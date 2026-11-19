T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.
1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,
2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,
3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Halk Bankası ve Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,
5- Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 13.11.2026
|ESAS NO
|DURUŞMA
GÜNÜ
|TAŞINMAZIN YERİ
|TAŞIN. NO
|TAPU ALANI
|KAMULAŞAN ALAN
|TAŞINMAZ MALİKİ
|2026/248
|16.02.2027 saat 09:00
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|358 ada 12 parsel
|1.331,17 m²
|383,91 m²
|Fatma Lik vd.
|2026/249
|16.02.2027 saat 09:05
|Rize Merkez Eminettin Mah.
|650 ada 21 parsel
|221,67 m²
|28,28 m²
|Ayten Akgün vd
|2026/250
|16.02.2027 saat 09:10
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 18 parsel
|1592,59 m²
|377,40 m²
|Fatma Baş vd.
|2026/251
|16.02.2027 saat 09:15
|Rize Merkez Eminettin Mah.
|650 ada 24 parsel
|998,92 m²
|8,51 m²
|Nevin Aktan vd.
|2026/252
|16.02.2027 saat 09:20
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 16 parsel
|2.890,39 m²
|428,52 m²
|Reşide Cengiz vd
|2026/253
|16.02.2027 saat 09:25
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 17 parsel
|2.885,07 m²
|384,08 m²
|Halim Metin vd
|2026/254
|16.02.2027 saat 09:30
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|358 ada 3 parsel
|71,56 m²
|39,57 m²
|Ayhan Lik vd
|2026/255
|16.02.2027 saat 09:35
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|358 ada 6 parsel
|529,04 m²
|35,98 m²
|Ali Lik vd.
|2026/256
|16.02.2027 saat 09:40
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 19 parsel
|3.968,48 m²
|370,03 m²
|Adnan Baş vd.
|2026/257
|16.02.2027 saat 09:45
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|364 ada 23 parsel
|988,21 m²
|743,91 m²
|Nejla Çolak vd.
|2026/258
|16.02.2027 saat 10:10
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 6 parsel
|1.780,79 m²
|314,08 m²
|Sedat Aksu vd.
|2026/259
|16.02.2027 saat 10:13
|Rize Merkez Eminettin Mah.
|650 ada 23 parsel
|217,63 m²
|40,32 m²
|Elif Avcı vd.
|2026/260
|16.02.2027 saat 10:03
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|358 ada 4 parsel
358 ada 11 parsel
|62,41 m²
916,30 m²
|27,88 m²
|Ali Lik vd.
|2026/261
|16.02.2027 saat 10:05
|Rize Merkez Eminettin Mah.
|151 ada 1 parsel
|828,92 m²
|32 m²
|Fehmi Erbaş vd.
|2026/262
|16.02.2027 saat 09:50
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 1 parsel
|4.567,27 m²
|1.035,63 m²
|Zinnet Baş vd.
|2026/263
|16.02.2027 saat 09:53
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|357 ada 1 parsel 364 ada 23001
|463,24 m²
109,26 m²
|463,24 m²
109,26 m²
|Erol Çelen vd.
|2026/264
|16.02.2027 saat 09:55
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|358 ada 7 parsel
|257,06 m²
|257,06 m²
|Avni Civelek vd.
|2026/265
|16.02.2027 saat 10:00
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|364 ada 35 parsel
|833,67 m²
|41,01 m²
|Dilek Kuvel vd.
|2026/266
|04.02.2027 saat 09:15
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 85 parsel
|650,05 m²
|650,05 m²
|Murat İstif
|2026/267
|04.02.2027 saat 09:05
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 90 parsel
|705,50 m²
|705,50 m²
|Abdul Balcı.
|2026/268
|04.02.2027 saat 10:45
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|279 ada 8 parsel
|1.555,50 m²
|1.555,50 m²
|Nihat Yazıcı
|2026/269
|04.02.2027 saat 10:55
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 86 parsel
|426,35 m²
|426,35 m²
|Davut Çakmakçı
|2026/270
|04.02.2027 saat 09:00
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 20 parsel
|304,06 m²
|166,93 m²
|Kemal Artan vd.
|2026/271
|04.02.2027 saat 10:30
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 74 parsel
|2.906,15 m²
|191,09 m²
|Bahser Enerji Elk. Ürt. Ltd.Şti
|2026/272
|04.02.2027 saat 10:35
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 26 parsel 438 ada 27 parsel 438 ada 28 parsel
|309,43 m²
205,46 m²
566,05 m²
|192,15 m²
108,73 m²
280,66 m²
|Ali Günen vd.
|2026/273
|04.02.2027 saat 10:50
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|273 ada 2 parsel
|259,86 m²
|158,55 m²
|Ali Kurt
|2026/274
|04.02.2027 saat 09:48
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 21 parsel
|337,77 m²
|194,17 m²
|Abdul Artan vd.
