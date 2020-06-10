Ayasofya hakkında net konuşmayan tilkiler!

Amerika’yı yeniden mi keşfediyoruz?

Yooo.

1930’lu yıllarda, nasıl imzalandığı belirsiz bir kararname ile müzeye çevrilen Ayasofya’yı, ecdadımızın vakfıyesi doğrultusunda kullanıp kullanmayacağımıza karar vereceğiz..

Tartışma açıldığı an..

Sırtında yumurta küfesi olmayan herkes, kafasında 40 tane tilki dolaştırarak açıklama üstüne açıklama yapıyor..

Kimisi de..

Her konuda konuştuğu halde, “Ben bu topa asla ve kata girmem abi. Manyak mıyım ben, açığa düşeyim” diyor..

Oysa, iktidarın da muhalefetin de söylemesi gereken şey, çok net..

Çok yalın..

Ya diyecekler ki, “Biz Ayasofya’nın İslami anlamı ile ibadete açılmasına destek veriyoruz. Doğru buluyoruz..”

Ya da..

Diyecekler ki:

“Ayasofya’nın İslami anlamda ibadethane olarak kullanılması bizce yanlıştır. Müze olarak kalmaya devam etmelidir.”

Biz, taraflardan bu netlikte bir açıklama bekliyoruz..

Bekliyoruz da..

Beklerken de, havamızı alıyoruz..

AK Parti ve MHP’nin camiye çevrilme noktasındaki açıklamalarını, ikisini de sırtında yumurta küfesi olması hasebi ile bir kenara bırakıyorum..

Sırtında yumurta küfesi olmayanların “açıklama” ve “açıklamamaları” üzerinden konuya bakalım..

Bu konuda en net tavır alması beklenen kim?

Ayasofya’yı, cami olmaktan çıkarıp, müze yapan CHP..

Bugünkü sorunun müsebbibi kendileri..

Bir adım atmalılar ki, hatalarını da affettirsinler..

CHP’nin genel başkanına bakıyoruz, ne diyor, öğrenmek isityoruz..

Ne diyor, sayın Kılıçdaroğlu?

Düne kadar bir şey dememişti, ben de o hali ile yazacaktım ama..

Dün öğle sonrasında bir cümle kurmuş..

O cümleyi aktarayım size:

“Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor? Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var!”

Buyrun, yorumlayın..

Nasıl yorumlayacaksanız..

Konu net..

Şu an fiilen müze olarak kullanılan bir cami sözkonusu..

“Tekrar cami yapalım mı?” diye bir tartışma açılmış..

Bu konuda anamuhalefet partisinin görüşünü merak ediyoruz.

Hem anamuhalefet partisi olarak. Hem de yıllar önce cami iken, vakfıyeye aykırı olarak bu yapıyı müzeye çeviren partinin bugünkü temsilcisi sıfatı ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşünü merak ediyoruz.

Görüş açıklanıyor..

Görüş şu: “Yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan’da. 18 yıldır yapılmayan şey şimdi neden yapılmaya çalışılıyor? Dini kullanarak siyaset yapma alışkanlığı var!”

Yani?

Ne dedin sen şimdi Kemal bey?

Ayasofya cami olsun mu, olmasın mı?

Yetkinin kimde olduğunu sormuyoruz..

18 yıldır niye yapılıp yapılmadığını sorgulamıyoruz..

Dini siyasete alet etme sözkonusu mu, değil mi, bunu da araştırmıyoruz..

Sorduğumuz şu: “Ayasofya, camiye çevrilsin mi?”

Kafasında 40 tane tilki dolaştıran Kemal bey, yetkinin kimde olduğunu söylüyor.. 18 yıldır AK Parti’nin iktidarda olduğu halde bu adımı atmadığını söylüyor.. AK Parti’nin dini siyasete alet ettiğini söylüyor.

Ama.

Ayasofya’nın cami olması noktasındaki kanaatini söylemiyor..

