  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

06 Kasım 2020

Hey sen “birey”, sen “gender”!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

06 Kasım 2020

İslam düşmanlarına karşı Demba Ba… Bayburt’ta spor
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

06 Kasım 2020

ABD seçimlerinden beklentimiz var mı?
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

06 Kasım 2020

Öldürdüm ama, bir sor abicim, niye öldürdüm?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

06 Kasım 2020

En eğlenceli ABD seçimleri
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

06 Kasım 2020

2050’den Bugüne Bakmak
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

06 Kasım 2020

İnsan bozulunca
Kenan Alpay
Kenan Alpay

Kenan Alpay

06 Kasım 2020

Provokasyonlar Örgütlenir, Protestolara Tahammül Edilmez

Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

06 Kasım 2020

İlkesizler “ilkeli”, ilkeliler “ilkesiz” çıktı..
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

06 Kasım 2020

Gerçek sağlık! Sağlık turizmi!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

06 Kasım 2020

Afetlerin acı neticelerinden korunmanın yolu!
Süleyman Önsay
Süleyman Önsay

Süleyman Önsay

06 Kasım 2020

Kur’an bir bütündür!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

06 Kasım 2020

Uçaklar Savaş Gemileri Tanklar Demir Tabut Oldu
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
Dünya

Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri operasyonları başarılı bir şekilde yürüten Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bi..
Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...
Dünya

Dünyayı sarsan gelişme! Trump duyurdu: Gidebiliriz...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede düzenlenen seçimlerde çok fazla hukuki süreç yönetecekleri ve belki de Yüksek Mahkemeye gidebileceklerini s..
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle
Dünya

Daha ne göreceğiz... Resmen duyurdular! Ermenistan'dan eşi benzeri görülmemiş hamle

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonlarını başarılı bir şekilde sürdürürken halktan umduğu d..
'Mucize İsmail'in başına gelen Elif ve Ayda'nın başına gelmesin!
Yaşam

'Mucize İsmail'in başına gelen Elif ve Ayda'nın başına gelmesin!

İzmir depreminde Elif ve Ayda'ya yapılan yardımlar, 1999 depreminde 7 günün sonunda kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan ve kamuo..
Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi
Dünya

Azerbaycan ordusu Karabağ’ın ‘kalbi’ne girdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır." Şeklindeki sözleri sonrası Karabağ’ın..
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..
Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti
Gündem

Fransız medyası dünyaya servis etmişti! Türkiye Fransa'yı rezil rüsva etti

Fransız medyası Fransa firkateyni La Fayette’nin Akdeniz’de araştırma yapan Türk gemilerini üç aydır sürekli izlediği haberini servis etmişt..
06 Kasım 2020

Öldürdüm ama, bir sor abicim, niye öldürdüm?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vecizesi vizyona girdi..

“Tayyip Erdoğan’a cevap yetiştireceğim” diye..

CHP’nin bugünkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..

“Ezanın bu ülkede yıllarca Türkçe okutulmasının faili..

Camileri ahır yapılmasının faili..

Ayasofya caminin müze yapılmasının faili..

‘Harf devrimi yapıldı, artık Latin harfleri dışında kitap bulundurmak yasak’ diyerek, Kur’an-ı Kerim’lerin toplatılmasının, hatta imha edilmesi amacıyla yakılmasının faili olan CHP’yi savunacağım” derken..

Bakın ne demiş:

“Erdoğan ‘CHP Kur’an’ı yasaklattı’ diye belge gösteriyor. Onun devamı var. Yanlış basıldığı için yasaklanmış.”

Görür görmez beni aldı bir gülme..

Acı acı gülme..

Rahmetli babamdan dinlemiştim..

Jandarmalar ufuktan göründüğünde..

Kuran-ı Kerim’leri nasıl sakladıklarını..

Kuran-ı Kerim’in yanı sıra, gelen jandarmanın aslında Kuran-ı Kerim okuması, Arapça ve Osmanlıca bilgisi olmadığı için, kendince Arap harfleri ile yazılı ne kadar kitap bulursa, ne yazıldığını okuyamadığı için, hepsini aynı muameleye tabi tuttuğunu..

Aramaya gelen jandarmanın, hedeflediği sayıda kitap bulamayınca, nasıl eziyet ederek, “Çıkartıp vereceksiniz” diye baskı yaptığını..

Onların tehditlerine, köylülerin nasıl direndiklerini..

Anadolu’nun bir ücra köyünde yaşanılanları bizzat yaşayan, rahmetli babamdan dinlemiştim..

Bunun üstüne..

Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP’nin tek başına iktidar olduğu dönemde Kur’an-ı Kerim yasaklandı. Yasaklandı ama, bir sorun, niye yasaklandı.. Ben söyleyeyim, yanlış baskı olduğu için yasaklandı” diyorsa..

Tam da, cinayet işleyen adamın cevabına benziyor, Kemal Bey’in bu savunması:

Öldürdüm abicim, doğru öldürdüm.. Ama, bir sorsana abicim, niye öldürdüm?”

Kur’an-ı Kerim’i yasaklamışlar..

Yasaklamayı boşverin, köy köy dolaşıp, eski Türkçe yazılı bütün kitapları toplamışlar..

Ezanı Türkçeye çevirmişler..

Camiler ahır olmuş..

Ayasofya müze olmuş..

İsmet İnönü’nün anlatımı ile, “Cuma namazları evlerde kılınmaya başlanmış..”

Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, “Kur’an-ı Kerim yasaklandı ama.. Niye yasaklandı? Çünkü yanlış baskı yapılmıştı” diye savunma geliştiriyor..

Devam ediyor Kemal Kılıçdaroğlu..

Bir örnek daha veriyor..

“CHP döneminde mevlid yasaklanmış. Ama niye yasaklanmış? Çünkü portakal suyu nasıl içilir anlatılıyormuş. Onun için yasaklanmış.”

Hah hah ha..

Mevlid yasaklanmış..

Kuran-ı Kerim’in yasaklanmasının yanında..

Tüm dünyanın gözü önünde, milyonların kulağı ile duyduğu şekilde, CHP’nin ezanın Türkçe okutulması uygulaması karşısında.. Ezanı Türkçe okumayanlara hapis cezası verilmesi noktasındaki kanun maddesi karşısında..

Mevlidin yasaklanıp yasaklanmaması benim açımdan çok çok önemli değil ama..

Portakal suyu muhabbeti hayli ilgimi çekti..

Adamların işi gücü yokmuş..

Mevlidde, var mıydı, yok muydu bilmiyorum ama..

Kemal Bey’in sözünü doğru kabul edersek..

CHP yönetimi, mevlide “portakal suyu” ile ilgili konuları bile araştırmaya kalkmışlarsa..

Bu olsa olsa..

CHP’yi aklama anlamında bir savunma değil..

Ancak işlenen suçun itirafı olur..

Hani, AK Parti’ye kara çalmaya çalışıyorlar ya..

AK Parti’ye yapışması imkanı olmayan “Cami yıktılar” iftiraları atılıyor ya..

Sonra araştırıyorsunuz..

“Depreme dayanıklı olmayan cami inşaatı tespiti yapılmış, dayanıklısını inşa etmek üzere cami yıkılmış” bilgisine ulaşıyorsunuz ya..

Kemal Bey de..

O iftiraları AK Parti’ye yapıştıramadığı için..

Ordan edindiği tecrübe ile..

“Kur’an-ı Kerim’ler yakılmış. Bunu inkara imkan yok. O zaman ne yapalım, ne yapalım.. Buldum, nasıl ki AK Parti, hasarlı camileri yıkıp, yerine yenisini yapıyor.. Biz de yakılan Kur’an-ı Kerim’lerin yanlış yazıldığı için toplanıp yakıldığını söyleyelim” demiş..

Ve bu müthiş cevabı, karşısındaki boya küpüne dalıp çıkmış olan türbanlı bayana aktarmış..

İyi de..

Siz AK Parti’ye karayı çalıyorsunuz..

Biz de soruşturup, öğreniyoruz ki, o yıkılan cami yerine, daha büyüğü, aynı yere veya bir yan parsele yapılmış.

Peki, CHP’nin, o Kur’an-ı Kerim’leri toplatıp, yaktırdığı yıllarda, doğru baskısı yapılmış Kur’an-ı Kerim’leri çoğalttığını söyleyebiliyor musunuz?

Ama sakın ha bana, “Atatürk cebinden verdiği para ile, Kur’an-ı Kerim’in mealini Elmalılı Hamdi Yazır’a yaptırdı” demeyin..

Eğer gerçekten, Elmalı Hamdi Yazır’ın dini bilgisine saygılı olunsaydı, bir sorulurdu: “Hocam, ezanı Türkçe okumak caiz midir?”

Sorulur ve cevabına göre hareket edilirdi..

Türkçe ezan okutmaya gelince kimseye sormayın..

Kur’an-ı Kerim’leri toplatıp, imha etmeye kalkın..

Hatta Osmanlıca yazılmış eserleri bile toplatıp, imha edin..

Sonrasında da..

“Onlar yanlış yazılmıştı.. Onun için toplandı” diye savunma geliştirin..

Bu mızrak, bu çuvala sığmaz Kemal Bey..

Bu millet, bu yalanları yemez, kemal Bey..

Bizim nesil de yemez..

Bizden sonraki nesil de yemez..

Sorarlar adama..

“Haydi ben, Kur’an-ı Kerim’in toplatıldığı günleri bizzat yaşamadım. İyi de, Kur’an-ı Kerim’de farz olarak emredilen başörtünün yasaklandığı günleri de mi, yaşamadık biz?”’

Öyle ya..

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gidip, “Bu anayasa değişikliği, Türkiye’de başörtü yasağını kaldırmak için getirilmiştir. Bu değişikliğin iptali gerekir” talebinde bulunmasını da hatırlamıyor değiliz..

Dolayısı ile..

Kemal Bey boşversin bu, “Biz de dindarız” numaralarını..

Dine saygılı olsun, yeter..

Dindar olmaya mecbur değil..

Dindarları tahkir etmesin, aşağılamasın yeter..

Dindarları cezalandırmasın yeter..

Dindarları temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılması için geceli gündüzlü çalışmasın yeter..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mutmaine

Google yazmadan Hz.Peygamberin ölüm tarihini bilmeyen ..LER, buraya gelip efeleniyor, işte sorunun kaynağı budur.......Bugün CUMA namazı var müslümanlara hatırlatalım.....
  • Yanıtla

Asya

Ali bey, Chp yöneticileri ve aynı düşüncede olan bu zevatın İslam düşmanlığını biliyoruz. Yalan bunların aldığı nefes olmuş.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay