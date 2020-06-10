  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

10 Haziran 2020

Fe eyne tezhebûn?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

10 Haziran 2020

Trabzonspor’un futbol mafyasıyla mücadelesi
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

10 Haziran 2020

Ayasofya’yı esaretten kurtaralım
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

10 Haziran 2020

Ayasofya hakkında net konuşmayan tilkiler!
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

10 Haziran 2020

Siyasi darbe
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

10 Haziran 2020

Şeş Cihetten
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

10 Haziran 2020

Eve Dönüş Ne Kadar Sürer
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

10 Haziran 2020

Irak hükümeti kararlı, Tahran ise rahatsız
Mustafa Akgün
Mustafa Akgün

Mustafa Akgün

10 Haziran 2020

Amerika’da olanların çağrıştırdıkları
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

10 Haziran 2020

İyilik insanlığın evrensel dilidir
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

10 Haziran 2020

Hutbe Ne Zamandan Beri Türkçe Okunuyor?
Yavuz Bahadıroğlu
Yavuz Bahadıroğlu

Yavuz Bahadıroğlu

10 Haziran 2020

Osmanlılarda salgın ve karantina
Ülkede büyük şok! Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Dünya

Ülkede büyük şok! Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Orta Afrika ülkesi Burundi'nin Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rus askerlere saldırı düzenlendi
Dünya

Rus askerlere saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Kobani ilçesinde devriye gezen Rus askeri aracına bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
41 ilin valisi değişti 17 vali merkeze alındı
Gündem

41 ilin valisi değişti 17 vali merkeze alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 41 ilin valisi değişti 17 ilin valisi merkeze çeki..
Hafter tarafından küstah çıkış: Türkiye ile iptal edip o ülke ile anlaşacağız
Dünya

Hafter tarafından küstah çıkış: Türkiye ile iptal edip o ülke ile anlaşacağız

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı Tobruk Meclisi'nden Türkiye ile UMH arasında yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını iptal edip Yunanist..
Türkiye'nin hamlesi sonrası Rusya'dan S-400 açıklaması
Gündem

Türkiye'nin hamlesi sonrası Rusya'dan S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in ikinci S-400 hava savunma sisteminin tedariki konusunda Rusya ile prensipte anlaşmaya varıldığı yönü..
Libya özel kuvvetlerinden Sirte'ye askeri sevkiyat
Dünya

Libya özel kuvvetlerinden Sirte'ye askeri sevkiyat

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı özel kuvvetler, "Zafer Yolları" operasyonuna destek amacıyla Sirte kentine askeri sevkiyat ya..
CHP'den şaşırtan
Gündem

CHP'den şaşırtan "Ayasofya" açıklaması: Açacaksanız açın

Hem toplum hem de siyasiler, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusunda görüş birliği içinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devle..
İngiltere'de gerçek koronavirüs ölü sayısı ortaya çıktı
Dünya

İngiltere'de gerçek koronavirüs ölü sayısı ortaya çıktı

İngiltere'de hükümet, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 40 bin 883 olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının ..
Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı
Gündem

Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Muğla Valisi Esengül Civelek atandı.
ABD'de FETÖ'ye şok! Kapatma kararı çıktı
Dünya

ABD'de FETÖ'ye şok! Kapatma kararı çıktı

ABD'nin Alabama eyaletinde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından açılmaya çalışılan ve Ağustos 2019'dan bu yana davası devam e..
10 Haziran 2020

Ayasofya hakkında net konuşmayan tilkiler!

Amerika’yı yeniden mi keşfediyoruz?

Yooo.

1930’lu yıllarda, nasıl imzalandığı belirsiz bir kararname ile müzeye çevrilen Ayasofya’yı, ecdadımızın vakfıyesi doğrultusunda kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz..

Tartışma açıldığı an..

Sırtında yumurta küfesi olmayan herkes, kafasında 40 tane tilki dolaştırarak açıklama üstüne açıklama yapıyor..

Kimisi de..

Her konuda konuştuğu halde, “Ben bu topa asla ve kata girmem abi. Manyak mıyım ben, açığa düşeyim” diyor..

