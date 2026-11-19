KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan işbu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Halk Bankası ve Vakıflar Bankası Rize Şubesine yatırılacağı,

5- Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10. Maddesi 4. fıkrası gereğince ilan olunur. 13.11.2026

ESAS NO DURUŞMA

GÜNÜ TAŞINMAZIN YERİ TAŞIN. NO TAPU ALANI KAMULAŞAN ALAN TAŞINMAZ MALİKİ 2026/248 16.02.2027 saat 09:00 Rize Merkez Değirmendere Mah. 358 ada 12 parsel 1.331,17 m² 383,91 m² Fatma Lik vd. 2026/249 16.02.2027 saat 09:05 Rize Merkez Eminettin Mah. 650 ada 21 parsel 221,67 m² 28,28 m² Ayten Akgün vd 2026/250 16.02.2027 saat 09:10 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 18 parsel 1592,59 m² 377,40 m² Fatma Baş vd. 2026/251 16.02.2027 saat 09:15 Rize Merkez Eminettin Mah. 650 ada 24 parsel 998,92 m² 8,51 m² Nevin Aktan vd. 2026/252 16.02.2027 saat 09:20 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 16 parsel 2.890,39 m² 428,52 m² Reşide Cengiz vd 2026/253 16.02.2027 saat 09:25 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 17 parsel 2.885,07 m² 384,08 m² Halim Metin vd 2026/254 16.02.2027 saat 09:30 Rize Merkez Değirmendere Mah. 358 ada 3 parsel 71,56 m² 39,57 m² Ayhan Lik vd 2026/255 16.02.2027 saat 09:35 Rize Merkez Değirmendere Mah. 358 ada 6 parsel 529,04 m² 35,98 m² Ali Lik vd. 2026/256 16.02.2027 saat 09:40 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 19 parsel 3.968,48 m² 370,03 m² Adnan Baş vd. 2026/257 16.02.2027 saat 09:45 Rize Merkez Değirmendere Mah. 364 ada 23 parsel 988,21 m² 743,91 m² Nejla Çolak vd. 2026/258 16.02.2027 saat 10:10 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 6 parsel 1.780,79 m² 314,08 m² Sedat Aksu vd. 2026/259 16.02.2027 saat 10:13 Rize Merkez Eminettin Mah. 650 ada 23 parsel 217,63 m² 40,32 m² Elif Avcı vd. 2026/260 16.02.2027 saat 10:03 Rize Merkez Değirmendere Mah. 358 ada 4 parsel

358 ada 11 parsel 62,41 m²

916,30 m² 27,88 m² Ali Lik vd. 2026/261 16.02.2027 saat 10:05 Rize Merkez Eminettin Mah. 151 ada 1 parsel 828,92 m² 32 m² Fehmi Erbaş vd. 2026/262 16.02.2027 saat 09:50 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 1 parsel 4.567,27 m² 1.035,63 m² Zinnet Baş vd. 2026/263 16.02.2027 saat 09:53 Rize Merkez Değirmendere Mah. 357 ada 1 parsel 364 ada 23001 463,24 m²

109,26 m² 463,24 m²

109,26 m² Erol Çelen vd. 2026/264 16.02.2027 saat 09:55 Rize Merkez Değirmendere Mah. 358 ada 7 parsel 257,06 m² 257,06 m² Avni Civelek vd. 2026/265 16.02.2027 saat 10:00 Rize Merkez Değirmendere Mah. 364 ada 35 parsel 833,67 m² 41,01 m² Dilek Kuvel vd. 2026/266 04.02.2027 saat 09:15 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 85 parsel 650,05 m² 650,05 m² Murat İstif 2026/267 04.02.2027 saat 09:05 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 90 parsel 705,50 m² 705,50 m² Abdul Balcı. 2026/268 04.02.2027 saat 10:45 Rize Güneysu Eskicami Mah. 279 ada 8 parsel 1.555,50 m² 1.555,50 m² Nihat Yazıcı 2026/269 04.02.2027 saat 10:55 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 86 parsel 426,35 m² 426,35 m² Davut Çakmakçı 2026/270 04.02.2027 saat 09:00 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 20 parsel 304,06 m² 166,93 m² Kemal Artan vd. 2026/271 04.02.2027 saat 10:30 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 74 parsel 2.906,15 m² 191,09 m² Bahser Enerji Elk. Ürt. Ltd.Şti 2026/272 04.02.2027 saat 10:35 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 26 parsel 438 ada 27 parsel 438 ada 28 parsel 309,43 m²

