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30 Ağustos, Fransızca şarkı meraklısına kaldı ise!

30 Ağustos 2019 Cuma

Bir yandan işçileri 100’er 200’er işten çıkartan Ekrem İmamoğlu..

Bir yandan öğrencilerin yurtlarını kapatmak için vakıflarla yapılan sözleşmeleri fesheden Ekrem İmamoğlu..

Bir yandan otobüs şoförlerinin sakallarını kestirmek için yaz sezonunun bitmesini bekleyen Ekrem İmamoğlu..

Bir yandan da..

30 Ağustos zaferini kutlama amacı ile, büyükşehir belediyesinin paralarını, Candan Erçetin ve avanesine aktarmak için kolları sıvamış..

Candan Erçetin ile birlikte bir açıklama yapmış..

Açıklamasında, Mustafa Kemal’in, İstanbul işgali için sarfettiği “Geldikleri gibi giderler” sözünü hatırlatmış..

Ama 30 Ağustos’u kutlama amaçlı olarak seçtiği şarkıcı ile, “Geldikleri gibi giderler” sözü ile örtüşmeyen bir tercihte bulunmuş..

Fransızca sözlü şarkı söylemeye meraklı bir kadını, 30 Ağustos kutlamalarına davet etmiş..

“Diğer şarkıcıların, Candan Erçetin’den ne farkı var ki?” diyebilirsiniz..

Ama..

Hem “30 Ağustos” deyip, hem de böylesine Fransızca meraklısı bir kadını o kutlamada şarkıcı olarak sahneye çıkarırsanız..

“Sizin ne 30 Ağustos’tan ne de zaferden bir haberiniz var” eleştirisine muhatap olursunuz..

30 Ağustos kime karşı kazanıldı?

En başta Yunan’a karşı..

Yunan’ı denize döktük diye sevinirken..

Yunan gibi kıyafetler eşliğinde, Yunan’dan farksız sözlerle halkın karşısına çıkarsanız..

“Siz hangi zaferi kutluyorsunuz” diye sorulmaz mı?

Aynı şekilde, 30 Ağustos, Fransız’a karşı, İtalyan’a karşı kazanılmıştır.

Bir sene sonra da olsa, İstanbul’un işgalinin sona ereceğinin habercisidir..

Ama siz, hem 30 Ağustos’u kutlar, hem de o sembol tarihte, yendiğiniz gavurun sözleri ile şarkı söylemeyi bir maharet zanneden şarkıcılarla halkı buluşturursanız..

Kafanızda bir sakatlık var demektir..

Ben abartmıyorum..

Bakın Candan Erçetin ile ilgili, kendi takip edenleri ne yorumlar yapmışlar:

“şarkı güzel fakat candan hanımın fransızcası aksanlı değil malesef”

“evett  fransiz kaldik diye buna denir herhall :)))”

Sorun, sadece Candan Erçetin de değil..

Eyüp Sultan Camii’nde Yasin okuyan Ekrem Bey..

30 Ağustos’u Üsküdar Meydanı’nda kutlama çağrısı yaparken, hazırlattığı afişe baktım.

“Golden Horn Brass” ifadesini görünce, şaştım kaldım..

Türkiye’desiniz..

Türkçe konuşulan bir ülkedesiniz..

97 yıl önce, işgal altındaki İstanbul’un kurtuluşu için, bir zafer kazanmışsınız.. O zaferi kutlamak için halkla buluşuyorsunuz..

Siz de..

O İstanbul’un belediye başkanı seçilmişsiniz.

Ve düzenlediğniiz etkinlikte, Golden Horn Brass diye bir ifadeyi, afişinize koymuşsunuz..

Sonra bir de utanmadan, sıkılmadan, “İngiliz gemilerini Boğaz’da gördüğünde, Atatürk, ‘Geldikleri gibi giderler’ demişti” hatırlatması yapıyorsunuz..

Ben de soruyorum size:

“İngilizler gitmişler mi?”

Behey ahmak, zafer gününü bile, İngilizce isimler eşliğinde, Fransızca şarkılar söylemesi ile ünlü şarkıcılarla kutluyor iken..

Mustafa Kemal’in “Geldikleri gibi giderler” sözü, gerçekleşmiş mi oluyor?

Adamlar, gelmişler, gitmemişler işte..

