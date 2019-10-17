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Murat’a saldıran ülkücü, asker kaçağı çıktı!

17 Ekim 2019 Perşembe

Milliyetçilik bunlara kaldı ise vah halimize!

MHP bunlara kaldı ise, vay halimize..

AK Parti’nin ittifak yaptığı ülkücüler bunları dışlamıyorsa, yazık halimize..

Kimlerden bahsediyorum?

Gazetemiz yayın kurulu üyesi Murat Alan’a, ne dediğini daha anlamadan saldıran dört kişiden bahsediyorum..

Birisi MHP’den milletvekili adayı olmuş, neyse ki kabul görmemiş. Ama teşkilat içinde çalışmaya devam ettiği tartışmasız..

Biri, MHP’nin yasal üyesi..

Diğerleri de, “Ocak başkanım, ilçe başkanım” demekten başka bir şey bilmediklerinden anlaşılıyor ki, MHP içindeler. En azından, içinden olmaya çalışıyorlar..

Bu dört kişi, dün mahkemeye geldiler, ifadelerini verdiler..

İfadelerini verdiler ama..

Yaptıklarını savunamadılar..

TSK’ya ölümüne sahip çıkan Akit’e saldırmaktan geri durmadılar..

Sözümona generallere sahip çıktıklarını iddia ettiler..

Ama onların, Murat Alan’a saldırıyı düzenledikleri tarihten sonra YAŞ kararı ile emekliye ayrılmak zorunda kalan generallerden hiç bahsedemediler..

O generallerden birisinin, “ABD bizi Münbiç’e sokmuyor” diyerek, sırtındaki üniformasına ihanet edercesine yaptığı konuşmadan hiç bahsedemediler.

Aynı generalin, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, “Güvenli bölge hayal” sözlerinin, bugün geldiğimiz noktada nasıl bir palavra olduğu konusunda tek kelime edemediler..

“Temsil ettiğin iradenin..” diye başlayarak ettikleri küfürün ardında duramadılar..

Ya ne dediler, ne savunma getirdiler?

“Daha önce müştekinin ifadelerini izlemiştik, ama kasten orada değildik.. Müştekinin sözleri aklımızda kalmış, birden karşımıza çıktı.. Asla kendisini olay mahallinde  beklemedik, bir anda karşımıza çıktı” dediler..

Yiğitçe, “Üç gün peşinde koştuk.. Evinin önünde dolandık.. Gazetenin önünde dolandık.. En son Cuma günü, bekledik, Cuma namazına giden gazeteciyi, oğlunun yanında beyzbol sopası ile dövmeye kalkıştık. Dört kişi idik.. Karşımızdaki tek kişi idi.. Buna rağmen, yumruk yumruğa mücadeleyi bile göze alamadık, acımasızca muşta ile saldırdık..” diyemediler.

Telefonlarının kayıtları ortada..

Kendilerinin dolaştıkları bölgelerdeki MOBESE kameralarının kayıtları ortada..

Onlar hâlâ, savunduklarını iddia ettikleri siyasi partinin de itibarını sarsacak şekilde, gerçekleri inkar ettiler, yalan üzerine yalan söylediler..

Hele bir tanesi var ki..

Evlere şenlik..

İfadesi şöyle:

“Müştekinin anlatımına göre, ben kendisine saldırırken, ayağım takılıp kaldırımdan düşmüşüm.. Demek ki ben mağdurum.. Niye burda sanık oldum!”

Hani bu uyanık arkadaş, “Kaldırımdan şikayetçi olacağım. Hakkında iddianame düzenlensin” deseydi..

Hiç şaşırmazdım..

3 gün boyunca, Murat Alan’ın evinin önünde, gazetenin önünde dolaşıp durmuşlar..

Kendilerinin kayıt altına alındığından habersiz, saldırıyı nerede yapacaklarının, en kolay nasıl kaçabileceklerinin hesabını yapmışlar..

Şimdi..

“Biz Ankara’dan İstanbul’a gezmeye gelmiştik” diyorlar..

Günün Cuma olduğundan da habersizler..

 “Öğle namazı için camiye..” muhabbeti yapıyorlar..

Ama yalanları, teknik inceleme ile ortaya çıkıyor..

Cuma namazı kılındığı saatte, otobanda hız yaparak, kaçmanın telaşına düşüyorlar..

Merak ettim..

Hayatlarında ilk defa mı adli bir vaka ile savcı önüne çıkmışlar, hakim önüne gelmişler diye..

Vukuat bol..

Ki..

İki tanesinin kesinleşmiş mahkumiyetleri bile var.

Mahkumiyetleri var, ama MHP’ye üyelikle, ülkü ocağında çalışmakla övünüyorlar..

Ona saldırmışlar..

Bunu tehdit etmişler..

Şunu yaralamışlar..

Şimdi sonuncu vakada, hesap veriyorlar..

Her şeye varım.

Her uçuk ihtimale, “Olabilir” gözü ile bakarım..

Ama bu sanıkların haline şaşırdım..

Niye mi?

Adamlar sözümona generallere sahip çıktıklarını iddia ediyorlar..

Ama içlerinden yol gösterici olanı, asker kaçağı çıkıyor.

Bakaya kalmış, mahkum olmuş..

Sonra gelmiş..

TSK’nın savunma sanayii noktasında yaptığı atakları ölümüne savunan bir gazeteciye..

Ergenekon, Balyoz, FETÖ yapılanmalarının deşifre edilmesi sonrasında bugün geldiğimiz noktada TSK’nın komuta kademesinin çok daha güçlü olarak vatan savunmasındaki görevini ifa ettiğini defalarca yazan Murat Alan’a saldırıyor..

Hayret ki ne hayret..

İlk günden bu yana, defalarca yazdık, hatırlattık..

Bu saldırı, dört kişinin işi değil..

4 kişiyi savunan 8 avukata bakarsanız.

Bu avukatlardan bazılarının, eski Sabah gazetesi döneminde, Dinç Bilgin ve ekibinin avukatlığını üstlenen büroda çalıştığını görünce..

Aynı avukatın, Halis Toprak’ın avukatlığını yaptığını görünce..

Saldırıda yer alanların, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’ndan Veysel ve Murat isimli kişilerle sıkı diyaloğunu görünce..

Tüm muhabbetlerinin, “Başkan”, “Ocak”, “Teşkilat” üzerine geçtiği halde, mahkeme huzurunda “İşsisiz” beyanlarını görünce..

Avukatların çoğunun Ankara’dan kalkıp, İstanbul’a geldiklerini görünce..

Bu işin, dört kişinin aklı ile yapılmış bir saldırı olmadığı, ortaya çıkıyor..

Biz takipçi olacağız..

Sadece sanıkları değil..

Duruşmada Akit gazetesine yönelik saygısızca ifadeler kullanan avukatları da..

O avukatları duruşmaya yollayan patronlarını da..

Yok öyle..

“Yolda yürürken, tesadüf bu ya.. Müşteki gazeteciyi gördük.. Sorduk.. Bize küfür etti.. Biz de dört kişi daldık” yalanları ile sorumluluktan kaçmak..

Haksız yere saldırdınız..

Bari özür dileyin..

Özür dilemiyorsanız, hesabını verin..

Vermeyecekseniz, “Ülkücüyüz” diye ortalıkta gezinmeyin!

 

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YORUM YAZ

  • ErcanErcan5 dk önce
    Sabahattin Önkibat'a saldıranlar için ne düşünüyorsunuz?
  • Mustafa YıldıztürkMustafa Yıldıztürk22 dk önce
    TSK’ya ölümüne sahip çıkan Akit cümlesini okuyunca beni bir gülme tuttu.
  • dumanlıdumanlı30 dk önce
    Bugün hamast yapan, sağa sola hain diye saldıranların büyük bölümü ya asker kaçağıdır,yada bedelli askerlik yapmak amacıyla uzun süre askere gitmeyenlerdir.
  • ATATURKCU HIDIRATATURKCU HIDIR34 dk önce
    Bosuna cirpiniyorsusuz Karahasanoglu! Emperyalist sadece bu 4 tane faziletli kadin cocugu serseri kiralik katili satin almadi istese butun Turkleri satin alir!Delil mi?:Abdullah Gu,AbdullTif Sener,Babacan,Davutoglu,M.Aksener.....Kisaca listeyi sonsuza kadar uzatabilirsin.Velhasili Turklerin sansi yok bu fani dunyada!
  • Ural AltayUral Altay48 dk önce
    TSK'ya sahip çıkan Akit... diye yazmışsınız. Bu yalana kendiniz inandınız mi? Askere düşmanlıkla her daim birinciliği kimseye bırakmayan akit, üç beş aptaldan da olsa TSK düşmanlığının vebali ödüyor işte.
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ52 dk önce
    Şimdi bu olay bir kaç kelimeyle geçiştirilecek bir olay değil. Şimdi ne yazsak boş, ülkücülüğün, milliyetçiliğin, vatan, toprak vs.ne olduğunu bilmeden hiç bir vakit ne ülkücü ne şucu ne bucu olunmaz. Teröristlerle konuşan oldumu? Olmadı olsaydı onların da okumadığını görürsünüz. T. C.de Yaşayan bir çok insan pek okumaz, araştırmaz. Tv.den sokaktan duydukları yada hasbelkader TÜRKİYE düşmanı gazetelerden alınan bilgilerle geçiniriz. Adam (güya adam) asker kaçağıymış, bu müsveddeler askere gitse ne olur,oradada bir kaç kuruş para veren çıktımmı hemen cepheyide satar. Neyse maalesef boş hatta bomboş bir gençlik var. Bu olayı işleyenlerde daha da boş.
  • klmklm1 sa önce
    Malesefsözde ülkücü oldunu idda edip, gerçekte terörist e benzeyenleri de var..
  • KüstahKüstah1 sa önce
    Bu süzme .. çocuklarına adam akıllı ceza verildi mi yada verilecek mi hiç sanmam ....çünkü böyle adaletsiz çoook uygulamalar gördük. ...
  • Türkiyeli Türkiyeli 1 sa önce
    Selam aleykum hocam keşke yazınızın bir yerinde 3-5 cümleyle çanakkalede hastanede eşinin yanında refakatçi olan 74 yaşındaki adamın kafasında sadece kürtçe konuştuğu gerekçesiyle şişe kiran vatanseverden de bahsetseydin
  • AlparslanAlparslan1 sa önce
    Ali Bey , çok doğru söylüyor. Ülkücülügü bilen, Milli Ruhu olan kişi Akit Gazetemize, Yazarlarımıza , Murat Alana saldıramaz. Akit Gazetemiz hem İslamın , hem de Türklüğün SESİ ' dir.
  • alonecanaryalonecanary1 sa önce
    gerçekten vay halimize Ali bey. bu ülkücü geçinip,... mafya ayağına yatanlar mevcut hala. Allah ıslah etsin.
  • Mesut SarpMesut Sarp1 sa önce
    AK Parti hem icerden hem dışardan yani MHPce kemirilmekte bu şartlar altında neden hükümet olakta israr ediliyor?
  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Akparti bunlara ittifak yaptığından bu yana battıkça batıyor, kaybettikçe kaybediyor! Tek başına 25 yıldır kazandığın Ankara, İstanbul'u, yanına MHPyi alınca, fark yiyerek kaybetmişsin! YAHU BUNDAN ÖTESİ VAR MI! Gözümüze perde mi çekildi! Bu gidişle İktidardan da düşeceğiz! Keşke MHP bize benzese! Hiç niyeti yok bizi kendine benzetiyor, sahip olduğu yüzde 10'luk oy oranına bizi de indirmeden peşimizi bırakmayacaklar! Atatürkçü MHP ile ittifak kadar Akpartiye zarar veren başka bir şey yok! İttifakları da lafta! Akit kadar Erdoğanı destekleyen yok, buna rağmen bir bahane bulup NASIL DA LİNCE GEÇİYORLAR!!
  • Muhiddin EskiustaMuhiddin Eskiusta1 sa önce
    Her önüne gelene ülkücü deme hastalığına mı yakalandınız? Bunlar ülkücü falan değil. Bunlar ülkücü geçinen taifesinden bile değil. Bunlar ülkücülükten geçinen tipler. Ülkücü delikanlı olur, Üç kişi bir kişiye saldırmaz. Bunlar oralara monte edilmiş maşalar. Yarın başkasının namına başka işler yaparken görürseniz şaşmayın. Adam kisvesindeki herkesi adam mı sanıyorsunuz? Hata bunları oralarda tutanların hatasıdır. Ama millete kalabalık lazım.
  • tuğrultuğrul2 sa önce
    Bu kuyruksuzlar Moiz Koen Milliyetçisidir. Gurban olmuşlar ülkücülüğe, milliyetçiliğe. Eşkıyalıkla vatanperver olunmaz, hele asker kaçağı durumunda olmakla...
  • abdulmetinabdulmetin2 sa önce
    Kendilerine ülkücü diyen; Ne zamandan beri ülkücülükte dört kişinin bir kişiye hemde çocuğunun gözleri önünde saldırdığı vuku bulmuştur!? Hem planlı saldırın hemde sonrasında kıvırıp inkar edin, tüküreyim sizin kalıbınıza, madem o kadar vatan/millet seversiniz ülkemize ve ülke insanımıza saldıran yakıp yıkan o kadar çok teröristler varken, bu sizin yaptığınız mı? ülkücülük oluyor.. bari ülkemizde yer edinmiş güzide oluşumları bu tür çirkin tavırlarınızla daha fazla karalamayın.. bizler gerçek ülkücüleri de ülkücülüğü de biliriz, Akit medyayı da biliriz..
  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Ülkücülerin büyük bir bölümü mafya gibi..
  • ÖgedayÖgeday2 sa önce
    Tanıdığım ülkücülerin çoğu "ver mehteri yürüsün" takımından.. Oysa bir zamanlar ülkücüler de kitap okurdu...
  • Marko PaşaMarko Paşa2 sa önce
    Okuyucuyu hiç ilgilendirmeyen kişisel kavganızı yazı konusu yapmanız bence doğru değil Hacı.. Derdinizi mahkemeye veya Marko Paşaya anlatın :)
  • selmanselman2 sa önce
    Kurtla yatağa giren, dişlenmeyi göze almalı. Geçmiş olsun. Ama mesele, sadece kurt seni ısırınca değil, başkasını ısırınca da aynı tepkiyi göstermek. ...
  • KassamKassam2 sa önce
    Bu MHP ve ülkücülerin ... gibi murat alanının oğlunun gözleri önünde 4 kişi saldırmışlar buda yetmezmiş gibi ... 8 avukatla bu itleri savunuyorlar
  • Kadir Kadir 2 sa önce
    Ne sanıyorsunuz milliyetçiliği bilmeyen milliyetçi kesim, dini kitabını okumamış dindar kesim, solculuk ile milliyetçilik arasın da bir solcu kesim, kısacası ülke komplocular, kendini dünyanın merkezinde sanan bir toplum, aklı Yok fikri olan bir memleket. Ali bey kimse dayağı hak etmiyor ama sizin gazete de önüne geleni hedef gösteriyor, çok kişinin günahı var bu gazetenin üstünde. Allah Allah diyip Bu kadar yalan haber de yapılması değişik.
  • slymn gnncslymn gnnc3 sa önce
    Maalesef ülkücü diye geçinenlerde de menfaat çatışması ön planda..Unutulmamalıdır ki,bu ülkede düne kadar ülkücüyüm diye geçinenler karanlık işlerin,mafya hesaplaşmalarının içindeydiler..Bıraktıkları bıyıklarla kendilerini göstermek istemelerinin başka ne gibi bir açıklaması olabilir?Razaman ayında kendisi oruç tutmayıp tüttüre tüttüre sigara içerken,oruç tutmayan başkasını bu sebeple darp eden çok ülkücü (!) bozuntusu gördük biz..Yerük ama yedürmezük çü koymuştuk adlarını..Çok az bir kesimde olsa var bunlardan..Baktığınızda,İYİ PARTİ de ülkücü MHP de ülkücü..Amma yolları ayrı ve hedefleri ayrı..Biri yoldan çıkmış seçim barajı geçmek için her türlü ihaneti ahlaksızlığı yapıyor..Diğer tarafta ise baraj altında kalmamak ve karlı çıkmak için akp ile olan bir MHP var..Halbuki 5 sene öncesine kadar MHP de iyi parti çizgisine yakındı..Ancak asla ve asla PKK ile koyun koyuna olmadı..Ülkücünün asker kaçağı çıkması normaldir..Herkesimden asker kaçağı çıkar..Ülkücü diye geçinenler bu ülkede bir çok faili meçhulun arkasındaki isimlerdir.Kullanılmaya elverişlidirler..Vatan elden gidiyor denildiğinde hiçbiri kafasını kullanıp,kullanıldığını düşünmez..Halbuki,bize cesaretten çok akıl lazımdır..Ülkücü ise,yaşantısıyla topluma örnek olur..Şimdikilere bakıyoruz ne abdest,ne namaz ne oruç..yakında Allah-u tealaya da büsbütün GÖk TENGRİ demeye başlarlarsa hiç şaşırmayın..Ülkücü camianın dezonformasyonu hızlı gidiyor maalesef..Ya sev,ya terket demek için illa ülkücü olmak gerekmiyor..Bu yüzden münferit bir eylemi,geneline yaymak doğru değil..Yazınızı keşke asker kaçakları konusuna ayırsaydınız..Gördüğüm kadarıyla araştırma yapıyorsunuz..O beceriniz var..Ancak milleti,partisi ne olursa olsun asker kaçaklarının ifşası konulu bir yazı yazın diyeceğim de..Ülkede parayla askerlik var şimdi..Siz araştırma yapıp yazıyı yazana kadar adam gidip parasını öder,askerlik yapar,tezkeresini alır ancak yinede sizin yazınız yetişmez diye tereddüt etmenizi öneririm..
  • AHMET AHMET 3 sa önce
    Bakın ihsan abi ben ben diyorum çünkü bu konuda mütevazilik yapmak caiz değil birçok hususta orjinal konuşmayı dinlediğim zaman yok yok dinlemeden çarpıtanlardan duyduğum zaman öyle demek istenmemiştir derin ve yüzde doksandokuz dinlediğim zaman benim dediğim çıkar.Murat abide biraz darbeçi çakalların canını acıtacak şekilde sert şekilde aslında tamda hakettikleri şekilde konuşmuş ancak bu alçaklar konuyu çarpıttılar ve bazı saftiriklerde üstlerine alındılar.Vatanına milletine amirine bağlı şerefli bir paşa isen neden gocunuyorsun kardeşim sen zaten şereflisindir sivil irade tarafından dahi haincesine bir emir verilse hayır demeyide bilirsin.ali abi hassaten senden arz ediyorum bu konu hususen benim çok ağırıma gitti her mahkeme öncesi açıkoturum programlarında bu hususu uygun bir dille konu edin sizde haksız olduğunuz için değil haklı olduğunuz için seksen sekizyüz yada sekizbin avukatla mustafa abiyi savunalım.
  • İşsiz İşsiz 3 sa önce
    Başkasına olunca yürüyün aslanlarım, sıra kendine yapılınca miyav. Bir de mertlikten, yiğitlikten bahsediyor.
  • haşimihaşimi3 sa önce
    Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği güvenlik kamerası ihalesi tanıdık bir isme gitti. 7 milyon 456 bin liralık ihaleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Bilal ve Burak Erdoğan’ın okul arkadaşı aldı.Cumhurbaşkanlığı’nın “güvenlik kamerası” ihalesini, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğulları Bilal ile Burak Erdoğan’ın arkadaşı Fatih Başçı’nın sahibi olduğu ERB Teknoloji ve Bilişim Şirketi aldı. Önder İmam Hatipliler Derneği yönetim kurulu üyesi olduğu kamuoyuna yansıyan Başçı, Bilal ve Burak Erdoğan’ın imam hatip arkadaşı olarak tanınıyor.
  • sukrusukru3 sa önce
    Adreslerini yazsalarda kendilerine dallı güllü fistan gôndersem yakışır bu haspalara.Bunların fistanlı PKK,lılardan ne farkı var.
  • çetinçetin3 sa önce
    ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı bir mektup ortaya çıktı."Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türk ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem" ifadelerinin yer aldığı mektubun gizlenmesine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, mektubun harekâtın başlamasından sonra gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.Çıray, "Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi" dedi.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    MALESEF ÜLKÜ OCAKLARINDA VE PARTİ TEŞKİLATLARINDA İNCE ELEYİP SIK DOKUMA YOK..GELEN HERKESE EYVALLAH DENİYOR..ÖNEMLİ OLAN ,BU TÜR MAFYA VARİ SALDIRILAR İÇERİSİNDE OLANLARI HEMEN TEŞKİLAT DIŞINA GÖNDERMEK VE BUNU DA KAMU OYU İLE PAYLAŞMAK..SANKİ ÜLKÜCÜ OLMAK KABADAYILIK İLE EŞ DEĞERMİŞ GİBİ,HER ÜLKÜCÜ BİRAZ KAVGACI VE SALDIRGAN OLMAK ZORUNDA İMİŞ GİBİ BİR ALGI VAR..HAA ÜLKÜCÜLER KAVGADAN KAÇAR MI? KAÇMAZLAR TABİİ..ESKİDEN BERİ GÖZÜPEK İNSANLAR AMA BUNU VATANSEVER ,İMANLI VE MASUM İNSANLARA KARŞI KULLANMAZLAR..MAZLUMUN YANINDA ŞERLİNİN KARŞISINDA OLURLAR..AYNI 12 EYLÜL ÖNCESİ VERİLEN BÜYÜK MÜCADELEDE OLDUĞU GİBİ..AYNI 15 TEMMUZ DİRENİŞİNDE OLDUĞU GİBİ..ÜLKÜCÜ O ZAMAN GÜCÜ İLE ,MÜCADELESİ İLE ÖVÜNEBİLİR VE SONUNA KADAR DA HAKLIDIR..MİLLETİN SEVGİSİ VE İTİBARI DA BU YÜZDENDİR..ANCAK İŞİ MAFYACILIĞA TETİKÇİLİĞE DÖKERSENİZ VE ÜLKÜCÜ OLDUĞUNUZU SÖYLERSENİZ HESABINI DA VERMEK ZORUNDASINIZ..MURAT KARDEŞİMİZE SALDIRANLAR ÜLKÜCÜ DEĞİL,SOKAK ÇAKALLARIDIR. BUNU BİR ÜLKÜCÜ OLARAK İFADE EDİYORUM..ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • DermanDerman3 sa önce
    Sayin ali bey tekrar gecmus olsun Allahim bu kotu olayi tekrar yasatmasin,babalari,ceteden dayak yerken,caresizlikden,aglamasindemin ulkunun nedemek olduguna baktim .ulku insanin kalbinde isikmis milletin kilavuzu yolunu aydinlatan mensup oldugu topkuma hizmet edenmis,yol kesen masa,deynekci kukla demiyor.yorumcu Rahim cakir beye yorumundan dolayi tesekurler, benim anladigim ulkucu kendi halkina zorbakaba kuvvet kullanan mafya vari,davranis bende nefret uyandiriyor.saldiran 4 kisi deyil savunan 8 avukattam bir organize suc orgutu bir cete bir haydut insan dusunuyor adi ulku,pkk nin kolu belki topkum dusmani..tata tonga isin girgirinda askerlik yapmak icin para gerekmez vatanini sevmeyen askere gitmez.
  • Vay ki vayyyVay ki vayyy3 sa önce
    Chpkkklı ya da hdpkkklı olsalardı düşmanımız der geçerdik. Lakin ülkücü adı altında en tehlikelisi bunlar... nokta
  • İbrahimİbrahim4 sa önce
    Peki bu asker kaçağınıdevletimizaramiyormu rahatçagezebiliyormuşimdilerdemoda olmuşne.kadarşerefsizvarsaya akp de yada miliyetçipartimiz mhp deişyapar oldularsuçlumhp de dGörevlide olsageneral amiralveyamilli istihbarat başkanıdaolsa hesabısorulmalı cezasıverilmeli
  • Öz VanlıÖz Vanlı4 sa önce
    Ali kardeş sende biliyorsun ki ülkücülerin lideri yani sayın Devlet BAHÇELİ ölümüne ve sonuna kadar reisin yanında olduğunu söyleyip, gereğini de yapmış ve yapmaktadır.Bütün ülkücü camiayı karalamak doğru değil. Münferit bir saldırı olmuş keşke olmasaydı ve şuan zaten yargı önünde hesap vermekteler. Yapılan yanlış bir hareketi genele yaymak çok yanlış. Tabii ki kabul edilemez bir saldırı. Sizde artık biraz sakinleşin ...
  • Çapoğlu TÜRKİYEÇapoğlu TÜRKİYE4 sa önce
    Secimlerde ak partiyle sözde işbirliği yabarlar ama chp ye calişirlar bunlar birebir gözlemlerim
  • ŞenolingŞenoling6 sa önce
    Ne olursa olsun yaptıkları suçtur. Hiçbir gazeteci yazdıkları, söyledikleri ya da düşündükleri için darp edilmemelidir. Bu işin ama’sı yoktur. Yazınıza tamamen katılıyorum. Fakat sanırım yazınızı daha da dramatikleştirmek için TSK’ya ölümüne sahip çıkan Akit diye bir ifade kullanmışsınız. ... Ayrıca karşı taraftan başka biri dövüldüğü zaman, dövmüşler, yanlış ama o da şöyle şöyle demeseymiş gibi bir ifade kullanmıştınız. Hayır bu işin ama’sı yok.
  • Rahim cakirRahim cakir7 sa önce
    Ben ulkuculugu bu tipler yüzünden bıraktım itibar görenlere baktım zenginin kapısında pavyon kapısında içki masasında mafya arasında çatal bıyık bırakıp din devlet diye yapmadıkları yasamadiklari deverlerin sırtından siritanlar oldukları için bıraktım ve bugün de ne kadar doğru bir davranışla yolumuzu duzeltigimi anladım ve Rabbime hamd ediyorum
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Bu..serseriler..cüreti..nereden..buluyorlarsa..onların..da..üzerine..gidin..Vatan..savunması..bunlara..kaldıysa..yandık..
  • CanCan9 sa önce
    Eh kilicdaroglu ya veya diger gazetecileresaldiri olunca pek orali olmayip hatta bir nevi hakli bulup kendi gazetecinize saldiri olunca ciyak ciyak. Bu adama göre muamele demek. Turkiye de gazeteci olmak bedava olmuyor. Simdiye kadar kac gazeteci hayatini kayip etti.
  • hercaihercai10 sa önce
    Bunlar ' sahte'vatan severler! Cezalari da verilmeyecek, cunku ADALET yok!YARGI KANUNU IYICNE DEGISMELI, VE BU YILANLAR EN AZINDAN 15 YIL KODESE KONULMALI! BUNLAR SAHTE ULKUCULERDIR! BIR DELIKANLI ULKUCU KIMSENIN UZERINE YURUMEZ, KI BUNLAR 4 KISI! BU MU LOOO ULKUCULUK? DEGIL!
  • Tata TongaTata Tonga10 sa önce
    demek ki fakirimiş para bulsaymış bedelli yapar asker kaçağı olmazmış.... bu da başka bir bakış açısı...

Ali Karahasanoğlu

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