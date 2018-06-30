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Eğri oturup, doğru konuşalım

30 Haziran 2018 Cumartesi

Geçmiş olsun. Zor bir sınav verildi. Allah’a şükürler olsun ki halkın korktuğu olmadı. Bıçak sırtı bir kazanç söz konusu. Kim bilir belki de böyle olması iyi oldu. Artık bazı gerçekler bütün çıplaklığı ile görünür oldu. Ve en üst seviyede “yalnız adam”ın ifade ettiği gibi “Mesaj alınmış” olmalı.

Bu sonucu görmek zor değildi. Ama birileri görmek istemedi. Ya da birileri gerçekleri maskeledi. Çünkü işlerine gelmiyordu. Har vurup harman savurdular. Hatta “belki bundan sonra bu mevkilerde olmayız” diye kendi adamlarını sisteme sokmaya çalıştılar, hapur hupur yerken de üstlerine başlarına döktüler. Zaten bir süredir de, “kimse bize hesap soramaz” havalarında aleni hale gelmişti bu işler. 

Konuşmak isteyenlerin sesi kısıldı. Korkutuldu, fitne çıkartmakla suçlandı, “yoksa sen de mi..” uyarıları yapıldı. Birileri kendilerini “la yüs’el sanıyordu”. Eğer bunlar sistemden atılıp, hesap sorulmazsa, söylüyorum, “içimizdeki bu beyinsizler yüzünden” yerel seçimlerde durum daha da kötü olur. Dahasını da söyleyeyim, devam eden süreçte AK Parti ANAP gibi dağılır gider. O zaman, bugün söz dinlemeyen, ayağı yerden kesilmiş, para ve makam hırsı gözlerini bürümüş birileri gizlenecek yer ararlar. Allah yardım etti de yola devam ediyoruz. Yoksa kimsenin kazandığı yok. CHP de, İyi Parti de, MHP de, HDP de “kazandık” diyor ama kazın ayağı öyle değil. İttifak oyları dışında bakın, AK Parti mevcut hali ile tek başına mecliste salt çoğunluğa sahip değil. Bu bir başarı mı? İttifak oyu ile ancak başkanlıkta ilk turda % 51’i geçiyoruz.

Bu sonuç da bir başarı, tamam, ama daha yakından baktığınızda, içinde bir zaaf taşıyan bir durum var. MHP bu oylardan bir kısmını kalıcı hale getirmek için “dürüst ve temiz siyaset” çıkışı yapacak haberiniz olsun. Elinde bu sopa ile birilerinin başına musallat olacak.. Topluma dönük çıkışlarla gündem oluşturacak. İyi Partiden de göreceksiniz MHP’ye hem milletvekili, hem teşkilat ve hem de tabandan ciddi kaymalar olacak. “Meral abla” projesi bekleneni vermedi. “Devlet bey” devlette bazı operasyonlar için yeni roller üstlenebilir. Biliyorum, birilerinin hoşuna gitmeyecek şeyler söylüyorum, ama gerçekler bazen acıdır ve gerçek dost da bazen acı söyler.

Bu “haramzadeler” var ya, onlar da birbirine düşecek, birileri birilerinin işine, parasına çökecek. Paraları, malları, şirketleri içeride, dışarıda olsun farketmez. Çökecekler!

AK Parti eğri oturup doğru konuşacak olursak 81 ilden 69’unda eskiye göre daha az oy alınmış. Bu gerçek görülmeli ve sorumlularından hesap sorulmalı. HDP 9 ilde % 50’nin üzerinde oy almış. Bunun üzerine düşünmek gerek. HDP’nin en yüksek seviyede oy aldığı illerde AK Partinin aday profiline ve bu adayları listeye sokanların kim olduğuna bakıp gereğini yapmak gerek. Tabi onların hangi grupla ilişkileri olduğuna da. Erdoğan’ın aldığı oyla arada 11 puan fark var. Bunun verdiği bir mesaj olmalı. Sadece oy oranı olarak değil, sandalye sayısı olarak da durum ortada. 

Bakın, o aday listesini kim hazırladı. O isimleri o listelere kim sokuşturdu, o listeden kimler seçildi ve onlar kimlerin adamı, bakan makan, belediye başkanıymış, iş adamıymış, kanaat önderiymiş, geçelim bunları. Eğer haketmedi ise onun orada ne işi var. Birileri meclise girdi, mecbursunuz artık, “böğrünüze saplanmış kurşun” gibi onu yeni bir seçime kadar orada tutacaksınız, ama gözünüzü üzerinden eksik etmeyin. Çünkü bunlar sahibinin sesi. Onu oraya gönderen iradeye bağlıdırlar. Bu tür işler hep böyledir, FETÖ-metö farketmez.

Umarım, MHP de şunu görür: MHP oylarının tamamı MHP oyları değil, AK Parti’den oraya giden ciddi bir oy var. O AK Parti içindeki AKP’lilere karşı çaresiz kalanların oyu. Eğer yerel yönetimlere kadar bu yönde bir iyileşme olmayacak olursa, yerel yönetimlerde bu oy oranı daha da geriye gidebilir. Çünkü bu seçimde MHP’ye diye sandığa gidip AK Parti ve Erdoğan’a oy verip gelenlerin sayısı az değil. 

Meclis aritmetiği çok büyük ölçüde HDP’nin alacağı oya, barajı aşıp aşmamasına bağlı idi. Sonuç ortada. Peki bu durum bilindiği halde Ş.Urfa, Diyarbakır, Mardin, Van’a o adayları listeye kim, nasıl soktu?! Tek sorun bu illerle ilgili değil, birçok ilde benzer sorunlar yaşandı. Bu adamları, bunları oraya yerleştirenleri parti vitrininde tutmaya devam ederseniz, bunun sonucuna da katlanmak zorunda kalırsınız. Halkla inatlaşılmaz. Siyaset sadece mühendislik işi değildir. Tek başına ekonomi de değildir. Siyasetin dili konusunda yeniden düşünmemiz gerek. “Efradına cami, ağyarına mani” bir dil mi kullanıyoruz, ne söylediğimiz kadar nasıl anlaşıldığı konusunda bir hassasiyetimiz var mı?

Dostlarınızı dışlar, düşmanlarınızı kazanalım derken, hem dostlarınızı kaybedip, hem de düşmanlarınızın elinde kalabilirsiniz. Taşıma su ile değirmen dönmez. Reklam ajansları kamuoyu şirketleri, maaşlı propagandistlerle “bizim” siyaset çarkı dönmez. O bizi bizden uzaklaştırır.