Türkiye’de kurulan müzik toplulukları bile..

İngilizce isim alarak, sahneye çıkıyorlar..

Türkçe değil, Fransızca şarkı söylemeyi tercih ediyorlar..

Sen de kalkmışsın..

Bu rezilliği, zafer günü olarak kutlanılan bir günde, sahneye taşıyorsun.

Hem de belediyenin parası ile..

Kamunun parası ile..

“İsraf yapmayacağım” edebiyatı ile!

Bu tavır, bir ahmaklık değilse, ihanettir..

İstediğinizi seçin.

İstediğinizi alın..

İster ahmaklık..

İsterseniz ihanet..

Zaman zaman söyleriz, hemen küfürler eşliğinde saldırırlar..

“İngiliz işgali sürse idi, bugünden farklı ne olurdu” diye..

Laga luga yapmaya gerek yok..

İngiliz işgali, 1920’lerde sona ermeyen ülkelere bakalım..

Halkı İngilizce konuşuyor..

Kıyafetleri İngiliz (Batı) kıyafeti gibi.. Yani bizim de büründüğümüz kıyafet..

Kanunları, Batı kanunları..

Medeni Kanunu ile.. Ceza Kanunu ile.. Usûl kanunları ile..

Yani, bizim de ithal ettiğimiz kanunlar..

O zaman..

“30 Ağustos 1922’yi kutluyoruz” derken, neyi kastediyorsunuz?

Fransızca şarkı söylemeyi maharet sayanları sahneye çıkartarak, neyi kutlamış oluyorsunuz?

“Geldikleri gibi giderler” sözünü sarfeden Atatürk’ü hatırlatarak, ama tam aksi görüntülerle, kimi aldatıyorsunuz?

Şule Yüksel Şenler, dün toprağa verildi..

Solak medyanın, ardından yaptığı haberlerdeki ifadeleri, gerçekten tıynetlerini ortaya koyuyordu..

Cumhuriyet’in internet sitesindeki “Şulebaş” ifadesi, başlı başına bir ahlaksızlıktı..

Oysa Şule Yüksel Şenler’in, karşı mahalle hakkında hiçbir olumsuz ifadesi yoktu.

O yazılarında. Konuşmalarında, sadece İslam’ı anlatıyordu..

Karşı mahalle hakkında, olumsuz bir nitelemesi yoktu..

Buna rağmen, Şule Yüksel Şenler hakkında, o alçak ifadeleri kullananlar..

Hayatında İslam’a saygısızlık eden..

Yani..

Sadece kendi fikrini anlatmakla yetinmeyip.. Bir de İslam’a söven, dindar insanları tahkir eden kişilerin vefatı sebebi ile, ardından attığımız başlıklar sebebi ile bizi suçladılar..

Bizim mahalledeki insanlar da, “Ama olmaz ki.. Ölünün ardından, böyle yazılmaz ki!” dediler..

Bunu söyleyenler..

Dün Şule Yüksel Şenler’in ardından, o kötü sözleri sarfedenlere iki çift sözle hatırlatma yapmış olsalardı, yine de “Helal olsun” diyecektim. “Bize söylediğiniz sözler de helal olsun” diyecektim.

Ama.. 

Bize laf saydırıp, karşı mahallenin edepsizliklerine tek laf edemeyenleri, sizlere aktarmış olalım..

Ezikliği hatırlatmış olalım..

 

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YORUM YAZ

  • Ali CandanAli Candan37 dk önce
    Erdoğan'ı pahalı on altı uçağa, üç helikoptere, çok sayıda zırhlı araca ve saraya, sayısız danışmana, devlet işletmelerini satmaya, her şeyi ithal etmeye, liyakatsiz yandaşlarını iyi görevlere getirmeye, gereksiz yere kurumlar oluşturup yandaş doldurmaya, medyada devamlı kendisini övdürtmeye, yalakaları beslemeye, diyar diyar gezmeye, yer altı ve üstü zenginliklerini yabancılara peşkeş çekmeye, kendini alkışlatmaya, sürekli dışalıma, dış ülkelerde ecnebi liderlerle boy göstermeye, israfa, ülkeyi yabancılara sömürtmeye, zenginler ve sömürücüler lehine yasalar çıkartmaya doyuramadık gitti. Ne büyük nefis ; ne büyük doymazlık! Açtığı üniversitelerde ekseriyetle yalnız soyut kelime bilgileriyle donatılmış ya kravatlı hergeleler ya daescort kadınlar yetişiyorlar. Bütün giderler bizim vergilerden olşuşan Hazine'den.Hakkını yememek lazım ki biz normal vatandaşların yararlamayacağı vergilerimizle yollar ve havaalanları yaptırdı. Yaptığı yeniliklerden çoğunlukla avaneleri ve zenginler yararlanıyorlar. Muhalefet de önceden devlete çöreklenmiş, tüm imkanları arpalık olarak kullanıyordu.Her yere heykel dikiyorlardı. Demokrasi ve uygulayıcılarının avaneleri hariç  kimseye yararı olmadı.Erdoğan ve muhaliflerin her birinin dağ gibi büyük 70 bin insan gücünde birer şeytanı kendilerine hükmederken, kendi ve avanelerinin şeytanlarının istek ve arzularını yerine getirmesi varken bize hizmet etmeye asla sıra  gelmez. Muhelefettekilerin durumları daha vahimdirler. İşin yoksa iktidar ve muhalefettekilerin şeytanlarından medet um ! Kaderimizi onlar belirlesinler! Devlet ve yöneticiler en az kendileri kadar yurttaşları düşünmediği müddetçe 'Deccal' ve avaneleridır. Özellikle Müslümanlar olarak biz Deccal ve avanelerine itaat etmek mecburiyetinde değiliz. Yöneticiler bizlerin temsilcileri olamazlar. Hem Allah'a kulluk yap (Kur'an'da kendi özel yasaları mevcut) hem de  yasaları hela doldurucularca belirlenmiş İslam'a zıt  deccali devlete boyun eğ ! Bol maaşlı kitap yüklü ulema müsveddeleri de bizleri sadece İslam'ın ibadetleriyle oyalayadursunlar. Makam ve maaşlarına halel gelmesin diye devlet ve avanelerine karşı şeytani amellerinden dolayı tek söz edemezler. Neden camiye gidip de kendime, döküntülere  güya dini masal ve meseller anlattırayım ! İki ilaha birden tapmak! Aksi takdirde Müslümanlar topyekün müşrikler sayılırlar. Neden okula gidip de müfredattaki ders adı altında yararsız saçmalıklara farz ve vacipmiş gibi katılma mecburiyetinde olayım ! Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim ve öğretimde bizdeki kadar saçmalık yok. Öğretmenlik ve bilim dalı adı altında işin yoksa asalak icat et ; asalak besle! Para, gider, masraf..... Sürü elemanları hangi güne duruyorlar...? Yükle gitsin vergileri, zamları !  Bunlar vergi ödemekle, bize hizmet etmekle yaratılmış vazifeli kullar !  Karşı mı geliyorlar ? Kanunlar hazır ; devlete karşı geldi, devlet büyüğüne hakaret etti. Süründür mahkemede, atın zindana ! Ey Erdoğan,   Muhalifler ve yardımcıları, sizi iktidar ve muhalefete biz getirdik!  