Oysa, iktidarın da muhalefetin de söylemesi gereken şey, çok net..

Çok yalın..

Ya diyecekler ki, “Biz Ayasofya’nın İslami anlamı ile ibadete açılmasına destek veriyoruz. Doğru buluyoruz..”

Ya da..

Diyecekler ki: 

“Ayasofya’nın İslami anlamda ibadethane olarak kullanılması bizce yanlıştır. Müze olarak kalmaya devam etmelidir.”

Biz, taraflardan bu netlikte bir açıklama bekliyoruz..

Bekliyoruz da..

Beklerken de, havamızı alıyoruz..

AK Parti ve MHP’nin camiye çevrilme noktasındaki açıklamalarını, ikisini de sırtında yumurta küfesi olması hasebi ile bir kenara bırakıyorum..

Sırtında yumurta küfesi olmayanların “açıklama” ve “açıklamamaları” üzerinden konuya bakalım..

Bu konuda en net tavır alması beklenen kim?

Ayasofya’yı, cami olmaktan çıkarıp, müze yapan CHP..

Bugünkü sorunun müsebbibi kendileri..

Bir adım atmalılar ki, hatalarını da affettirsinler..

CHP’nin genel başkanına bakıyoruz, ne diyor, öğrenmek isityoruz..

Ne diyor, sayın Kılıçdaroğlu?

Düne kadar bir şey dememişti, ben de o hali ile yazacaktım ama..

Dün öğle sonrasında bir cümle kurmuş..

O cümleyi aktarayım size:

“Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor? Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var!”

Buyrun, yorumlayın..

Nasıl yorumlayacaksanız..

Konu net..

Şu an fiilen müze olarak kullanılan bir cami sözkonusu..

“Tekrar cami yapalım mı?” diye bir tartışma açılmış..

Bu konuda anamuhalefet partisinin görüşünü merak ediyoruz.

Hem anamuhalefet partisi olarak. Hem de yıllar önce cami iken, vakfıyeye aykırı olarak bu yapıyı müzeye çeviren partinin bugünkü temsilcisi sıfatı ile  Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşünü merak ediyoruz.

Görüş açıklanıyor..

Görüş şu: “Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor? Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var!”

Yani?

Ne dedin sen şimdi Kemal bey?

Ayasofya cami olsun mu, olmasın mı?

Yetkinin kimde olduğunu sormuyoruz..

18 yıldır niye yapılıp yapılmadığını sorgulamıyoruz..

Dini siyasete alet etme sözkonusu mu, değil mi, bunu da araştırmıyoruz..

Sorduğumuz şu: “Ayasofya, camiye çevrilsin mi?”

Kafasında 40 tane tilki dolaştıran Kemal bey, yetkinin kimde olduğunu söylüyor.. 18 yıldır AK Parti’nin iktidarda olduğu halde bu adımı atmadığını söylüyor.. AK Parti’nin dini siyasete alet ettiğini söylüyor.

Ama.

Ayasofya’nın cami olması noktasındaki kanaatini söylemiyor..

İyi Parti’ye geçelim..

Genel Başkanları Meral Akşener’de bir görüş açıklaması var mı?

Yok..

Nasıl becerebiliyor, nasıl başarabiliyor, hayret ediyorum.

Türkiye çalkalanıyor..

Cumhurbaşkanı konuşuyor.. TBMM’de grubu olmayan partiler, TBMM dışında kalan partiler konuşuyor.. 

Israrla konuşmayan, ikinci adamla, üçüncü adamla konuyu geçiştirmeye çalışan CHP bile, sonunda pes ediyor, topu taca atarak da olsa konuya giriyor..

Ama Meral hanım, bu konuya girmiyor..

“Benim klasım sarsılır. Topu siz taca atın” diyor..

Müsavat Dervişoğlu da, denileni yapıyor..

“İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu; TBMM Genel Kuruluna, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi sundu” diye geçilen haber metnini görünce heyecanlanıyoruz..

“Yaşa varol İP.. İşte bu” diyoruz..

