Afyon'da patlama! Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Sandıklı Yeni Sanayi Sitesi 24. Blok'ta, kumaş tüp boya kalemi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlama sonucu yangın çıkarken fabrikada bulunan Arif Tanrıkulu (26), Ali (19) ve Muhammet Yıldırım (14) yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Arif Tanrıkulu, yapılan müdahalenin ardından Afyon Kocatepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması ise devam ediyor.

Sanayi sitesinde torna ustası olarak çalışan İbrahim Irmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın büyük bir gürültü ile meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından yetkililere haber verdiklerini belirten Irmak, "Patlamanın etkisiyle fabrikadaki parçalar bize doğru fırladı. Bir kişinin içeriden yaralı olarak arkadaşlarının yardımı ile dışarı çıktığını gördüm. İnşaAllah durumu iyidir." diye konuştu.