Ben kendimden örnek vereyim, ben seçim süresince haftada 5’gün meydanlardaydım. Seçim sürecinde beni “bizim” diyebileceğiniz hiçbir ekranda gördünüz mü? Seçmenle hep iç içeydim. Gözlemlerimi daha çok BBP eski Genel Başkanı Yalçın Topçu ile paylaştım. Bazı yetkililere geri dönüşü olmayan mesajlar ilettim. Bazıları zaten telefonlarını sessize almışlardı. Egede bazı ilçeler, benim o bölgede konuşmamın kendilerine zarar vereceğini düşünüyorlardı. İki kez erteleyip, sonra toplantıyı iptal ettiler.. Oralarda Uğur Mumcu, Toktamış Ateş ile yıllar önce yaptığımız programlar sonucu, CHP’li bir belediye bir caddeye benim adımı vermişti. Bir de tören yaptılar. Reha Isvan çakmıştı tabelayı. Bizi “sakıncalı” gören “bizden” olduğunu söyleyen birileri türemeye başladı, aramızda. Oysa dürüst, akıllı, cesur olursanız, bırakın muhalifinizi, düşmanınız bile size saygı duyar. Seçim gecesi ben Akit TV’den önce Cüneyt Özdemir’in programındaydım!. Birilerinin yaptığı umurumda değil de, bunu bana yapanlar, başkalarına ne yapmazlar ki! Onun için yazdım bütün bunları. Yoksa ne yaptımsa Allah rızası için yaptım. Karşılığı onun yanındadır, yoksa kimseye bir diyet yüklemek istediğimden değil.

Gideceği yeri bilmeyen bir kaptana hiçbir rüzgâr fayda sağlamaz. Benden söylemesi.

Biz kardeşiz. Aramızdaki işlerimiz istişare ve şura ile olmalı.. Kardeşlik hukuku diye bir şey var. Vefa diye bir şey var.. Edep diye bir şey var. Yeni yetme zenginlerin peşinde koşarken ayağına bastığınız bu davanın cefasını çekmiş insanlar var etrafınızda. Bu partinin kuruluş günlerinde de Erdoğan’la beraber koşmuş, şimdi daha sessiz ve sakin bir hayat yaşayan biri, bu seçimleri önemli görüp, kalkmış, ilçe başkanlığına gitmiş. Ben şu kişiyim, “Bizim de yapacağımız bir şey var mı” diye. “Dışarıdan kimselerle çalışmıyoruz” demişler. Zaten kapıdakiler “Nereden geliyorsunuz, kimsiniz, niye geldiniz, kimle görüşmek istiyorsunuz, randevunuz” diye soruyor. Erdoğan siyasete başladığında orada işler böyle değildi. CHP’li sandık müşahidinin gördüğü, hâlâ içimizde, aramızda varolan, onun dikkati çeken, hayran bırakan o anlayışa geri dönelim inşallah. Ya hu, daha geçen yıllarda sizin bir bakanınızın basın müşaviri, bana “siz hangi gazetede çalışıyordunuz” diye soruyordu. Bu adam da basın müşaviri diye oturuyordu orada. “Ehliyet ve liyakat” bu olmamalıydı. Böyle oldu! “Dışarıdan” olmuşuz diyor, üzüntülü! Kapıda karşılanmak için Jaguar’la mı gelmek gerek. Çok mu sert oldu yoksa. Yaşlılık hali olabilir. Bir de dost acı söyler derler ya. Ben dostum dost! Tabi “dostluk” ne demekse. Borsada işlem görmüyor ki dostluk! “Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim”.  

Selam ve dua ile.

 

