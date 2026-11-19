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ESAS NO : 2012/414 Esas

KARAR NO : 2024/856

Davacı Maliye Hazinesi'ince mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE, Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi, 1123 ada 7 parsel sayılı taşınmazda 263/800 pay ile dahili davalıların murisi Kamil Erdoğan adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi, 1123 ada 8 parsel sayılı taşınmazda 211/800 pay ile dahili davalıların murisi Kamil Erdoğan adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi, 1123 ada 9 parsel sayılı taşınmazda 97/480 pay ile dahili davalıların murisi Metin Gençay adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi, 1123 ada 10 parsel sayılı taşınmazda 12992/67200 pay ile davalı Filiz Ahaoğlu (Akbal) adına kayıtlı hissenin, 191/2400 pay ile davalı Şerif Özer adına kayıtlı hissenin, 3/40 pay ile dahili davalıların murisi Tahsin Koçaslan adına kayıtlı hissenin ve 3/40 pay ile dahili davalıların murisi Ahmet Öztürk adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Tekkeköy mahallesi, 1123 ada 11 parsel sayılı taşınmazda 167/600 pay ile davalı Filiz Ahaoğlu (Akbal) adına kayıtlı hissenin, 67/600 pay ile dahili davalıların murisi Cafer Torun adına kayıtlı hissenin ve 23/200 pay ile dahili davalıların murisi Cafer Torun adına kayıtlı hissenin tapu kaydının İPTALİ İLE, davacı Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davalılar Ümmühan Çetin, Emine Ekinci, Turgut Ekinci ve Tülün Önal yönünden davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle REDDİNE,

3-Karardan bir örneğin İİK 28.md. uyarınca Tekkeköy Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

4-Alınması gerekli 427,60 TL karar ve ilam harcının davalılar Davalılar Ümmühan Çetin, Emine Ekinci, Turgut Ekinci ve Tülün Önal hariç diğer davalılardan alınarak hazine'ye gelir kaydına,

5-Davacı tarafça yapılan tebligat, müzekkere, bilirkişi ücreti, ATGV araç ücreti, keşif harcı olmak üzere toplam 8.589,68 TL yargılama giderinin Davalılar Ümmühan Çetin, Emine Ekinci, Turgut Ekinci ve Tülün Önal hariç diğer davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin Davalılar Ümmühan Çetin, Emine Ekinci, Turgut Ekinci ve Tülün Önal hariç diğer davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

7-Artan gider avansının, karar kesinleştiğinde, talep aranmaksızın yatıran tarafa iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı verilen hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Yargıtay’a hitaben yazılmış dilekçe ile temyiz edileceğine ilişkin verilen karar acıkça okunup usullen anlatıldı. 03/07/2024

Mahkememiz dosyasında davalı olarak bulunan Sefer ve Hatice kızı, 01/01/1947 doğumlu 53830532784 T.C. kimlik nolu HAVVA TORUN'a gerekçeli karar 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2026

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Basın No: ILN02595982