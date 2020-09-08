Diyanet İşleri Başkanı’na küfürler, PKK destekçisine evde kahvaltı!

Diyanet İşleri Başkanı’na ağza alınmayacak saldırıları yapan İyi Partililerin genel başkanı Meral Akşener..

Partinin bir milletvekilinin sahibi olduğu gazetede, Diyanet İşleri Başkanı için, ağzından yılan çıkaran karikatürler çizdirten Meral Akşener..

Diyanet İşleri Başkanı’nın sarığı ile sakalı ile cübbesi ile alay edecek çizimlerle en edepsiz karikatürlere konu edilmesine seyirci olan Meral Akşener..

Bu ülkede binlerce asker ve polisin, kadın ve bebeğin, ihtiyarların ve çocukların, din adamlarının katili olan Abdullah Öcalan’ın heykelini dikme sözü veren ve bugün dahi bu sözünden bir pişmanlık duyduğu şeklinde bir açıklama yapmayan Selahattin Demirtaş’ın, sabah kahvaltısında buluşma önerisine yeşil ışık yakmış..

Nasıl olmuş bu iş?

ABD sermayeli bir kanal var..

Hani milliyetçi geçinen, ülkücülük taslayan İyi Partililerden herhangi birisine, kamerasız sorsak, yedi ceddine küfürler edecekleri bir ABD’li patronun televizyon kanalında..

Kendi eşine şiddet uygulayan bir çalar saatçi var..

Karısına şiddet uygulamaktan sanık konumunda olan çalar saatçi, ABD’li patronun kanalına davet etmiş, Meral hanımı..

Meral hanım da ABD’li patronun kanalına koşa koşa gidivermiş..

Eşine şiddet uyguladı diye, bir televizyoncunun programına katılmamayı, Meral hanımın bedenine hayli büyük bir kıyafet olarak görürüm.

Normaldir..

Bir saat önce, “Kadına şiddet gösterilmesine karşıyım” der..

Yanına yaklaşan bir delikanlıya, “Nişanlın Aleyna’ya zorlama yapma, ayaklarını kırarım senin” der..

Bir saat sonra..

Kendisini ekrana çıkaracak diye..

Çalar saatçinin eşinin anlatımına göre..

“Ünlü bir televizyoncu” olmasaydı..

Evli olduğu kadının bacaklarını kıracak bir adama övgüler düzerek, günlük politika hakkında görüşlerini açıklar..

Bu ayrıntıya, “Olur böyle şeyler” deyip geçerim..

Karşımızda, 28 Şubat sürecinde kendisine en ağır kelimelerle küfür etmiş generalden şikayetçi olamayan bir siyasetçi var..

Sokaktaki delikanlıya gösterdiği tavrı, televizyondaki sunucuya göstermeye kalkarsa, kendisini havalandıracak ekran desteğinden mahrum kalacağını tahmin edip, bu ikircikliklere imza atmasına, biz de şaşırmayalım..

Ama..

Çalar saatçi İsmail, “Bakın göstereyim” diyerek söze girip..

HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın, cezaevinden paylaştığı mesajı göstererek, “Ben dışarıda olsaydım, bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” teklifine ne diyeceği sorulduğunda..

Meral hanım da..

“Partimizin kuruluş amacı budur. Nitekim bu makulde buluşmak, sadece eleştirmek değil çözüm önerilerinde de bulunmak gibi bir yolculuğun bugün karşılığını bu zor zamanlarda alıyoruz. Bir tane tepkiyle karşılaşmıyorum ben” sözleri ile girizgah yapıp..

“İnsanlar birbirini sevmek zorunda değil.. Ama saygı duymak zorunda..” sözleri sonrasında..

“Şimdi ben Güneydoğu’yu iyi bilirim. Güneydoğu’nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. O evin annesi en yaşlısı korur, kollar. Son kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Türkiye’nin, yani Güneydoğu’nun böyle bir özelliği vardır” cevabı ile Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu baktığınız cevabını verirseniz..

O milliyetçi, ülkücü partinin genel başkanına, önce kendi tabanındaki insanlar hatırlatırlar..

“Güneydoğuda daha ne gelenekler var, bilir misiniz Meral hanım..

Kadına silah doğrultmamak var.

Bebeğe, çocuğa yaşlıya silah doğrultmamak var..

Din adamına silah doğrultmamak var...

Vatani görevini ifa eden, bölgeye daha üç gün önce gelmiş ana kuzusu gençlere, en alçakça, en vahşice saldırılarla öldürmemek var.. Ama kahvaltıya oturacağın adam, tam da bu cinayetlere imza atan Abdullah Öcalan’ın heykelini dikme sözü veren bir hokkabaz. Bu hokkabazın öz be öz kardeşi, bugün dahi askere kurşun sıkan örgütün içinde kalmaya devam eden, belki de dün, önceki gün, önceki hafta şehid verdiğimiz askerlere kurşun sıkan bir hain.. O hain için bir tane kınama yayınlamayan bu terörist alkışçısı ile kahvaltıda ne yiyeceksin sen, Meral hanım.”

Sorulara biz devam edelim..

Bu terörist destekçisi ile oturduğun kahvaltıda yiyeceklerin, boğazında düğümlenmez mi, Meral hanım..

Bu adam ki, asker ile çatışmada ölen teröristlerin cenazesine katılmayan milletvekillerini, parti disiplinine vereceği tehdidi yapan bir terörist yaltakçısı..

Bu adam ile ne kahvaltısı yapacaksın, Meral hanım..

Rojava için, kürt vatandaşlarımızı sokağa çağıran, PYD’lileri kurtarmak için, sınır ötesine yardım isteyen bu Demirtaş, Yasin Börü’lerin şehid edilmesine sebeb olmuştu..

Bu gerçeği bile bile, Meral hanım, bu terör destekçisini evine nasıl alacak?

Binlerce şehidin, hiç mi hatırı yok?

Kadına şiddet için yaptığınız sert açıklamların hatırına, yüzlerce kadını, kadın öğretmeni, asker eşini, asker çocuğunu şehid eden PKK’lılarla Kandil’de boy fotoğrafı çektiren bu adamı, bir de evine mi alacaksın, Meral hanım?

Güneydoğu’da kanlı düşmanınız bile “evinize gelse, alır”mışsınız..

O zaman açık açık konuşun Meral hanım.

Selahattin Demirtaş, sizin kanlı düşmanınız mıdır?

Evinize geldiğinde, geri çevirmeyeceğiniz, ama uğurladıktan sonra düşmanlığınız devam eden birisi midir?

Samimi olarak cevaplandırın..

ABD’li patronun televizyon kanalında..

“Nasıl olsa, burada beni sıkıştıracak kimse yok” diyerek..

“Ver bir cevap, gerekirse içi boş olsun” ile konuyu kapatacağınızı mı sanıyorsunuz?

Milliyetçileri, ülkücüleri, “uyu yavrum uyu, uyu da büyü” ninnisi ile uyutmak için, Kürt törelerini kendinize malzeme yapıp, PKK destekçileriyle kahvaltı masasına oturacağınızı ve bunu da Türkiye’ye yedireceğinizi mi sanıyorsunuz?

İyi Parti tabanı da yemez bu numaraları, partinizin milletvekilleri de yemez, Meral hanım. Yakındır; İsmail Ok’un isyanını, başka milletvekillerinden de göreceğiz..