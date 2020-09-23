Kemal bey ‘Korona’ya çözümü buldu: Her oyunda sıfır kağıt açacaksınız!

Türk Tabipler Birliği’nin, Karl Marx’tan alıntılar eşliğinde (Karl Marx ile koronavirüs salgınının ne alakası var ise) hazırladığı “TTB COVID-19 Pandemisi 6. Ay Değerlendirme Raporu”nun hemen ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu soluğu bu meslek kuruluşu adı altındaki terör destekçi yapılanmada aldı..

Bakmayın siz, Türk Tabipler Birliği’nin, sağlık çalışanlarının haklarını koruyor görüntüsüne..

Sağlık çalışanlarına en büyük zararı, bu meslek kuruluşu kisvesi altında çalışmalara imza atan bu yapı veriyor.

Düşünün, 6 ay içinde 8 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz Koronavirüs salgını için, “vıdı vıdı” yapmaktan başka bir faaliyetini göremediğimiz Türk Tabibler Birliği, bir de kalkıp, raporunda “Karl Marx”tan bize inciler döktürürse..

Bunların, sağlık çalışanlarına ne katkısı olabilir ki?

Sağlık çalışanlarını, bu meslek kuruluşu ile eşleştirecek olan vatandaşlar, Karl Marx’ı ilgili ilgisiz her yerde önümüze çıkaranlara, nasıl güvenebilirler ki?

Adamlar bir ideolojinin esiri olmuşlar.

İster doktor olsunlar (doktorların tamamını temsil etmediklerini tekrar tekrar belirtmiş olayım) ister avukat, ister mühendis olsunlar..

Sonuçta..

Koronavirüs için küçücük bir ileri adım teklifi bile olmayan, sabahtan akşama kadar sadece ve sadece, “Açıklanan rakamlar gerçek dışı” diyen, ama gerçek olduğunu iddia edecekleri bir rakam da veremeyen bir meslek kuruluşu ile karşı karşıyayız..

Muhalefet etmekten başka bir icraatı olmayan, Tabipler Birliği’nin kafa dengi adamlardan oluştuğunu gören CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz hafta yaptığı tatil sonrasında, dün Tabipler Birliği’ni ziyaret edip, akla ziyan açıklamalarıyla, “Al birini, vur ötekine” dedirtecek sözlere imza atmış..

Hani bir ana muhalefet partisi genel başkanı, sürekli ilmi çalışma iddiasındaki bir meslek kuruluşuna gittiğinde, siz ne beklersiniz?

Biraz ilmi, biraz ciddi bir konuşma beklersiniz, değil mi?

Buyrun, yanında tıp alanında profesörlük unvanları almış adamların da bulunduğu bir ortamda, CHP Genel Başkanı’nın sözlerini size aktarayım..

Bakın, ne kadar ilmi, ne kadar ciddi açıklamalar..

“Doğru veriler verilmiyor. Vatandaşın yüzde 59’u bilgilerin doğru olmadığını söyleyecektir. Vatandaş tabloyu görüyor.”

Affedersiniz beyler..

Bilgilerin gerçek olup olmadığı, anket çalışmaları ile mi belirlenir?

Yani, örneğin son 24 saatte, kaç kişinin vefat ettiği, doktor onaylı defin raporları ile mi belgelenir.. Yoksa, sokağa çıkıp, insanlara “Son 24 saatte kaç kişi vefat etmiş olabilir” diye sorduğunuz cevaplar aldığınız cevaplarla mı belirlenir?

Bu neyin kafasıdır, nasıl bir kafadır, söyler misiniz?

Devam ediyor, ana muhalefet partisi genel başkanının, profesörler nezdinde yaptığı bilimsel açıklamalar:

“Bir devlet yalan söyler mi? Devletler yalan söylemezler.”

Hani tam bu noktada, araya girip, diyesim geldi: “Devletler konuşamaz ki, yalan söylesinler, Kemal bey!”

Gerçekten de..

Devletler mi konuşur, devletler adına, devleti temsil edenler mi?

Bu ayrıntı niçin önemli?

Şunun için..

Bir sonraki cümlesinde ise, Kemal bey politikacıların yalan söyleyebileceğini aktarıyor. Yalan söylemeyi, bir politikacı olarak normal görüyor..

Tam ifadesi şöyle:

“Devletler yalan söylemezler. Politikacı, memur eyvallah ama kurumsal olarak devletin verileri doğru açıklaması gerekirdi. Verileri bir siyasetçi değil kurum açıklaması gerekirdi.”

Memur veya politikacı yalan söylermiş.

Ama devlet yalan söylemezmiş..

Hani, çıkıp bir “yalan”ı belgeseler..

“Ayrıntıyı boşver, yalan’a cevap ver” diye, kendi kendimi eleştireceğim?

Yalan dedikleri, “Vakalar çok daha fazla. Ölümler çok daha yüksek. Ama rakamlar gizleniyor”

“Yalan söyleniyor” diyerek, yalancılık yapmanın zirve örneği veriliyor..

Türk Tabipler Birliği çıksın, kendisine zorunlu olarak üye olan doktorlardan tüm ölüm raporlarını toplasın.. Ve açıklamasını yapsın, “Son 24 saatte, koronavirüs sebebi ile vefat eden insan sayısı 65 değil 95’tir” desin.

Diyebiliyorsa, buyursun söylesin.

Bunu diyemiyorlar..

Ama, mahalledeki dedikoducular gibi, sabahtan akşama kadar binbir türlü yalanla, vakit öldürüyorlar.

Daha önemlisi..

Canla başla çalışan Sağlık Bakanlığı yetkililerinin moralini bozmak için, yalanlar üretirlerken..

Bakın, ne kadar seviyesiz, ne kadar kahve muhabbetleri ile donanımsız olduklarını da tescilliyorlar..

CHP Genel Başkanı’nın, Tabipler Birliği’ni ziyaret sırasında anlattıklarından bir bölüm daha aktarayım:

“Kahveler açık, güzel. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman?”

Heeyyyt. Savrulun..

CHP Genel Başkanı, koronavirüs ile ilgili, tabipler eşliğinde, çok çok çok önemli açıklamalar yapacak..

Açıklama şu: “Kahveler açık.. Ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman!”

Haydi bakalım, Tabipler Birliği, Karl Marx’ı alın elinize. Hangi kitabı olabileceğini benden iyi bilirsiniz. Ezberlemişsinizdir zaten..

Açın bakın, acaba Karl Marx, kahveler açık, ama kağıt oyununun yasak olması üzerine, nasıl fikirler geliştirmiş..

Hangi çözümleri getirmiş..

Tabipler, onu araştırırken, biz Kemal beyin büyük bir deha olduğunu ispatlayan açıklamasına devam edelim:

“Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki: Her oyunda yeni, sıfır kağıt açacaksınız. Bitti, bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor. Akıllarına bile gelmiyor.”

Haydi valiler.

Haydi kaymakamlar.

Haydi kahveciler..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu büyük buluşunu hayata geçirin..

Kahveleri doldurun. Kağıtları her oyunda sıfır ambalajından açın..

Bakın böylece, ekonomi de canlanır..

Oyun kağıtlarını taşıyan nakliyeciler kazanır.

Covid 19 gündemimizden çıkar, gider.

Nasıl buluş ama!

Helal olsun sana, Kemal bey.

Kimsede iş yok, yine CHP kurtardı, ülkeyi..

Yatıp kalkıp, CHP’ye, genel başkanına minnet borcumuzu, yerine getirelim.

Açalım ambalajından sıfır kağıtları..

Vuralım masaya.

Kim demiş Covid öldürür diye..

CHP’yi dinleyin siz, bakın tek ölüm yaşanıyor mu?