|2026/275
|04.02.2027 saat 09:13
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|273 ada 4 parsel
|128,81 m²
|128,81 M²
|Sabit Kurt vd.
|2026/276
|04.02.2027 saat 09:33
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|439 ada 12 parsel
|24,25 m²
|Tamamı
|Havva Seyhan vd.
|2026/277
|04.02.2027 saat 09:50
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 92 parsel
281 ada 93 parsel
|2.516,97 m²
11,85 m²
|Tamamı
Tamamı
|Osman İstif vd.
|2026/278
|04.02.2027 saat 09:03
|Rize Merkez Kale Mah.
|373 ada 19001
|196,52 m²
|196,52 m²
|Zayide İpek vd.
|2026/279
|04.02.2027 saat 10:00
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|273 ada 5 parsel
281 ada 25 parsel
|1351,90 m²
923,16 m²
|221,82 m²
256,12 m²
|Sabit Öztürk vd.
|2026/280
|04.02.2027 saat 09:30
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 88 parsel
|2.413,63 m²
|2413,63 m²
|Nazmiye Hekim vd.
|2026/281
|04.02.2027 saat 09:53
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 24 parsel
|1054,21 m²
|517,84 m²
|Ahmet ayvaz vd.
|2026/282
|04.02.2027 saat 09:45
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 4 parsel
|4.264,56 m²
|364,24 m²
|Melek Aydın vd.
|2026/283
|04.02.2027 saat 09:28
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|281 ada 103 parsel
|1209,44 m²
|1209,44 m²
|Asiye Terzi vd.
|2026/284
|04.02.2027 saat 09:40
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|436 ada 11 parsel
|1057,69 m²
|57,14 m²
|Ali Baş vd.
|2026/285
|04.02.2027 saat 09:08
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|357 ada 3 parsel
|6136,78 m²
|223,84 m²
|Hasan Karaka
|2026/286
|04.02.2027 saat 09:20
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|439 ada 14 parsel
|1.414,92 m²
|151,11 m²
|Ali Aslan Seyhan vd.
|2026/287
|04.02.2027 saat 09:43
|Rize Merkez Kale Mah.
|474 ada 3001 parsel
|153,84 m²
|153,84 m²
|Mustafa Liva vd.
|2026/288
|04.02.2027 saat 10:15
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 29 parsel
|350,29 m²
|310,86 m²
|Necibe vd.
|2026/289
|04.02.2027 saat 10:10
|Rize Merkez Kale Mah.
|474 ada 3 parsel
|455,48 m²
|8,49 m²
|Mahmut Liva vd.
|2026/290
|04.02.2027 saat 09:18
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|356 ada 6 parsel
356 ada 4 parsel 357 ada 8 parsel
|150,90 m²
1182,99 m²
190,35 m²
|84,51 m²
234,92 m²
103,90 m²
|Ayşe Nurten Sarı vd.
|2026/291
|04.02.2027 saat 09:35
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|436 ada 14 parsel
|1.296,76 m²
|703,08 m²
|Ali Baş vd.
|2026/292
|04.02.2027 saat 09:25
|Rize Merkez Değirmendere Mah.
|364 ada 24 parsel
357 ada 2 parsel
364 ada 22 parsel
364 ada 21 parsel
324 ada 1 parsel
|3.539,17 m²
357,70 m²
1274,93 m²
2777,25 m²
30,73 m²
|554,29 m²
72,07 m²
307,58 m²
249,08 m²
Tamamı
|Ali Kan vd.
|2026/293
|04.02.2027 saat 10:25
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 1 parsel
|979,25 m²
|139,64 m²
|Osman Artan vd.
|2026/294
|04.02.2027 saat 09:10
|Rize Merkez Kale Mah.
|476 ada 5 parsel
|427,74 m²
|101,17 m²
|İrfan Akgün vd.
|2026/295
|04.02.2027 saat 10:20
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|436 ada 13 parsel
|1535,80 m²
|1150,86 m²
|Gafur Baş vd.
|2026/296
|04.02.2027 saat 10:28
|Rize Güneysu Eskicami Mah.
|270 ada 5 parsel
|8.058,57 m²
|93,17 m²
|Mahmut Bostancı
|2026/297
|04.02.2027 saat 10:05
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|436 ada 12 parsel
|502,17 m²
|405,28 m²
|Abdul Artan vd.
|2026/298
|04.02.2027 saat 10:40
|Rize Merkez Hayrat Mah.
|438 ada 23 parsel
|239,13 m²
|123,72 m²
|Ali Osman Artan
|2026/299
|04.02.2027 saat 09:55
|Rize Merkez Yolveren Mah.
|104 ada 35 parsel
|3.015,56 m²
|71,93 m²
|Sevim Mısırlı vd.