Geviş getirenler otla beslenip Leşcillere et hazırlıyorlar. Otculların hemen her şeyi yani sütü, yünü, derisi eti  hatta kemikleri Leşciillere yarıyor. Hepsini yutsalar da doydukları yok. Sürekli Otculların çoğalmasına ihtiyaç var! Siz hala bize ihanet edip haksızca devlet imkanlarını avanelerinize   bahşediyorsunuz. Gereksiz  yere saltanatınızı sarsmasınlar diye  onları bizim aleyhimize sus payı olarak makam, mevki ve maaşlarla gemliyorsunuz. Türkiye'deki tüm sorunların kaynağı Meclis'tir. Tüm imkanlara sahip olmasına rağmen sorun çözmek yerine habire sorun üretir. Kendi nefis ve şeytanlarınızın katkılarıyla her geçen gün Deccal'i büyütüyorsunuz. Seçimlere birkaç ay kalıncaya kadar bizleri tamamen unutup iblislerinizle beraber çalışıyorsunuz bizlerden  oy devşirmek için yapmadığız maskaralıklar kalmıyor. Biz sizi başımıza neden Sultan seçelim? Siyasette çok hünerlilik iddiasındaysanız çıkınız yurt dışına,  hünerlerinizi orada seygileyiniz!Peşinize gavurların köpekleri dahi takılmaz ve  sizi sahipliğe kabul etmezler. Zira bilirler ki kim sizi rehber edinirse dalalete düşüp açlıktan geberir, rezil ve rüsva olur,Gavurların köpekleriyle ilgilendiği kadar sizi baş tacı edenleri düşünmüyorsunuz ! Müslümansanız İslam'a, Demokratsanız demokrasiye  göre hareket ediniz de adalet ve düzen yerini bulsun ! Din ve doktrinlerin arkasına saklanarak " kuzu postuna bürünmüş kurt" olup da iblislerinizle çalışmayınız. Ahmaklar değiliz ki bizimle ebedi taşak geçesiniz ! Sizin ve avanelerinizin boş vaadlerine karnımız tok, siyasi ve ekonomik masallarınızla hafızalarımızı kirletmeyiniz artık! Hiç şüphe yok ki heva ve hevesine uyarak Beytül Mal'ı azgın şakşakçı ve yalaka münafıklara peşkeş çekerek veya israf ederek emanete hiyanetlik ederse işlediği günahlardan ötürü er veya geç ayete binaen Allah suça ortak olan zalimleri birbirlerine musallat edecek her iki tarafın da yar ve yardımcıları olmayacaktır.Adalet bu şekilde tecelli olacaktır. Bu evrende değişmez ilahi bir kanundur. Görevlerini istismar edenlerin yedikleri, içtikleri, faydalandıkları haramlar kalplerini karartmış, sağır, dilsiz, kör ve sefih olmuş haktan ebedi uzaklaşmışlardır. Hadise göre de haramzadelerin bedenlerinde ve elleri altlarında haramlar bulundukça yer ve gökteki melekler onlara lanet edeceklerdir. Ayıkla pirinçin taşını ! Her medya kuruluşu kendine haram nema sunan ya da sunacak siyasi bir puta sarılmış gece gündüz onu tesbih ve takdis edip noksan sıfatlardan münezzeh kılmak istiyor. Hepsi Otculları avlama peşinde ! Zehirli gıdalar tüketiriz ; Sağlık Bakanlığı tetbirler almaz! Hastayız ; hekimler sağlıktan çakmazlar! İşsiziz ; Çalışma Bakanlığı ilgilenmez.!Adalet ararız ; parasızlık ve etkili dayısızlıktan hakkımız olan adalete ulaşamayız! Üniversite mezunuyuz ; göreve atanmayız! Hasta ve yardıma muhtacız ; devlet desteklemez! Toplum sürekli suçlular üretir ; hapishaneler dolu! Asgari besinlere ihtiyacımız var ; ithal etmek zorundayız! Tekniğe muhtacız ; ülkede yok! Sorunlar saymakla bitmez! Bizim anlı şanlı devlet ne yaptı bugüne kadar? Sadece kendi avanelerine hizmet etti tabii! Ey İktidarlar ve Muhalifler, Türkiye'nin önündeki takozlar kesin sizlersiniz! Sizler Meclis'te  milletin üzerine taht kurmakta uzmanlaştınız ! Ülkeye kendinize kazandırdığınız kadar önemli bir yardımınız dokunmamıstır. Ne çobanlık, ne bakkallık, ne işçilik, ne amirlik, ne memurluk, ne siyaset ne de ülkeyi yönetecek hüner ve beceri var sizde! Üzerimize taht kurup husyelerinizi sallandığınız yeter artık! Gidiniz, husyelerinizi nerede sallayacaksanız sallayınız! Bizler husyelerinizin zevkleri için yaratılmadık ! Yeter ki isminiz, cisminiz ve gölgelerinizle dahi bizden ebedi beri olunuz da şerrinizden kurtulalım !
  • erhanerhan1 sa önce