205,46 m²

566,05 m² 192,15 m²

108,73 m²

280,66 m² Ali Günen vd. 2026/273 04.02.2027 saat 10:50 Rize Güneysu Eskicami Mah. 273 ada 2 parsel 259,86 m² 158,55 m² Ali Kurt 2026/274 04.02.2027 saat 09:48 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 21 parsel 337,77 m² 194,17 m² Abdul Artan vd. 2026/275 04.02.2027 saat 09:13 Rize Güneysu Eskicami Mah. 273 ada 4 parsel 128,81 m² 128,81 M² Sabit Kurt vd. 2026/276 04.02.2027 saat 09:33 Rize Merkez Hayrat Mah. 439 ada 12 parsel 24,25 m² Tamamı Havva Seyhan vd. 2026/277 04.02.2027 saat 09:50 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 92 parsel

281 ada 93 parsel 2.516,97 m²

11,85 m² Tamamı

Tamamı Osman İstif vd. 2026/278 04.02.2027 saat 09:03 Rize Merkez Kale Mah. 373 ada 19001 196,52 m² 196,52 m² Zayide İpek vd. 2026/279 04.02.2027 saat 10:00 Rize Güneysu Eskicami Mah. 273 ada 5 parsel

281 ada 25 parsel 1351,90 m²

923,16 m² 221,82 m²

256,12 m² Sabit Öztürk vd. 2026/280 04.02.2027 saat 09:30 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 88 parsel 2.413,63 m² 2413,63 m² Nazmiye Hekim vd. 2026/281 04.02.2027 saat 09:53 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 24 parsel 1054,21 m² 517,84 m² Ahmet ayvaz vd. 2026/282 04.02.2027 saat 09:45 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 4 parsel 4.264,56 m² 364,24 m² Melek Aydın vd. 2026/283 04.02.2027 saat 09:28 Rize Güneysu Eskicami Mah. 281 ada 103 parsel 1209,44 m² 1209,44 m² Asiye Terzi vd. 2026/284 04.02.2027 saat 09:40 Rize Merkez Hayrat Mah. 436 ada 11 parsel 1057,69 m² 57,14 m² Ali Baş vd. 2026/285 04.02.2027 saat 09:08 Rize Merkez Değirmendere Mah. 357 ada 3 parsel 6136,78 m² 223,84 m² Hasan Karaka 2026/286 04.02.2027 saat 09:20 Rize Merkez Hayrat Mah. 439 ada 14 parsel 1.414,92 m² 151,11 m² Ali Aslan Seyhan vd. 2026/287 04.02.2027 saat 09:43 Rize Merkez Kale Mah. 474 ada 3001 parsel 153,84 m² 153,84 m² Mustafa Liva vd. 2026/288 04.02.2027 saat 10:15 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 29 parsel 350,29 m² 310,86 m² Necibe vd. 2026/289 04.02.2027 saat 10:10 Rize Merkez Kale Mah. 474 ada 3 parsel 455,48 m² 8,49 m² Mahmut Liva vd. 2026/290 04.02.2027 saat 09:18 Rize Merkez Değirmendere Mah. 356 ada 6 parsel

356 ada 4 parsel 357 ada 8 parsel 150,90 m²

1182,99 m²

190,35 m² 84,51 m²

234,92 m²

103,90 m² Ayşe Nurten Sarı vd. 2026/291 04.02.2027 saat 09:35 Rize Merkez Hayrat Mah. 436 ada 14 parsel 1.296,76 m² 703,08 m² Ali Baş vd. 2026/292 04.02.2027 saat 09:25 Rize Merkez Değirmendere Mah. 364 ada 24 parsel

357 ada 2 parsel

364 ada 22 parsel

364 ada 21 parsel

324 ada 1 parsel 3.539,17 m²

357,70 m²

1274,93 m²

2777,25 m²

30,73 m² 554,29 m²

72,07 m²

307,58 m²

249,08 m²

Tamamı Ali Kan vd. 2026/293 04.02.2027 saat 10:25 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 1 parsel 979,25 m² 139,64 m² Osman Artan vd. 2026/294 04.02.2027 saat 09:10 Rize Merkez Kale Mah. 476 ada 5 parsel 427,74 m² 101,17 m² İrfan Akgün vd. 2026/295 04.02.2027 saat 10:20 Rize Merkez Hayrat Mah. 436 ada 13 parsel 1535,80 m² 1150,86 m² Gafur Baş vd. 2026/296 04.02.2027 saat 10:28 Rize Güneysu Eskicami Mah. 270 ada 5 parsel 8.058,57 m² 93,17 m² Mahmut Bostancı 2026/297 04.02.2027 saat 10:05 Rize Merkez Hayrat Mah. 436 ada 12 parsel 502,17 m² 405,28 m² Abdul Artan vd. 2026/298 04.02.2027 saat 10:40 Rize Merkez Hayrat Mah. 438 ada 23 parsel 239,13 m² 123,72 m² Ali Osman Artan 2026/299 04.02.2027 saat 09:55 Rize Merkez Yolveren Mah. 104 ada 35 parsel 3.015,56 m² 71,93 m² Sevim Mısırlı vd.

#ilangovtr

Basın No: ILN02598985