YORUM YAZ

  • Farkındayız.Farkındayız.7 sa önce
    Sizleri bile tanımayıp kaale almıyorlarsa vah bizim gibi vatandaşlara... tanıdık bırak bakan, ailesinde hiç siyasetle ilgilenmeyen nice değerli, kültürlü, basiretli vatandaşlar var.İş bu Akp bizim gibi gizli kahramanlardan oy alıyor... etrafındaki avantacılar zaten zorluk çekse de nasılsa sürekli taltife mazharlar. Zahmet olmazsa oy vermek zorundalar... şunu belirtelim ki çok itici ve sığ kişilikler. Torpille üniversite okumak sadece basamak atlatır. Bizleri küstürmesinler...
  • nuri egelinuri egeli4 sa önce
    Reis için her şeye eyvallah ama taşın altına yıllardır gövdesini taşın altına koyan Şamil Tayyar'ın Savcı Sayan'ınMelih Gökçek'in ve oglunun bozuk para gibi harcanması hiç doğru değil. Artı arınç ın oğlu veya damadının ne artı sı oldu partiye veya ittifaka
  • ERDAL ERDAL 8 sa önce
    Hocam sizden allah razı olsun bizlere tercüman oldunuz aynen bizlerde dava dedik koştuk şimdi terörüst olduk arkadaşların gözünde hak şerleri hayretler görelim mevla neyler neylerde güzel eyler
  • Av.Hacı DURSUN KIZILTAN Av.Hacı DURSUN KIZILTAN 5 sa önce
    Saygıdeğer ABDURRAHMAN BEY KARDEŞİM.“Eğri oturup,doğru konuşalım” başlıklı yazınızı okudum.Gerçekleri üsturuplu bir şekilde dile getirmenizden dolayı teşekkürlerimi arzediyorum.Uzun yıllar ve halen,bir dava olarak bildiğimiz ve bu şekilde inanıp elimizden geldiğince ve gücümüzün yettiğince katkı sağlamaya çalıştığımız hareketin bir ferdi olarak yaptığınız tesbitlerin ,en başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu davanın günümüzdeki lideri olan RECEP TAYYİP ERDOĞAN olmak üzere samimi tüm kardeşlerimizin dikkate almasını,gereğini yapmasını canı gönülden istirham ediyorum.Tesbitlerinize ek olarak ,şu hususların hatırlanması amacıyla bir kaç cümle yazıyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızında içinde bulunduğu bu hareket,gerek teşkilatlarda ve gerekse kamu yönetimlerinde “OTO KONTROL SİSTEMİ “ile hep başarılı olmuş ve her zaman halkımızın takdir ve beğenisini kazanarak desteğine mazhariyet olmuştur.OTO KONTROL SİSTEMİ derken,teşkilata ve bir kamu görevine alınacak kişiler öncelikle liyakat ve ehliyetin yanı sıra,dürüstlük ve dava adamlığı yönleriyle değerlendirilir,bulunduğu mahalin temayüz etmiş kişilerinin referansı ilede kendisine görev tevdi edilirdi.Bu gün olduğu gibi,falancaya yakınlığına boyuna posuna endamına bakılmazdı.Bizler bürokraside ve teşkilatlarımızda seçicilik kıstaslarımızı ve önceliklerimizi değiştirince oto kontrol sistemimizi kaybettik.Öyleki Hayra teşvik,şerre firen olacak mekanizmamız arızalandı.Şöyleki,15 yıl önce tüm teşkilat toplantılarımızın sonunda “ASR”suresini okuyarak birbirimize Hak’kı tavsiye edip,kötülüklerden sakındırmak tebliğini yapardık.Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ,bir kışlada Camii açılışında konuştu,dualar edildi,tüm askeri personel el açıp amin dedi.Emin olun yüreğimiz bir hoş oldu.Düne kadar yemek duasında bile ısrarla Tanrı hitabını kullanan Ordumuzun geldiği nokta gözlerimizi yaşarttı.Ancak şu gerçeğede üzülmemek elde değil.Dün kışlalarda dua yapılmazken dua yapılır hale geldik.Bugün dualarla bitirdiğimiz toplantılarımızı,duasız bitirir hale geldik.Ben bir Müslüman Ferasetiyle acizane şöyle değerlendiriyorum. ALLAH(C.C.) Recep Tayyip Erdoğan’a bir misyon yükledi.Bu misyon ezilen,horlanan ve sömürülen Ümmetin ayağa kalkması,Dini İslam’ın sözünün dinlenilir hale gelmesi için vesile kılınmasıdır.Zira Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi geçmişine bakacak olursak,1989 da elinden Belediye Başkanlığının alınması,1991 de Milletvekili mazbatasının iptal edilmesi,1997 de hapse atılması, sözde Muhtar bile olamaz diye siyasi hayatının bitirilmesi.Sonuç ne?Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim sistemini dahi değiştirip,Devlete ilk BAŞKAN olması.Bu durumu Zahir’i olaylarla izah etmek mümkün değildir.İşte burda sizinde yazınızda bahsettiğiniz durumun izalesi için Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her bir kardeşimize sorumluluk düşmektedir.Aksi halde ,Milletin hassasiyetlerine şaşı bakan bürokrat ve teşkilatlar yüzünden adı ve sanı unutulanların arasına katılmak gerçeği ile yüzleşiriz.Selam,Saygı ve Dualarımla.Av.Hacı Dursun KIZILTANiPhone’umdan gönderildi
  • ŞevketŞevket10 sa önce
    Çok doğru tesbit. Konyada teşkilat sıfır. İnsan daha önce görev yapanlaradamı ulaşamaz.
  • Belediye -Bürokrasi Belediye -Bürokrasi 6 sa önce
    Tespitler mükemmel Hocam . Tam halkın beklentisini yazmışsınız . Belediyelerde ve bürokraside temizlik yapılsın yeter.İki ve üç dönemdir belediye başkanlığı yapanları komple alın . Bir de bu başkanların etrafındaki yapıyı da temizlemek şart . Bürokrasi de de uzun yıllar görevde olanları kesin temizleyin . 17/25 ten önce fetö referansı ile göreve gelen ve hala görevde olan il ve ilçe milli eğitim müdürleri var . Tam bir komedi ama gerçek . Allah korusun darbe başarılı olsaydı fetöcüler bunlarla ya devam edecek yada daha üst görevlere getireceklerdi belli ki .. bir de bu adamlara referans olan , bunların arkadında duran kimler bunları da incelemek ve bunları da tasfiye etmek şart . Halk mevcut belediyelerden ve mevcut bürokrasiden hiç ama hiç memnun değil ve millet hemen çok ciddi değişim bekliyor . Bunlar yapılırsa ak parti belediye seçimlerinde büyük fark atar . Yapamazsa da büyük fark yer . Dostça bir yazı . Ankarada belediyeleri inceleyin yeter . Ankarada eğitim yöneticileri komple değişmeli zaten . Keçiören e bakın yeter . Eğitim kan kaybediyor , ayaklar altında , çankaya , Etimesgut , ymahalle Gölbaşı hep aynı .bunları buralara getirenleri Reis çizdi zaten . Bunlar görevde .. ne tuhaf . İstanbul , İzmir , Antalya , Muğla , Manisa , Mardin inceleyin Allahaşkına ..
