesine girmiş oldu. Yapılan tüm propagandalara rağmen Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı. Türkiye ekonomisi almış olduğumuz tedbirler sayesinde 2016'nın çeyreğinde toparlandı ve büyümeyi yakaladı. Ekonominin birçok alanında hızlı bir şekilde toparlanma oldu.

Ekonominin dış ticaret tarafında da önemli gelişmeler var. İhracat büyümemize önemli katkılar yaptı. 2016 sonunda 10.6 milyar dolar olan enerji ve altın hariç cari açık 4.7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Doğrudan yatırımların artması da ekonomimize olan güveni teyit etmektedir.

İstikrara işaret eden en önemli verilerden biri de kurdaki oynaklık düzeyi, bu oranların aşağı indiğini görüyoruz. Borsa endeksinde çok hızlı bir toparlanma ve rekorlara giden bir trendi görüyoruz. Bugün sevindiren bir istihdam verisini aldık. İşsizlik rakamlarının 3 dönemdir düşüşte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması en önemli hedeflerimiz olmaya devam edecek. 2017 yılının ikinci yarısında da bu veriler Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de sevindirici rakamları göreceğiz.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi de en önemli hedeflerimizden. Yıl sonunda enflasyonun tek haneye düşürülmesini hedefliyoruz.