İyi Parti’ye geçelim..

Genel Başkanları Meral Akşener’de bir görüş açıklaması var mı?

Yok..

Nasıl becerebiliyor, nasıl başarabiliyor, hayret ediyorum.

Türkiye çalkalanıyor..

Cumhurbaşkanı konuşuyor.. TBMM’de grubu olmayan partiler, TBMM dışında kalan partiler konuşuyor..

Israrla konuşmayan, ikinci adamla, üçüncü adamla konuyu geçiştirmeye çalışan CHP bile, sonunda pes ediyor, topu taca atarak da olsa konuya giriyor..

Ama Meral hanım, bu konuya girmiyor..

“Benim klasım sarsılır. Topu siz taca atın” diyor..

Müsavat Dervişoğlu da, denileni yapıyor..

“İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu; TBMM Genel Kuruluna, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi sundu” diye geçilen haber metnini görünce heyecanlanıyoruz..

“Yaşa varol İP.. İşte bu” diyoruz..

Grup önerisini büyük bir dikkatle okumaya başlıyoruz:

“Günümüz toplumsal ve tarihsel gereklilikleri ile milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için toplu ibadethane olarak kullanılması amacıyla; Anayasa’nın 98’inci,Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ederiz.”

Okumam bitince, kafayı şöyle bir sallıyorum..

Duvara vuruyorum, belki saat durmuştur, harekete geçer diyorum..

Sonra zıplıyorum.. Yatıyor, uzanıyorum..

Mümkün değil, saat çalışmıyor..

“1453’de İstanbul’un fethi ile birlikte cami olarak kullanılmaya başlanılan Ayasofya, vakfıyesine uygun şekilde yeniden cami olarak kullanımına devam edilecektir. Bu kanun, Resim Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir” şeklinde bir kanun teklifi beklerken..

Onlar, “meclis araştırması açılması”nı istemişler.

Ne olacak ki, Meclis araştırması açılınca?

Ayasofya’nın kapısındaki bekçiye, “Bak İYİ Partili abilerimiz, Meclis araştırması açılmasını istemişler. Artık bırak da, öğle namazımızı Ayasofya’da kılalım” diyebilecek miyiz?

Yoo.

O zaman ne işe yarıyor bu öneri?

Hiçbir işe..

Ama tribünlere diyecekler ki, “Biz teklif ettik, AK Parti reddetti!”

Alkış.. Daha çok alkış.. Daha daha çok alkış..

TBMM’de grubu bulunan üçüncü muhalefet partisine bakalım..

Ayasofya konusunda, HDP ne diyor?

Hiçbir şey..

HDP içinde dindar kimlikleri ile boy gösteren Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya ne diyor? Emekli müftü Nimetullah Erdoğmuş ne diyor?

Her konuda, her şey diyorlar ama..

Ayasofya konusunda tek kelime etmemişler..

Niye ki acaba? Bir yerlerden talimat mı gelmiş acaba? Ağızlarına biber mi sürülmüş acaba?

Şimdi gelin; gelin de, bunların kafalarında 40 tilki ile siyaset yaptıkları sonucuna varmayın..

“Yetki Cumhurbaşkanı’nda” sözünün bile bir tilkilik olduğu kanaatine varmayın..

Niye mi?

Ayasofya için “Yetki Cumhurbaşkanı’nda. Haydi yapsın” diyenler..

“Barolardaki seçim sistemi” için, “Yapamazsınız.. Yaptırtmayız” diyorlarsa..

“Bunların kafalarında bir tilkilik var ama.. Durun bakalım arkasından ne çıkacak” tedbiri ile hareket etmemizde fayda var diye düşünüyorum..

Korktuğumdan değil..

“Bu kadar açıkca sergilenen tilkiliklerin haklarından gelmeden, niye biz bu yola çıktık ki” hayıflanmasına düşmemek için..