  • Aslan köroglu Aslan köroglu 31 dk önce
    Eleştiri
  • MustafaMustafa5 sa önce
    Abdurrahman beyin söyledikleri/söyleyemedikleri yanında daha söylenecek bu AKP lilerle ilgili çok şey var başları Tayyip beyin çok yakınında.reis önce onlardan kurtulmalı Arkası gelir
  • Vatan TuranVatan Turan7 sa önce
    .... Zulümden kurtulmak isteyenlere sadece dağları bırakmak, feda edilecek canlarımız olduğunu gösteriyor. Kimin uğruna???
  • yusuf demirtaşyusuf demirtaş5 sa önce
    meclise adam gibi adamların girmesini istiyorsa AK parti seçim yasasını değiştirerek 2 turlu dar bölge tercihli sisteme geçmesi gerekiyor.. seçilen her MV bölgesinde en fazla tanınan sevilen halktan biri meclise gelecektir ama tabi buna parti genel başkanları razı olurlar mı orası muamma.bu şekilde seçilen vekiller parti başkanlarının sözünü ne derece dinlerler onu bilemem ama ülkemizin gelişmesini çağ atlamasını gerçek demokrasiyi uygulamasını istiyorsak er geç bu sisteme geçmeliyiz.
  • MEB MEB 2 sa önce
    Hocam isabetli bir yazı . İnşaallah eğitim bürokrasisi işin içinden gelen gerçekten liyakat sahibi , iletişimi yüksek, hizmetkar ruhlu, Çalışkan , sahayı iyi bilen , torpili olmayan , Çalışkan insanlardan dizayn ederler .
  • HsnHsn34 dk önce
    pek sanmıyorum ama eğer bu olursa bu mhp yi ak partiye karşı kışkırtma amaçlı güçlü görünsün diye feto talimatı ile olabilir
  • YalnizKurtYalnizKurt1 sa önce
    Boyle devam ederse yerelsecimlerden sonra,sn Rte kendini Akp den soyutlamaya baslar demedi demeyin.Saygilarla
  • Veli Veli 5 sa önce
    Mafyayı sokakta temizledik,,, belediye başkanlıklarına türedi, il ve ilçe başkanlıklarına türedi,, H i ç K i m s e y e1b ird ö n e m d e n b a ş k aG Ö R E V Y O O O K... olmamalı.
  • mevlütmevlüt5 sa önce
    evet..."dost acı söyler"....acı söylemeye devam ediniz...inşallah anlarlar....bunların kesinlikle bilinmesi gerek...yoksa anap gibi bir sürece kesinlikle girilir.....
  • M Ali KM Ali K9 sa önce
    temizlik şart,yoksa akp silinir..
  • AliAli9 sa önce
    Adil hakça ve özgürce bir seçim yaptık diyebiliyormusun sayın dilipak?
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR. 295+49= 344 ÇOK İYİ OLDU. DEVLET BEY LEDE İSTİŞARELER YAPILACAK. 301 OLSAYDI, YİNE BAZI AKP LİLER ERDOĞAN I BİRYERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞACAKTI. ŞİMDİ GENİŞ BİR İSTİŞARE ALANI OLDU. GERÇEK AK PARTİLİLER VE GERÇEK ÜLKÜCÜLER DEVLETİMİZİ YÖNETSİN.
  • Ahmet AYDIN Ahmet AYDIN 7 sa önce
    Abdurrahman abi doğru yazıyorsunuz teşkilatlarının çoğu Nasıl olsa verirler zihniyetinde ben bu seçimde sadece ve sadece Tayyip Erdoğan ilk seçimde seçilsin niye AK Parti'de sandık başkanlığına aldım gelecek seçimde yani belediye seçimlerinde Üstelik para bile verseler sabahtan akşama Bekle deseler Vallahi beklemem Ben 14 saat bekledim sadece Tayyip Erdoğan ilk seçimde seçilsin diye Allah yardım etti seçildi Allah ömürler versin reise Allah bize de ülkemize de iyi günler göstersin
  • KocasolakKocasolak6 sa önce
    Çok yerinde mükemmel bir uyarı, ömrüne bereket hocam. Reis kodaman zenginler ile ne kadar görüşüyorsa O KADAR da fakir askari ücretli kimselerle görüşürse asla kaybetmeyiz, kalıcılık adil olmakdandır. Askari ücretli çalışanlarla görüşmek zordur tabii çünkü haftanın 7 günü 12- 14 saat çalışan adamların dışarıda dolaşacak vakti yok. Ben size nasıl görüşeceğini söylüyeyim, zeytinburnu tekstilciler civarı ( telsiz, çırpıcı, beştelsiz, sümer ) mahalleleri bodrum katlarında binlerce var. Dışardan hiç gözükmüyen bu bodrumların bazılarının hiç penceresi dahi yok, çalışanlar yüksek müzik eşliğinde kurulmuş saat gibi bilinç dışı rutin işe dalmış habire çalışırlar. Askari ücreti dahi alamıyan, sigortası yatırılmıyan, bazen ücretleri İFLAS ETTİK diye gasp edilen binkerce insan. Bunlar benim yaşadığım yerdeki askari ücretliler, eminim başka yerlerde daha başka şartlarda CİHAD eden binlerce hayat mücahidi kardeşlerimiz vardır. Reisim Allah peygamber kuran hakkı için z.burnu telsize bir gel, yada oğlunu kızını bir gönder, bu gençler bodrumlarda havasızlıktan ölmeden GEL....
  • ali dalali dal7 sa önce
    HEPSİ DOĞRUDUR HOCA KÜRTÇEDE ŞAMDAN KOŞAN MALDAN YANİ EVDEN KOŞAN BİRTUTULMAMALI MARDİNDEBİZE KAVMİNİN HAİNİ DİYORLAR ASIL HAİN OLANLARSEÇİME İKİ GÜN KALABİRKAÇ ZÜPPE İLÇE LOKALİNE SALDIRMAK İSTEDİ HOOP KEPENK AŞAĞI OLAYA KIZIP KEPENGİ AÇANI ALLAH BİLİR BİRDE BİLEN BİLİR.
  • TsTs8 sa önce
    insanı yaşatki devlet yaşasın düstüründan devleti yaşatki insan yaşasına döndük F35 alıyoruz soğan patates alamıyoruz
  • Değilşim zamanı Değilşim zamanı 6 sa önce