Grup önerisini büyük bir dikkatle okumaya başlıyoruz:

“Günümüz toplumsal ve tarihsel gereklilikleri ile milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için toplu ibadethane olarak kullanılması amacıyla; Anayasa’nın 98’inci,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”

Okumam bitince, kafayı şöyle bir sallıyorum..

Duvara vuruyorum, belki saat durmuştur, harekete geçer diyorum..

Sonra zıplıyorum.. Yatıyor, uzanıyorum..

Mümkün değil, saat çalışmıyor..

“1453’de İstanbul’un fethi ile birlikte cami olarak kullanılmaya başlanılan Ayasofya, vakfıyesine uygun şekilde yeniden cami olarak kullanımına devam edilecektir. Bu kanun, Resim Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir” şeklinde bir kanun teklifi beklerken..

Onlar, “meclis araştırması açılması”nı istemişler.

Ne olacak ki, Meclis araştırması açılınca?

Ayasofya’nın kapısındaki bekçiye, “Bak İYİ Partili abilerimiz, Meclis araştırması açılmasını istemişler. Artık bırak da, öğle namazımızı Ayasofya’da kılalım” diyebilecek miyiz?

Yoo.

O zaman ne işe yarıyor bu öneri?

Hiçbir işe..

Ama tribünlere diyecekler ki, “Biz teklif ettik, AK Parti reddetti!”

Alkış.. Daha çok alkış.. Daha daha çok alkış..

TBMM’de grubu bulunan üçüncü muhalefet partisine bakalım..

Ayasofya konusunda, HDP ne diyor?

Hiçbir şey..

HDP içinde dindar kimlikleri ile boy gösteren Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya ne diyor? Emekli müftü Nimetullah Erdoğmuş ne diyor? 

Her konuda, her şey diyorlar ama.. 

Ayasofya konusunda tek kelime etmemişler..

Niye ki acaba? Bir yerlerden talimat mı gelmiş acaba? Ağızlarına biber mi sürülmüş acaba?

Şimdi gelin; gelin de, bunların kafalarında 40 tilki ile siyaset yaptıkları sonucuna varmayın..

“Yetki Cumhurbaşkanı’nda” sözünün bile bir tilkilik olduğu kanaatine varmayın..

Niye mi?

Ayasofya için “Yetki Cumhurbaşkanı’nda. Haydi yapsın” diyenler.. 

“Barolardaki seçim sistemi” için, “Yapamazsınız.. Yaptırtmayız” diyorlarsa..

“Bunların kafalarında bir tilkilik var ama.. Durun bakalım arkasından ne çıkacak” tedbiri ile hareket etmemizde fayda var diye düşünüyorum..

Korktuğumdan değil..

“Bu kadar açıkca sergilenen tilkiliklerin haklarından gelmeden, niye biz bu yola çıktık ki” hayıflanmasına düşmemek için..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhalefetin Korkusu şu: Ak P-MHP elele açarsa halkta büyük teveccüh olur

İyi P büyük yara alır Saadet sıfır çeker Davut Babacan biter. Bu durumda siyaset için Ayasofya yı kullanıyorsunuz Sakızını çiğniyorlar. Açılsın deseler harici hücumlar geldiğinde Ak Pye fatura edemeyecekler. Bu durumda yarım ağız ne gerek var diyorlar. İyi P ise topu taca atıyor elini taşın altına sokmuyor. Ülkücü duruşu siyasete feda ediliyor. Bunlar Fatih’in torunlarıyız deyip ortalıkta gezerler. Uyan ey ülküdaşım uyan Gafletten uyan.
  • Yanıtla

Bediüzzaman a kulak ver

Fatih’in vakfiyesidir. Uymak boynumuzun borcudur. Atatürk müze yapmışsa yapmış. İstanbul’u kim fethetmişse Söz onundur. Risk almayan Zafer i konuşamaz . Fethin mührü Ayasofya’dır. Vazife mevhum mazarata feda edilemez. Hayır dualar sel olur belaları refeder. Gençlik FATİH i keşfeder. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar...Benim Camiim kime sorayım. Kimden izin alayım O benimdir o benim...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı