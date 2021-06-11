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“İnsanlar aç” ise, sebebi ittifak yaptığınız PKK-HDP değil mi?

11 Haziran 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin açıklama yapıyor:

“Tüm delilleri, kararları, dosyaları, CD’leri, HDP yetkililerinin konuşmalarını.. Hepsini dosyada delil olarak sunduk.”

İyi Partili sözde milliyetçilerde tık yok.

Başsavcı, HDP hakkındaki kapatma davasının iddianamesi ile ilgili açıklamasına devam ediyor:

“843 sayfa iddianame, 451 kişi hakkında yasak isteniyor, 69 kişi de odak olduğu için iddianamede yer alıyor.”

İyi Parti’nin Asena’sı “Boşveeer.. Bize ne HDP’liler hakkında istenen yasaktan? Biz HDP’lilerle birlikte yol yürüyüp, iktidara geleceğiz” modunda başsavcıya kulak asmıyor..

Başsavcı, iddianamesi hakkında biraz daha ayrıntı veriyor:

“Yaklaşık 500 kişi değil, 451 kişi hakkında yasak istiyoruz.. Artı 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları, parti kurulmadan ya da kurulduktan sonra parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları var, ona ilişkin beyanları var, onlar da 69 kişi.”

Bir kişi, iki kişi, 10 kişi, 20 kişi hakkında değil..

Tamı tamamına 451 kişi hakkında yasak istiyor, başsavcı.

Bitirmiyor açıklamasını..

“69 kişinin de terör örgütü lehine konuşmaları var” diyor.

Dikkat buyrun..

“Şu yönde açıklamaları var, suç olabilecek bu yönde basın açıklamaları var” demiyor..

Direkt, “Terör örgütü lehine konuşmaları var” diyor.

“Terör örgütü” denilen de..

Öyle bir iki yıllık, dandik bir terör örgütü falan değil..

30 yıldan uzun süredir bu milletin başına bela olmuş bir terör örgütü.

50 bin insanın canına mal olmuş, eli kanlı bir terör örgütü..

Yüz milyarlarca dolarlık maddi zarara sebebiyet vermiş bir terör örgütü..

Hani birileri sabahtan akşama kadar “Kahveciler ‘Açız’ diyor. Berberler ‘Açız’ diyor. Lokantacılar ‘açız’ diyor” diye tekrarlayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar ya..

Kahveciden lokantacıya, yüz binlerce esnafa dağıt dağıt bitmez, şu terör örgütünün bu ülkenin hazinesinden götürdüğü paraları..

PKK olmasaydı, Türkiye’nin kaybettiği 500 milyar doları kasasında kalacağı gibi..

Bir de o terörün verdiği çekingenlik sebebi ile uğranılan zarar var ki..

Onun hesabı bile mümkün değil..

Bugün dahi, hâlâ o terör örgütünü bitirmek için, ülke teyakkuz halinde.

Sınır ötesinde operasyon üzerine operasyon düzenleniyor.

Terör örgütünün son üyesine kadar etkisiz hale getirilmesi, yepyeni bir defter açılması, huzurlu ve güvenli bir Türkiye’nin inşası için, canımızı dişimize takmış, mücadeleyi sürdürüyoruz.

Böylesi bir ortamda..

Bu terör örgütüne sahip çıkan..

O örgütün mensuplarını kahraman gibi gören..

Teröristler etkisiz hale getirildiklerinde, cenazelerine katılmayan milletvekiline disiplin soruşturması açıp ceza vereceğini, bir dahaki seçimlerde de aday göstermeyeceğini deklare eden HDP’li yöneticilere..

Siyaset yasağı getirilmek isteniyor..

Ama.. Bu ülkenin sevdalısı olduğunu iddia eden muhalefet partilerinin yetkililerinden tek kelime ile, kapatma davasına destek gelmiyor.

Desteği boşverin.

Köstek oluyorlar.

CHP açıktan “Parti kapatma dönemleri bitti” diyor.

Ama daha 13 yıl önce, AK Parti’nin kapatılması için, davul zurna eşliğinde, tam tam dansları yapıyorlardı.

Hem de terör gibi alçak bir eylem sebebi ile değil..

En temel hak ve özgürlük olan, başörtülü öğrenim hakkı ile ilgili düzenleme değişikliği yaptığı için, AK Parti hakkında kapatma davası açılmasını, öve öve bitiremiyor, “Cumhuriyete kimse savaş açamaz” iftiraları ile, Anayasa Mahkemesi’ndeki yangına, ateş taşıyorlardı.

Şimdi terör örgütüne destek veren ve kapatılmayı dört dörtlük hakeden siyasi parti söz konusu olunca..

“Parti kapatma dönemleri kapandı” diyorlar. Çünkü, terör örgütüne destek veren parti ile işbirliği yapıyorlar.

O parti sayesinde iktidara yürümeyi düşlüyorlar.

Bir yandan asker cenazesine katılıyorlar..

Bir yandan da, askeri şehit eden teröristlerin cenazesine katılmayı, zorunlu görev olarak dayatan parti ile işbirliği yapıyorlar..

Bir yandan şehitler üzerinden siyaset yürütüyorlar..

Bir yandan da şehit askerlerimizin, şehit polislerimizin katillerinin heykelini dikeceğini taahhüt eden partiyle ittifak yapıyorlar..

CHP’yi uzun uzun anlatmaya, belki hiç gerek yok.

Tıynetleri bu..

Çizgileri bu..

Üç aşağı, beş yukarı seçmenleri de bu çizgiyi kabul etmiştir..

CHP’nin tabanı, tamamı ile olmasa bile, büyük çoğunluğu ile, ateist PKK’lılardan rahatsız olmazlar..

Ateist PKK’lılara övgü düzen HDP ile işbirliğinden kaçınmazlar..

Peki İyi Partililer?

Öğrenci andı üzerinden bile Türk milliyetçiliği şovuna soyunan, Danıştay İdari Dava Daireler Genel Kurulu’nu, öğrenci andı ile ilgili iptal kararının gerekçesine, saçma sapan izahatları yazmak zorunda bırakan İyi Partililer?

Öğrenci andında milliyetçilik taslıyorlar da..

PKK’ya övgüler düzüldüğü konusunda iddianame elimizde iken..

O HDP’lilerle ittifak içinde olmayı nasıl düşünebiliyorlar?

Bir defa daha hatırlatalım..

Kimse, 2019 mahalli seçimlerini baz alıp, “Seçmen bu numaraları farketmez” düşüncesine kapılmasın..

“Güneydoğuda HDP’liler kendi partilerine oy verir. Batı’da ise, aynı HDP’nin seçmenleri bizim ittifakımıza oy verir. Tereyağından kıl çeker gibi milleti uyutur, batı illerindeki HDP oylarını kendimizde toplarız” diye düşünen İyi Parti-CHP ittifakı..

Bu tezgahın yürümeyeceğini bilmeli..

Hani, bu ittifak millet lehine bir sonuç doğuracağını bilsem..

PKK’lı teröristlere cesaret vermeyeceğini düşünsem..

“Herkes, istediği ile ittifak yapar” derim..

Ama bu ittifak girişimi, tam da Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin’in, 834 sayfalık iddianamesinde tek tek anlatılan, 451 kişi hakkındaki teröre destek veren fiilleri görmezden gelen bir ittifaktır.

Teröre destek veren o eylemleri meşrulaştırma amaçlı bir ittifaktır..

Bu sebeple de..

Yol yakın iken..

Asena’ya hatırlatalım.

İyi Partilileri uyaralım..

Bu ittifak sizi yer bitirir.. Tabelayı indirip, kapıya kilidi vurmak zorunda bırakır!

 

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Yorumlar

Mehmet Naci

Bu terör partisiyle işbirliği yapan partilerinde kapatılması gerekir örneğin CHP nın. Atatürk maskesi takmış bu riyakarların gerçek yüzlerini halka anlatmak ve bu partinin halktan kopuk ve uzak olduğunu ikdidarı ele geçirmek için yasadışı terör örgütleri de dahil her şeyle ve örgütle işbirliği yaptığını ve pkkhdp gibi CHP nın de odak haline geldiği ve kapatılması gerektiği düşünülmelidir tıpkı iktidarda olan meşru ve yasal bir partinin kapatılması için yargılandığı ve uyarı cezası verildiği gibi.
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Şuayıp

Refah partisi dini gerekçelerle kapatıldı hdp ise anarşi ,katil canı vatan haini pkk ile olan bağından dolayi kapatılacak aradaki farkı kasıtlı saptırıyorlar.Sapla samanı karıştırıyorlar.
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