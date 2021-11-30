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İhale sayısı 11 bin 415.. Canlı yayın sayısı 24!

30 Kasım 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

“Her şey çok güzel olacak” sloganı ile seçildiler..

İhaleler şeffaf olacaktı..

İBB televizyonundan canlı yayınlanacaktı..

Ayrımcılık yapmayacaklar, hatta hiçbir işçiyi kapının önüne koymayacaklardı..

İşçi alımında, kadrolaşma kesinlikle olmayacaktı..

“Cak”tı..

“Cek”ti..

Cek-cak ile seçim öncesinde ne sözler verdiler..

Ne taahhütlerde bulundular.

Dindarlıkları konusunda hiç tereddüt etmeyeceğimiz insanları bile kafakola aldılar.

“Eyüp Camii’nde Yasin okudu”lar.

Yanlarına da Beylikdüzü Camii’nin emekli imamını aldılar.

Merak ediyorum..

Ekrem İmamoğlu Eyüp Camii’nde Yasin okurken yanıbaşında oturan emekli imam şimdi nerededir?

Ekrem Bey ile görüşüp, konuşuyor ise..

Hiç soruyor mu kendisine:

“Sizi camilerde niye göremiyoruz artık?”

Hiç soruyor mu:

“Tebareke’yi ne zaman okuyacaksınız, Ayasofya Camii’nde?”

Yoksa..

Onların hepsi birer yalan..

Yasin okunurken kendisine eşlik eden imam da, yalanın aldatılmış kefili miydi?

Öyle ya..

Mahalli seçimlerin propaganda süreci, toplasanız toplasanız 2-3 ay idi..

2-3 aylık süreçte, Eyüp Camii’nde Yasin okuma görüntüsü veren Ekrem İmamoğlu..

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki 2.5 yıllık süreçte..

Niye ikinci bir Yasin okuma görüntüsü vermedi?

Her şey seçime kadar mıydı?

Seçildikten sonra, “Eşcinsel evliliklere toplumu hazırlamak üzere, nerede kalmıştık” moduna mı geçilecekti?

O emekli imam arkadaş, aldatıldığının farkına vardı mı acaba?

Yoksa..

“Toplumu eşcinsel evliliklere  hazırladığı”nı söyleyen Ekrem’e, yine kefil midir acaba?

“Dini, imanı, namazı, Kur’an’ı kendisine” diyebilirsiniz..

Seçim öncesinde öyle değildi ama..

Camiye gelip, Kur’an okuyordu..

Aynen Muharrem İnce gibi..

Aynen tüm CHP’li din istismarcıları gibi..

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, Muharrem İnce’nin iki açıklamasından birisi, “Ben Kur’an’da çok hızlı ezber yapmıştım” üzerine kurulu idi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti.

Neyse ki o seçilemedi.

Ama Muharrem İnce’nin günlük hayatında din, seçim öncesinde anlattığı gibi idiyse..

Seçimden sonra, niye kendisinin bir tane din eksenli konuşmasına, şimdi şahit olmuyoruz..

Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu..

Herkese mavi boncuk dağıtırken..

Gerçek yüzünü, Akit TV’ye getirdiği icra memurları ile gösterdi..

İşlerine gelince, “Basın özgürlüğü” diyorlar..

İşlerine gelmeyince, bırakın özgürlüğü, bir de yayıncılıkta kullanılan malzemeleri, hem de vicdansızca haczettirip, yediemine götürmeye imza atabiliyorlar..

Hepsi bir yana..

“Herkesin dini inancı da..

Basın özgürlüğüne değer verip vermediği de kendisine kalmış” diyebiliriz..

Ama..

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun dün ifşa ettiği ihale gerçeklerine ne diyeceğiz? 

Göksu şöyle diyor:

“CHP’li İBB Başkanı göreve geldiği günden bugüne 11 bin 415 ihale yaptı.”

2,5 yıllık süre içinde 11 bin 415 ihale yapıldığına göre..

