Hesap uzmanı uydurdu, Davutoğlu’nun gazetesi manşet attı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini “Hesap uzmanı” olarak tanıtır..

“Hesap uzmanı” konuşunca, Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi Karar’a ne düşer?

“Hesap uzmanı”nın konuşmasını manşete taşımak düşer..

Onlar da öyle yapmışlar.

“Faiz lobisine çalışıyoruz” başlığı ile, Kemal Bey’in sözlerini manşete taşımışlar.

Kemal Bey’den önce, faize biz karşıyız..

Biz faize karşı çıkışımızı yaptığımızda itiraz eden de, CHP kafası olur:

“Hangi çağda yaşıyoruz?”

Ama şimdi..

“Faiz lobisine para kazandırılıyor” algısı ile, faizi sıfırlamak için ölümüne mücadele yürüten Tayyip Erdoğan’a çakmaya çalışıyor.

Hani gerçekten “hesap uzmanı” olsa da, çaksa..

“Faiz lobisi”ne bizimle birlikte karşı çıktığı için, kendisine destek vereceğiz.

Ama adam “hesap uzmanı” falan değil..

Hesap azmanı..

Faiz kötüdür, kaçınmamız lazım, eyvallah..

Ama işine gelince “Hangi çağda yaşıyoruz, faizsiz ekonomi olabilir mi?” der, işinize gelince de, “Faiz lobisine çalışılyoruz” derseniz..

Duvara toslarsınız..

Kemal Bey duvara toslamış..

Karar gazetesi de, o sözleri manşete taşıyarak duvara toslamayı tekrarlamış.

Nedir o duvara toslama olayı?

Bire bir, Karar gazetesinden aktarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini:

“1 milyon doları yüzde 4 faizle kendi ülkesindeki bankadan çeksin, getirsin, bir yıl sonra 130 bin dolar keş para kalıyor. Kim ödüyor 130 bin doları? Bu ülkenin fakir fukarası. 10 milyon dolar getiren, 1 milyon 300 bin dolar para kazanıyor.”

Şimdi Kemal Bey’in bu tespitine göre, Amerikalı George amca, bu tatlı para kazanma olayını hayata geçirmeye çalışsa..

Bakalım Kemal Bey’in dediği gibi, 1 milyon dolara 130 bin dolar keş para alabiliyor mu?

10 milyon dolarına, 1 milyon 300 bin dolar keş para kazanabiliyor mu?

Amerikalı George amca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun teşviki ile, 10 milyon dolar krediyi, Amerikan bankasından % 4 faizle aldı, Türkiye’ye geldi.

İki ihtimali de dikkate alarak hesap yapacağım.

Ki..

Hesap uzmanımız kaçacak çıkış yolu bulamasın.

Önce, doları TL’ye çevirmeden Türk bankasına mevduat olarak yatırma ihtimalini inceleyelim.

George amca, 10 milyon doları verip, bankadan faiz getirisi beklerse..

Dolara faiz, Türk bankasında yıllık % 0.10.

Yıl sonunda, George amcanın 10 milyon dolar için alacağı alacağı faiz ne kadar?

8 bin dolar.

Peki Amerikan bankasına vereceği faiz ne kadar?

% 4 ile kredi çektiğine göre.

400.000 dolar faiz ödeyecek demektir.

Türkiye’de parasını yatırdığı bankadan alacağı faiz ne kadardı?

8 bin dolar.

Kemal Bey’in tavsiyesine uyan George amcanın kârı ne kadar?

Pardon, ne kârı, zararı ne kadar?

392 bin dolar.

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Birinci ihtimalde, Kemal Bey’in hesap uzmanlığına güvenip, Türkiye’ye 10 milyon dolar getirip, bir yılın sonunda 1 milyon 300 bin dolar kar ederek ülkesine dönmeyi bekleyen George amca, 392 bin dolar zarar etmişti..

Şimdi gelelim ikinci ihtimale.

