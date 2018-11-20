Mezara Kadar Belediye Başkan Kadrosu (!)

Son zamanlarda her siyasi parti gelen tepkiler üzerine check-up yapmak zorunda kaldı. Görünen o ki epey sıkıntı hasıl olmuş. Özelikle muhafazakâr siyasi partiler biat eksenli olup parti karar mekanizması anlamında lidere bağlı kaldığını beyan ederek icrayı faaliyet anlamında hiçbir iş yapmamaktadır. Esasen bakıldığında her partinin tüzük ve işleyişinde demokratik söylemlerin olduğunu görüyoruz, fakat fiili durumda nedense buna rastlayamıyoruz.

Temayül yoklamalarının parti tabanlarında teşkilat mensuplarının içinde bir yarış olarak algılanması gerekir. Ancak bu aksine, demokratik olmayan bir biçimde yapılıyor. Bir kesim kişiler tarafından parti teşkilat mensuplarına bir liste veriliyor, ‘’yalnızca bunları seçeceksiniz’’ diye başlayıp, ilçe başkanından, belediye başkanından tehditlerle devam ediyor. Böylelikle temayül oylamalarında da rızası dışında bir seçeneği onaylamak zorunda bırakılıyor. Bunun adına ‘’Temayül’’ deniliyor.

Son zamanlarda her yerde karşımıza anket çalışmaları çıkmaktadır. Bunu gören kimselerse hemen anketörün yanında soluk alıveriyor. ‘’Aman abi beni yazın, beni öne çıkarın, ben emektarım’’ ricalarında bulunuyor. Bunun gibi gülünecek onca şey var ki…

Son zamanlarda kendini merkeze yakın gösteren bazı belediye başkanlarının, il ve ilçe başkanlarının beş bin, on bin karşılığında bir anket şirketi ile anlaşarak kendilerine göre anket çalışması yaptırması da prim yapmaya başladı. Bu durumlarda yapılan çalışmaların sütten kaymak çalışmaları olduğunu unutmayalım. Bütün çalışmalarda nedense herkes parti üstü olarak kamuoyuna tanıtılıyor ki; ağaların değmeyin keyfine…

Bir belediye başkanı görüyoruz mesela… Kendini öve öve bitiremiyor. Ben anketlerde parti üstüyüm diyor ve partiden oy oranını açıklıyor. Şu kadar iş yaptım diye başlıyor saymaya, bunu da yaptım, gezi de yaptım diye devam ediyor… Biri de demiyor ki; ‘’Sen kimsin kardeşim? Diğer başkanlardan farklı ne özelliğin var? Ulusal bazda özel yerel yönetimler okulunu açtın da bizim haberimiz olmadı? İlçendeki işsizlik sorununu çözdün de bizim mi haberimiz olmadı?

Dost-ahbap ilişkilerinden de partilerin çok zarar gördüğünü unutmayalım. Bugün AK Parti’nin kendi parti içi planlamasını yaparken birçok hatayı görmezden gelerek daha büyük hatalara sebebiyet verdiğini unutmayalım. Bazı kaynaklara göre üç dönem kuralından dolayı mevcut belediye başkanlarının yerlerinin değiştirilmesi öngörülmüş. A’dan B’ye yer takası gibi durumların söz konusu olmasının bile partililere hakaret olduğunu unutmayalım. Anadan doğma belediye başkanlığı döneminin başlamasının parti içi tartışmalara döndüğünün, sert eleştirilere sebep olduğunun altını çizmek isterim. AK Parti’de adam mı yetişmedi de bunca yıpranmış belediye başkanlarını dördüncü dönem üst üste uygun görüyoruz? Sandıktan mezara bir başkanda diretmek bütün partililere bir hakarettir.

Partide uzun yıllar hizmet edip liyakat noktasında hiçbir eksiği olmayan binlerce insan tanıyorum. ‘’Bunların ne eksiği var?’’ diye sormak lazım. Parti tüzüğünde üç dönem kuralı dediniz, bunu görmezden geldiniz. Akraba, dost-ahbap işi olmaz dediniz, bazı belediyeler belediye binasını memleketinin tanıtım günleri etkinliğine çevirdi. Yakın akrabalar aynı kurumda olmaz dediniz, adam ilini belediyeye taşıdı… Bunlara birinin dur demesi gerekmez mi?

24 Haziran Genel Seçimlerinde oy kaybı yaşayan birçok il ve ilçede aktif siyaset yapan AK Partililerin neredeyse tamamı şu günlerde ahmak ayaklarına yatıp, “Allah! Allah! AK Parti oy mu kaybetti ki?” gibilerinden sağa sola bakınmakla meşgul. Aslında bu eblehlere sormak lâzım; “Seçim sürecinde topluma ne mesajlar verdiniz? Elle tutulur ne tür vaatlerde bulundunuz? Elinizde Erdoğan gibi tüm dünyanın imrenerek baktığı bir dünya lideri olmasaydı hangi yüzle insanların kapısını çalacaktınız?” bunları bir düşünün bakalım.

Onu bunu bilmem…

2019 Yerel Seçimlerine gelince durum çok da iç açıcı değil. AK Parti teşkilatlarında görev yapan bazı il, ilçe, belediye başkanları; ülke fethetmiş komutan edasıyla dolaşıp, milleti muhatap kabul etmeyenler, halktan oy beklememeli.

İstisnai olarak bazı belediye başkanlarının gerçekten gönülleri fethettiğini de söylemekte yarar vardır. Sayın AK Parti Genel Başkanımızın bu işe el atması lazım. Parti içi mekanizmanın bir an evvel devreye girmesi gerekiyor.

Bu sorunları dile getirirken şahsi düşüncelerimin yanında, partililerin talebi üzerine kaleme alınmış bir yazı olduğunu belirtmek isterim.

Vesselam…

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