Haftasonu dahil olmak üzere, nerede ise her gün, 10 ihale yapılmış.

Merak ediyorum..

Örneğin dün yapılan 10 ihalenin, hangisinden İstanbulluların haberi var?

Bugün yapılacak 10 ihalenin hangisinden haberimiz var?

Yarın yapılacak 10 ihaleden haberi olan bir İstanbullu var mı?

Tevfik Göksu da, tam da bu konuya işaret ediyor.

İstanbulluların yapılan ihalelerden haberi olmadığını, “şeffaflık sözü”ne rağmen, buna uyulmadığını ispat sadedinde, “Bin 624 ihale açık, 9 bin 791 ihale ise kapalı yapıldı. İşte CHP şeffaflığı budur. Sadece laf..” diyor..

Devam ediyor Tevfik Bey:

“Sayın Başkan ne demişti: Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağım.” 

Gerçekten de, böyle dememiş miydi, Ekrem İmamoğlu?

Demişti..

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Temel Karamollaoğlu da, tebrik sırasına girmişlerdi..

Şimdi Tevfik Bey hepsine birden hatırlatıyor:

“1 Temmuz 2019 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında İBB tarafından 11 bin 415 ihale yapılmış. Kaç tanesini canlı yayınladınız?”

Evet soruyu tekrarlayalım..

İBB televizyonundan canlı yayınlanacağı açıklanan ihalelerin kaç tanesinde, bu söz tutuldu?

Ekrem Bey’in cevap vermeyeceğini tahmin ettiği için, Tevfik Bey kendisi araştırmış, cevabı da vermiş:

“11 bin 415 ihaleden 24 tanesi canlı yayınlandı.”

Yüzdeye vursak, kaç diyebiliriz?

Yüzde kesmez..

Ancak bindelik oranla ifade edebiliriz..

O da, binde iki..

Bir ayrıntı daha veriyor, Tevfik Bey..

“İstanbul Ağaç A.Ş. 2 bin 45 ihale yapmış. Sadece 14 tanesi açık ihale. Niye? Oradan başka bir yer finanse ediliyor, onu herkes biliyor.”

Tevfik Bey cehaletime versin..

Ben bilmiyorum, kimin finanse edildiğini..

Hani işçi alımlarında, % 35 CHP teşkilatına..

% 15 İyi Parti teşkilatına..

% 15 de diğerlerine tahsis yapıldığını CHP’li yetkilinin ağzından duyduk, öğrendik ama..

İstanbul Ağaç A.Ş.’nin ihaleleri ile kimin, kimlerin finanse edildiğini bilmiyorum..

Bilenler açıklamalı..

Sır olarak bırakmamalı..

Rezalete bakar mısınız..

“Bir tane işçinin bile işine son verilmeyecek, namus sözü” diyenler..

10 binin üzerinde işçinin işine son vermişler..

Utanmadan, sıkılmadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaptıkları ahlaksızlığı Türkiye genelinde tekrarlamak için, ülke yönetimine talip oluyorlar..

“Helalleşmek istiyoruz” diyorlar..

Helalleşmek isteyenler..

Eski yıllardan değil..

Son yıllardan başlasınlar..

İBB’de işine son verdikleri işçilerden başlasınlar..

Nerede ise her 7 işçiden birisini kapının önüne koymuşlar..

Hem de, tam aksi sözü verdikleri halde..

Verdikleri sözün üzerinden yıllar değil, sadece aylar geçmiş iken, kimsenin gözünün yaşına bakmadan..

“Kış” demeden, “Çoluk çocuğu var” demeden işine son verilen işçilerden başlasınlar, helalleşmeye..

Sonra, Cumhurbaşkanlığı’na aday olsalar.. Ülkeyi yönetmeye talip olsalar.. 

 

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Yorumlar

şüayıp

Her şeyin güzel olacağı anlayışı kazanana kadarmış
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... Bu kadar kahrolmaya gerek yok. Allah layık olduğunu veriyor topluma. Hem yerelde hem genelde… 
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