Kemal Bey’in anlatım tarzından..

Bu ihtimale daha fazla önem verdiği anlaşılıyor.

Bu ihtimalde, Amerikalı George amca, Amerikan bankasından 10 milyon dolar kredi çekecek..

10 milyon doları getirip, Türkiye’deki bankaya dolar olarak faize yatırmayacak...

Kemal Bey’in anlatımına göre, 10 milyon doları TL’ye çevirecek..

2021 için yapacağımız hesabın ucu açık olacağı için..

Doların 2021 sonunda kaç TL olacağını şimdiden bilmemiz mümkün olmadığı için..

Biz, 2020 yılını baz alalım..

1 Ocak 2020’de, George amca, Amerikan bankasından % 4 faizle çektiği krediyi, o günkü kurla yani 1 Ocak 2020 kuru olan 5,95’den TL’ye çevirecek..

10 milyon dolar, 1 Ocak 2020’de kaç TL ediyor?

59,500.000 TL.

Yıllık faiz, CHP’nin üç yönetim kurulu üyesi atadığı Türkiye İş Bankası sitesinden gördüğüme göre, bugün için % 12..

Yılbaşında bu faiz oranı daha düşüktü ama..

Orasını es geçelim..

George amca, 31 Aralık 2020’de, Türk bankasına yıl başında yatırdığı 59 milyon 500 bin TL’si için, % 12 faiz üzerinden ne alacak?

7 milyon 140 bin TL faiz alacak.

59 milyon 500 bin TL ana parası idi.

7 milyon 140 bin TL de faiz aldı..

George amcanın Türk bankasından çekeceği para oldu mu size, 66 milyon 640 bin TL.

İyi de, George amca ne yapsın TL’yi?

Şimdi gidip, Amerikan bankasına, çektiği 10 milyon dolarlık krediyi ödeyecek..

Çevirsin 66 milyon 640 bin TL’yi dolara..

31 Aralık 2020’de 66 milyon 640 bin TL ile kaç dolar alabilir, hesap uzmanımız Kemal Bey’in aklına uyan George amca?

8.944.966 dolar alabilir..

Geogre amca, 10 milyon dolar kredi çekti..

400 bin dolar da faiz ödediği için, cebinden 10 milyon 400 bin dolar çıktı..

Bir yıl sonra, Türkiye’den dönerken, cebindeki para miktarı sadece 8.944.966 dolar..

Kemal Bey’in tavsiyesi ile Türkiye’ye gelip, uyanıklık yapmak isteyen George amcanın kârı ne kadar?

Pardon, zararı ne kadar?

1 milyon 455 bin dolar..

TL’ye de çevirelim..

10 milyon 840 bin TL..

Haydi bakalım, siz bu CHP Genel Başkanı’na güvenin..

Güvenip, oy verin.. Bu ülkeyi yönetmesini isteyin..

Dolar bazında faiz ile, TL bazında faizin ne olduğunu daha bilmeyen.. Bunları birbirine karıştıran Kemal bey..

Ve onun bu rezil gafını görüp, “Bizim genel başkan bir hata yapmış, sakın haber falan yapmayın, şimdi biz onu düzelteceğiz” diyemeyen CHP’nin ekonomistleri..

Kazaen bu ülkede yönetime gelirlerse.

Vah Türkiyem..

Vah ülkem..

Vah ki ne vah..

Hesap uzmanımız, “10 milyon dolar getiren, 1 milyon 300 bin dolar para kazanıp gidiyor” derken..

2020 yılı için 10 milyon 840 bin TL zarar ettiğini ayrıntıları ile gösterdik..

Dünkü Karar gazetesinin manşetinin okuyucuya ulaşmasının üzerinden saatler geçti..

Bekledim ki, Karar gazetesinin çok bilmiş ekonomistleri çıkıp, “Bu hesapta bir yanlışlık var” desin..

Onlar da hâlâ uyuyorlar..

Bakalım, ne zaman uyanacaklar!