    Atatürk ," kazandığımıztüm başarılar Türk milleti nin, halkının eseridir " demiştirYani sadece şunlar ,bunlar dememiştir. .Buna rağmen birileri ,30 Ağustosu da ,İzmir in dağları marşını da tek başına sahipleniyor. Oysabu savaşlarda sadece bunların dedeleri mi savaştı,şehit ve gazi oldu ve zafere ulaşıldı . Zafer bayramımız kutlu olsun
  • N.ÖztürkN.Öztürk1 sa önce
    Sayın Yazar, düşüncelerimiz arasında büyük fark olmakla birlikte, Şule Yüksel Şenler Hanımı, 1970'li yıllardan beri hatırlıyorum. Doğru bildiğiyönde, kendisine yol açarak, inançla, saygı uyandırarak yürümüştür.Dil meselesine gelince, İngilizce- Fransızcaisimler düşkünlüğüneşiddetle karşı olan biriyim. Anlattığınız gibiyse İmamoğlubuyanlış yapmış, fakat salt o yapmış gibi değil,külli ele almak lazım. İstanbul çapında birkaç örnek vereyim : Mall Of İstanbul- Sea Pearl- Pelican Hill- Astoria-Hele pahalı konut muhitlerinde nerdeyse Türkçe isim yok gibi. GüyaTürkçe marka olmazmış...İstanbul caddelerini gezin, Türkçe kaçta kaça inmiş. galibaMESELE ŞU: Dindar-Milliyetçi- Laik- Solcu farketmiyor, kabul etmesek de EN BÜYÜK ORTAK PAYDAMIZ"Piyasa nasıl istiyorsa öyle olsun, gelsin de paralar nerden gelirse gelsin." olmuş. Saygılarımla.
  • NurNur1 sa önce
    Şule hanımefendiye Allahtan Rahmet diliyorum. mekânı cennetolsun medyanın arkasınd terbiyesizce ahlaksızca şuursuzca hayvani duygularla yazan laraölünce ne dilenir a
  • ahmetahmet1 sa önce
    Reis Gida isimli sirketin sahibi, doguda bir cuval urunu tek basina tasiyacak gencler kalmadigindan yakinmis... bu fiziki oldugu kadar inanmak isi... Seyyit Onbasilarin fiziginde olmasa dahi o mermiyitek basina kaldiracak iman herzaman bu milletin yerlu-milli kahramanlarinda vardir! Onlar sozunu etsin, marsini sarkisini soylemekle yetinsin, fener alayi duzenlesin, darbeci tanklarini alkiskasin, bu milletin kahramanlari ciplak elle iman dolu yurekleriyle tanklari dugum yapar, darbecileri ve dusnani derdest eder, canini-kanini-organlarini seve seve verir, vatani-demokrasiyi kurtarir, ertesi gun de asgari ucretli isine gider... Bu milletin ferdi oldugum icin sukurler olsun Ya Rab... canimizi al, istiklalimizi onurumuzu imanimizi alma...
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 1 sa önce
    Sen iyi ki varsın ali abim allah yokluğu vermesin yolun açık olsun allah 1 1000 etsin akit ailesi sonsuza dekvar olsun kalın sağlık ca
  • Harikasim. Sabah ilk işim sizin yazınızı okumak..Harikasim. Sabah ilk işim sizin yazınızı okumak..2 sa önce
    Bence 100 yil tarihimiztamamen yalan...Yalan yalan
  • Neyin zaferiNeyin zaferi2 sa önce
    Mandacılığın zaferi mi? Avrupa ile islam için savaşıldı avrupanın kanunları kültürü alındı halka dayatıldı. Avrupanın kanunları kültürü alındıysa zaten kaybetmişsin demektir. Bunu alıp bir de halka dayatanlar suç işlemişlerdir ve bir asırdır suçun hesabı sorulmamıştır.
  • Yasin Yasin 2 sa önce
    Şule hanımefendiye Allah rahmet eylesin. Zaferi kazananların ruhuna yasin okutulsa daha anlamlı olurdu bencede ama maalesef sol cenahta bu anlayış yok. Hayır zafer şarkıları da söylensin, konser de verilsin ama önce duası edilmeli
  • ŞenerŞener2 sa önce
    15 temmuz da köprünün ışıklandırması da Fransa renkleriydi. Ayrıca geldiler ama gitmediler, isim değiştirdiler.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer3 sa önce
    Kaleminize..sağlık.
  • GALİP GALİP 3 sa önce
    Geldikleri gibi gittiler hem de ...
  • OkurOkur3 sa önce
    Siz kendiniz 30 agustosu kutluyormusunuz, kutlamiyormusunuz.

Ali Karahasanoğlu

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