    Hocam belediye başkanlarını Ve mevcut bürokrasiyi değiştirsinler , eğitim de mevcut il ve ilçe müdürlerini değiştirsinler ,istanbul ve Ankaradan buna hemen başlasınlar . Buralara yetenekli insanlar gelsin biz belediyelerin çoğınu alırız inşaallah . Yapılmazsa da iş biter .
  • ŞevketŞevket10 sa önce
    Çok doğru tesbit. Konyada teşkilat sıfır. İnsan daha önce görev yapanlaradamı ulaşamaz.
  • Salih TokSalih Tok10 sa önce
    Güzel Yazı.Ahmet Akgunduz de dedi son açıklamasında.. .Kale almıyorlar..Şevki Yılmaz'da dedi Geçen Akit TV de..Sayfa yönetimi ne Niçin önceki yazıları goremiyoruz arşiv niye yok.....
  • Ekrem aslan Ekrem aslan 10 sa önce
    Allah razı olsun sizden. Birde milli eğitim bakanlığının laçka tutumlarını yazarsanız sevinirim
  • ahmet çinemreahmet çinemre5 sa önce
    tez ve ders niteliğinde bir yazı. Okuyup ta ders almayana sivri sinek saz. yerel seçimler az
  • Ali Ahmet AÇIKGÖZ Ali Ahmet AÇIKGÖZ 5 sa önce
    Aksine Çok latif ve yumuşak bir TENKİT ve NASİHAT OLMUŞ ... BU YAZILARINIZI BAŞKAN R. TAYİB ERDOĞAN ve DANIŞMANLARINA İLETİN YETERLİ ve ETKİLİ OLACAKTIR İNŞALLAH SLMLR HURMETLER
  • GuliGuli1 sa önce
    Az sayıdaki partili hariç yeni yetme çoğu kişi dava ruhunda yoksun. En basit atamalarda bile torpilsiz iş yürümüyor. Üniversite, belediye, öğretmen alımlarında referanssız alım yapılmıyor. Fetö soruşturmaları halkın mütedeyyin kesiminin başında kılıç gibi sallanıp duruyor. Bunların birçoğu AK partiye oy veren, Fetö nün hainliğini geç veya AK Parti ile beraber farkeden insanlar. Gerçek hainlerin tesbiti için çok büyük bir kitlenin itham edilmesi oy kaybettiriyor. Uyarılarınıza rağmen değişen bir şeyin de olmayacağı kanaatindeyim. Ancak AK partiden başka da gidişatı değiştirme yeteneğine sahip bir oluşum gözükmüyor. O nedenle uyarılarınız ülke adına çok önemli.
  • KÖŞE KAPANLAR.KÖŞE KAPANLAR.5 sa önce
    Çok doğru bir yazı Allah razı olsun. Inanın taşranın hali içler acısı adam bakan olmuş kendi yerelinde hiç bir karşılığı yok. Bu da yetmiyormuş gibi yereldeki oylar kendininmiş gibi diğer adayların seçiminde kilit rolü oynuyor. Inanın şuan mevcut büyük şehir belediye başkanlarının bazıları bağımsız aday olsa %10 ay dahi alamazlar. Örnegin uzaktanda şahit olduğum malatya adayları sen ben bizim oğlan mantığı ile seçildi. Sonuç. Ben Fethiyeliyim burda da durum farklı değil milliyetci olan bu sahil kesimi resmen alenen Chp nin kucağına itildi. Bu seçimde dahi akp ilk iki adayı yerimiz garanti deyip hiç çalışmayıp çalışmayı sadece 3. Sıradaki adayın boynuna koydular. Eğer akp parti kendine çekidüzen vermezse inanın yerelde alacağı oy %35 geçmez. Bu seçim ben şahsen mhp nin oylarını %15akp nin oylarını %39 gibi bekliyordum. Insanımız yine Cumhurbaşkanımızın hatırını kırmadı. Ama yerelde hatir işi olmayacaktır. Selam ve dua ile.
  • KÖŞE KAPANLAR.KÖŞE KAPANLAR.5 sa önce
    Çok doğru bir yazı Allah razı olsun. Inanın taşranın hali içler acısı adam bakan olmuş kendi yerelinde hiç bir karşılığı yok. Bu da yetmiyormuş gibi yereldeki oylar kendininmiş gibi diğer adayların seçiminde kilit rolü oynuyor. Inanın şuan mevcut büyük şehir belediye başkanlarının bazıları bağımsız aday olsa %10 ay dahi alamazlar. Örnegin uzaktanda şahit olduğum malatya adayları sen ben bizim oğlan mantığı ile seçildi. Sonuç. Ben Fethiyeliyim burda da durum farklı değil milliyetci olan bu sahil kesimi resmen alenen Chp nin kucağına itildi. Bu seçimde dahi akp ilk iki adayı yerimiz garanti deyip hiç çalışmayıp çalışmayı sadece 3. Sıradaki adayın boynuna koydular. Eğer akp parti kendine çekidüzen vermezse inanın yerelde alacağı oy %35 geçmez. Bu seçim ben şahsen mhp nin oylarını %15akp nin oylarını %39 gibi bekliyordum. Insanımız yine Cumhurbaşkanımızın hatırını kırmadı. Ama yerelde hatir işi olmayacaktır. Selam ve dua ile.
  • BaşakBaşak10 sa önce
    Allah cc razı olsun güzel ve çok hayırlı bir yazı olmuş. Tek cümle / şu meşhur atasözü ile konuyu özetliyebiliriz; "Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az." Allah cc cümlemize rahmetiyle muamele eylesin. (inşallah), Selamlar. H Başak
  • CemalCemal9 sa önce
    Allah razı olsun ağzına ve kalemine sağlık bu yazının altına degil imzamı kellemi korum
  • Naci EraslanNaci Eraslan4 sa önce
    Sonuna kadar haklısınız. Erdoğan'ınaşına Allah korusun bir iş gelse, Ak Parti hemen dağılır. Ama Erdoğan kurumsallaştırmak için elinden geleni yapıyor, gerisi de bunu anlamıyor işte. Allah sonumuzu hayırlı etsin.
  • TÜRKİYEMTÜRKİYEM7 sa önce
    Selamün Aleyküm yüreği güzel insan.Yeni güne başlarken daima sizin yazılarınızı okuyorum.Bugün küçük yazıda muhteşem olmuş.Şayet Reis yeni dönemde Ak Parti'de ki erişmeyi durdurmak istiyorsa yüreği dava için atan sizin gibi dava insanlarını yakınına alması gerek.Ak Parti'ye en çok oy kaybettiren tipler;1-) Ak Parti adına medya da konuşan geçmişi şaibeli isimlerdir.2-)Davası cebine inmiş müteahhitlik işlerine soyunan Ak Partili teşkilatlardan.3-) Malum Ak Parti denince Ak Belediyecilik anlayışı diye bir kavram gelişmişti.Yani halka inen halkla hem hal olan ve halkın sorunlarını çözen belediyecilik anlayişi.Lakin şimdi öyle mi?Halktan uzaklaşan belediyecilik anlayışı giderek hüküm sürmeye başladı.Yani demem o ki Belediyelerde ki başarıları sinucun da(Reisin 94 yılındaİBB'ye başkan olması) oluşan bir siyasi parti olan Ak Parti şimdi Ak Partili belediyelerde ki olumsuzluklar yüzünden sonu ANAP gibi olabilir.4-)Eğitime kôklü çözümler gerek ve Ak Parti'nin en başarısız olduğu konudur.Tamam fiziki şartlar ve eğitim metaryalleri geliştirilse de nitelik konusunda sınıfta kalındı.Rabbim yeni dönemde Reise yardım etsin.Her türlü alçakliğin kol gezdiği coğrafyamız da her türlü alçakliğa rağmen ülkemizin dümenini büyük Türkiye davasına kıran Reisin yüküne omuz vermeye devam etmeliyiz.
  • motoraksmotoraks12 dk önce
    Konyadan bld.başk. Tahir Akyurek in aday olduğunu duyunca eyvah dedim gitti iki millrtvekili. Bu işler boyle gunu geçmiş işlevsizleri raftan alacaksın.
  • İkrarİkrar4 sa önce
    Hasan sahin madem akp liyiz temilzlenirse akp geriye chp ip hdp sp ozaman secime ne gerek vardi hepden kaldiralim secimi boyle devam etsin en guzel bicim sobetim bir cay icmi
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Çok güzel bir yazı hocam.doğruları yazmışsınız.mevcut belediyecilerin mal varlığı mutlaka araştırılmalı hesap sorulmalı.biz oylarimizi belediye başkanları akrabalarini ve çevresini alsınlar diye vermedik.urfa bunları haketmiyor.oy düşüşüne bakarmisin
  • İkrarİkrar7 sa önce
    Selam ve dua ile degerli abdurahman hocam burasida bir okul nasibi olan okur nihayet allaha olmusuz kul benim dusuncem bizim halkimiz cok cikarci istedikce daha yokmu tok gozlu olmak gerek oyu nenfata donusturmemek gerek tipki hic emek vermeden allah 32 dis vermis kurus odomedin ses vermis sanatci hem mehsur unlu hem zengin bunlar allah vergisi sen devlete istedigi vergiye hile yaparsan oyunu menfata degisirsendemeli insan benim ulkeye nasil katkim oluyor menfatin olsun cikarcilik olmasin ulke guclu olursa herkes rahat eder borclanirsa imefeye gider ulkenin soz hakki elinden gider borc alan emir alir halk sanirki bunu hukumet yapiyor sanir
  • Hikmet Hikmet 7 sa önce
    Selamun aleykumAllah senden razı olsun az bile soyledin insallah bu yazdıklarınızı birileri okurda burdan bir ders cıkartır.
  • İsmetİsmet12 sa önce
    Bu yazının altına imzamı atarım. Kaleminize sağlık.
  • AgumentinAgumentin3 sa önce
    Bu yazıyı da ,yapılan yorunları da nice seçim sonlarında okuduk yine okuycaz. 7 Haziran seçimleri malesef unutuldu. Suç şunda bunda diyerek şahsileştirmeyelim. Mesele buhareket dava ruhunu kaybetti. Neyse devamı bende kalsın.
  • Hesap GünüHesap Günü14 dk önce
    26 Haziran tarihli "seçmen davranışlarındaki geçişgenlikler" yazısına aynen bunları yazdım ve ne hikmetse yorumum yayınlamadı. Yıllardır takip ettiğim Akit gazetesinden beklemediğim bir davranıştı bu. Ama bugün görüyorum ki sayın Dilipak gerçeklerin farkında olan ve objektif yazan bir insan. Kendimde üyesi olduğum Ak Parti ilimiz teşkilatındaki kokuşmuşluğu görseniz, Reisin üzerimizdeki hatırının ne denli güçlü olduğunu, nefsimizi nelerle sınadığımızı anlasanız, bize hak verirsiniz. Defalarca haklı gerekçelerle şikayet ettiğimiz haramzadeler 5 yıllığına yine bizi temsil edecek. İl teşkilatı deseniz yine bu kişiler domine etmiş durumda, bölge koordinatörüne kadar herkesi bağlamışlar. Hiçbir haklı gerekçeli şikayet yukarıya ulaşmıyor. Bu şikayetlerin içerisinde çoluğun çocuğun rızkıyla oynamaya kadar varan çok büyük mağduriyetler var. Maalesef yerelde önümüz karanlık. Fetönün güçlü olduğu bir ilde yaşıyoruz zaten, birde böyle kişiler yüzünden kimseye söyleyecek sözümüz kalmıyor. Bu davanın arkasında tamamen temiz duygularla duran gariban vatandaşımıza yazık oluyor. Lütfen sesimizi Reise duyurun, bizlerin Ak Partiden beklediğimiz tek menfaat çocuklarımıza güvenli, güçlü bir devlet bırakması. Bizleri oyuncak etmesinler bu pişkinlere.
  • Hubeydullah Hubeydullah 5 sa önce
    Iyi parti girdiği ilk seçimde barajı geçip meclise girmiş. Neden iyi parti başarısız gibi yorum yapmışsınız yazınızda?
  • Secih BaşaranSecih Başaran3 sa önce
    SÖYLEDİKLERİNİZ, TESPİTLERİNİZ DOĞRU. YEREL SEÇİME BİR YILDAN AZ BİR ZAMAN KALDI, NE YAPMALIYIZ KİDURUMU DÜZELTELİM. HEPİMİZİN SORUMLULUĞU VAR ÇÜNKÜ DAVAMIZ VAR. YANLIŞ ANLAŞILMASIN NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYOR DEĞİLİZ, BİLİYORUZ ELHAMDÜLİLLAH!SORUN DAVADA YALNIZ KALAN BAŞKAN A ULAŞMAK. ONA ULAŞMAYINCA HİÇBİR SORUN ÇÖZÜLMÜYOR. ADİL ÖKSÜZÜ ARAYAN EMNİYET MENSUBU FETÖ DEN TUTUKLANDI ATADAN İKİ SENE GEÇTİKTEN SONRA! KİLİT BİR İSİM İÇİN GEÇEN ZAMANI VE GELİNEN NOKTAYI GÖZ ÖNÜNE ALINCA BAŞKA BİRŞEY AÇIKLAMAYA GEREK VARMI!
  • Belediye -Bürokrasi Belediye -Bürokrasi 6 sa önce
    Tespitler mükemmel Hocam . Tam halkın beklentisini yazmışsınız . Belediyelerde ve bürokraside temizlik yapılsın yeter.İki ve üç dönemdir belediye başkanlığı yapanları komple alın . Bir de bu başkanların etrafındaki yapıyı da temizlemek şart . Bürokrasi de de uzun yıllar görevde olanları kesin temizleyin . 17/25 ten önce fetö referansı ile göreve gelen ve hala görevde olan il ve ilçe milli eğitim müdürleri var . Tam bir komedi ama gerçek . Allah korusun darbe başarılı olsaydı fetöcüler bunlarla ya devam edecek yada daha üst görevlere getireceklerdi belli ki .. bir de bu adamlara referans olan , bunların arkadında duran kimler bunları da incelemek ve bunları da tasfiye etmek şart . Halk mevcut belediyelerden ve mevcut bürokrasiden hiç ama hiç memnun değil ve millet hemen çok ciddi değişim bekliyor . Bunlar yapılırsa ak parti belediye seçimlerinde büyük fark atar . Yapamazsa da büyük fark yer . Dostça bir yazı . Ankarada belediyeleri inceleyin yeter . Ankarada eğitim yöneticileri komple değişmeli zaten . Keçiören e bakın yeter . Eğitim kan kaybediyor , ayaklar altında , çankaya , Etimesgut , ymahalle Gölbaşı hep aynı .bunları buralara getirenleri Reis çizdi zaten . Bunlar görevde .. ne tuhaf . İstanbul , İzmir , Antalya , Muğla , Manisa , Mardin inceleyin Allahaşkına .. Seçimlerde Reisin başı öne düşmesin diye sahada hep çalışan inanmış adanmış vefalı insanlar hep çalışıyorlar Ve gene çalışılacaklar . Her seçim sonunda koltuk Ve makam kapan kadrolu , her dönemin adamları kendini pazarlıyor şimdi de öyle . Bu adamlara yeter artık defolun deme zamanı . Belediye ve bürokrasi de temizlik olmazsa belediyeleri kazanamayız . Millet belediye seçimlerinde Başkanlara, etrafındaki ekibine ve Yerelde ki bürokrasiye bakıp oy veriyor zaten. Aman dikkat .
  • IlbeyIlbey59 dk önce
    Fuzuli ne demis hocam"Selam verdim,RUSVET degil diye almadilar" demis....Gelin iki dakkaligina gercek iman sahibi,delikanli olunsoz verin ..Bundan sonra BIZMUSLUMANLIGITEMSILETMIYORUZdeyin ,mekani cennet olsun M.Ikbalin,Akifin100 yil once dedigi gibi alninizdan opeyim..Yoksa hem muslumanmis gibi yapip ,hemde fetoscular,menzilciler , cubbeli kefen pazarlamacilari,vs bilumum din tuccarlariyla ayni safta yer alirsiniz.Muslumanlikbu sig duzeye en az 3 beden buyuk grlir,ISLAM medeniyettir...Mensei flu paralarla Mehmet Karaduman beyin Tekbir kreasyonunu terk edip,Louis Vitton ,Burberrys,Wakko ipeklilerle orunup basortusu meselesini cozersiniz ama testtur ortadan kalkar...Ortalikda bir alay basortulu BARBIE'ler fink atiyor...Hayvan terli yemiyor,Allahin kandiracaginizimi saniyorsunuz.Ozel jetle Kuduse tesbih namazi kilmaya gidiyoruz diye hem ziyaret hem ticaretler...Burdan kilsaniz sanki Allaha ulasmayacak...Herkes tevbe etsin ve ayak altindan cekilsin, sayet ebedi hayati icin kendine iyilik etmek istiyorsa,nasuh tevbe ve inziva organik tarim ve yumurta tavuk vs gibi mesgale,hayirli olur..Dost tavsiyesi,selam ve dua ile..
  • imamarüzgarimamarüzgar4 sa önce
    Derlerki Balık baştan kokar sn dilipak.Bu partinin bir çok kuruldan oluştuğu ve yönetimin görevler verdiği kişiler vardır. Şunu sormak gerek.partisi için gerçekten çalışkan olanı nasıl seçip hangi konumda ki görevlere nasıl belirlediniz.Teşkilatlardan sorumlu olma var ya bana göre en kolay görev olsa gerek ki. Kazanmak için partisinin AKP aah ahh demekten başka bişey gelmiyor içimden.Ben diyorum ki aynı tas aynı hamam olacaktır. Dik duracağız Diriolacağız varya herhalde bundan kimlerin ne anlam çıkardığı ve görev üslendiği durmuda değerlendirmek gerek.Şimdi yazdıkya biz zarar veren oluyoruz. Biz eğiten önem veren Adap ve üslup bilmeyen oluyoruz ya. Sevdalısı olanın derdi farklı olur da bunu anlamamazlıktan gelinir işte ben buna üzülürüm.Göz göre göre olan yerler varki seçimde kayba uğranılan yerler zaman gösterecektir. Mantel yorgunluğun değişimi nasıl olacak işte o değişimler aslında önümüzdeki seçim hakkında bir gerçeğin belirginleşmesinde ki sinyalide ozaman verecektir.Selam ve dua ile.
  • şehrin öbür ucundan koşarak gelen adamşehrin öbür ucundan koşarak gelen adam10 sa önce
    kıymetli abdurrahman dilipak, dur ben kardeşin sana dostluğu ve kardeşliğin ne olduğunu "nurullah"olan kurandan yani zuhruf suresinden nablusi nin tefsirinden tesadüfen ulaştığım rastladığım zuhruf suresinin tefsirinden alıntı yapayım..var ya 33/34/35/36 . Ayetler harika..hele 67. Ayet..aman allahım..ekonomiye ağırlık vermeye çalışanlara nasihat ettim başka bir yorumda..33/34/35. Ve 36 ayetlerle..36. Ayete bi bak aziz abim, / men yeşu an zikrillah.... Diyor. Elaşiye kelimesi elamiye kelimesini en hafif hali.yani amiya körlüktür.aşiye ise körlüğün en hafif halidir..kim tamamen zikrimizden yani kurandan yüz çevirirse demiyor diyor ki hafifçe bile kurandan yüz çevirirseniz çevirene bir şeytanı yumurtaya kabuğu sardığımız gibi yüz çevirene o şeutanı takdir eder yanına dolarız da artık o ona yakın ve arkadaş olur da etrafını göremez.o şeytan onu meşgul eder o etrafını göremez hale gelir böylece doğru yolu bulmaktan aciz olur..işte dost ve arkadaş seçerken size ufukları aydınlatacak size uzakları net gösterecek insanlardan seçmelisiniz yani ezeli ve ebedi doğru yolu gösteren muşir den yüz çevirmemeli ve kendinize rehber edinmelisiniz..sen abime tavsiye ederim zuhruf suresini dikkatle oku..sen başkasın kıymetli abim../eğer inananlarla inanmayanlar tek tip toplum olma tehlikesi olmasaydı imrenme ve özenti ile inanmayanlara gümüşten ve daha kıymetli süslerle süslü çatıları tavanları olan evler ve panoramik asansörler ve merdivenler ve yürüyen merdivenlerle donatılı evlerin sahibi yapardık inanmayanları (ki şu an dünyada bu aşamayı geçen topluluklar vardır ve tüm dünyaya yaygın olsun diye bir çaba vardır) oysa allah katındaki cennet sakınan ve sabredenler için daha güzeldir..neyse....şeytan sadece bizi tahrik eder ve asla bizim üzerimizde yaptırıcı bir otoritesi yoktur..son zamanlarda bazıları öyle dostlar ediniyor ki ......../ devamını yazmaya ruhsat çıkmadı..niyet hayır akıbet hayır..konuşmamıza eklensin son güzel kelambizden olsun herkese selam.
  • CanCan5 sa önce
    Partime ne verebilirim degil de parti sayesinde ne kazanırımcılar tureyip saygın olursa korkarım bu günleri arariz.Gerci dediklerimizin kaale alınmayacagini tahmin ediyorum ama yinede yazdım
  • Hasan SAĞLAMHasan SAĞLAM4 sa önce
    Doğru söze ne denir ?Makamla. parayla, karıylaimtihanoluncakaybettik, kimin kaç karat olduğu ortaya çıktı.Dünya menfaati önemli değil, islam zarar görmesin.
  • melih53melih531 sa önce
    sayın hocam aylardır yazdık intibak çok önemli bir sosyal konu..n eyazıkki davutoğlu ve ekibi yaklaşık 6 milyon aileyi o dönem darmadağın etti.küstürdü..o seçmen hala gelmiş değil sebebide ak partinin bu durumu düzeltmemesi..ak partinin aldığı oy % 42..ki .hertürlü olanaklarla alınabilen oy bu..bayram ikramiyesi olmasa bunuda alamazdı..siz iyi insanlara hep yazdık hocam uyarın ..ama ne yazıkki sizlerdendeyazı çıkmadı bu sorunla ilgili...eğer chp içinden sağlam herkesi kucaklayıcı masa başı sosyal hak savunucu olmayan samimi bir lider çıkarsa oyları silip süpürür..kılıçdaroğlunun bırakamama sebebi sevdası nedendir ..mesela doğal işbank başkanlığı olabilirmi...**birde böyle düşünün .baykalın bırakamama sebebi neysekılıçdarında odur..bu arada borsayı izleyin..bazı şirketlerin **ve bankaların özellikle iştiraklerini**???
  • Osman Osman8 sa önce
    7 Haziran ve referandum sonrası da mesaj alındı denmişti. Bilhassa 7 Haziran sonrası buna benzer eleştiriler yapılmıştı. Ama geçen sürede pek bir değişiklik olmamış. Özellikle liyakat konusunda, mülakat adı altında adam kayırma konusunda yapılan haksızlıklar zirveye ulaştı. Mesajın alınması yetmez, yanlışların düzeltilmesi için adımlar atılmalı. Ak parti gibi muhafazakar kimlikli bir partinin adam kayırma, haksızlık ile anılması dindar insanlara da zarar veriyor. Yanlışlar ivedilikle düzeltilmeli
  • M.GökçınarM.Gökçınar6 sa önce
    bizim ilde il bşk nı başarısız diye görevden aldılar,sonra vekil adayı yaptılar (2.0 olan sonuç) 1+1 oldu durum vahim ama seçim arefesi ulaşabildiğim herkese ulaştım.Rabbim bu beyinsizler yüzünden bizi helak etmesin amin. Tayyip Erdoğan ın yardımcısı olsun .
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Sayin hocam nasihat bedavaiyi hizmet olmazsa nasil ayakda kalir bu dava hz omer adalet tisali birgun ofisinde calisirken vatandas selam verip iceri giriyor rivayet edilirki vakit gac olmus devletin mumunu kullaniyor gelen kisinin selamini isi bitene kadar cevap vermiyor isi bitiyor devletin mumunu sonduruyor kendi mumunu yakiyor ve aleykum selam deyip onunla ilgileniyor insallah bu adalet hatirlansin istedim
  • alperalper2 sa önce
    kendi ilimizde de biliyorum. Her nedense , her ne düşünülüyorsa, karşı taraflarla iyi mücadele eden, davaya en çok sahip çıkan ve iyisavunan ,atak ,aktifve diğerlerinin en çok gözüne batan ve hedeflerine koydukları kişiler safdışı ediliyor (örneğin melih gökçek, ve bazıları...)
  • Mustafa uçarMustafa uçar2 sa önce
    Sevgili Abdurrahman abi. Tam anlamıyla duygularımıza tercüman olmuşsunuz.Allah razı olsun sizden.Makale içerisinde kullanmış olduğunuz bir kelimeyi anlamadım yalnız.Fetö yü biliyoruz’da Metö ne demek ?... Selam ve dua ile
  • Hasan şahinHasan şahin5 sa önce
    Cemaat tarikat düşmanı akpliler olduğu müddetçe düşüş devam eder birde televizyonda ak partiyi savunan kim varsa temizlenmeli o adamlar yüzünden ak partiliyim demeye utanıyorum
  • Oyları reis aldı Oyları reis aldı 4 sa önce
    Hocam oyları gene reis tek başına aldı şükür . Kimse kendine pay çıkarmasın .Ankara da reise yüzde yetmiş - seksen oy çıkan ilçelerde Ak Parti’nin oyunu millet yüzde yirmiye yakın düşürdü . Gene ak partiye verilen bu oylar reis hatırına verildi . Mesajı millet net verdi. Belediyeleri , yanındaki çöreklenmiş tayfayı , bürokrasiyi ve özellikle de il ve ilçe müdürlerini değiştir dedi . İnşaallah gereği hemen yapılır . Allah reise güç kuvvet versin.
  • CemalCemal5 sa önce
    Yapılan bu yorumlar reise iletilse yeter
  • MustafaMustafa11 dk önce
    Belediye başkanları devletin yaptığı hizmetleri sanki babasının parası ile yapmis gibi lanse ediyor.iftar yemeklerini kendi cebinde çıkmış gibi yapıyor.bunlar artık hasta hergün AK parti adına değil medyada kendini anlatıyor reklam bunların psikolojisini bozmuş
  • MUSAKARLIDAĞMUSAKARLIDAĞ1 sa önce
    HOCAMHİSSİYATIMIZATERCÜMANOLDUNUZ.YILLARDIRAKPOYVERENKARDEŞLERİMAKPZENGİNDOSTUOLDUDİYESANDIGAGİTMEDİ.YERELSEÇİMDEAKPBİRÇOK YERDEHAVASINIALIR.SELAMALEYKÜM
  • hamidohamido5 sa önce
    Durum , vaziyet in farkında olan mememleketin halini gidişatını anlatan şuurlu blinçli adam Allah sizden razı ve ömrünüz uzun , bereketli olsun. Anlayana sivrisinek saz anlmyn Davul zurna az.
  • Hilmi çekinHilmi çekin4 sa önce
    Gidip üye olun bilginiz oranında inisiyatif üstlenin ,sülüklerin hareket alanlarını kısıtlayın kardeşim...
  • ERDAL ERDAL 8 sa önce
    Hocam sizden allah razı olsun bizlere tercüman oldunuz aynen bizlerde dava dedik koştuk şimdi terörüst olduk arkadaşların gözünde hak şerleri hayretler görelim mevla neyler neylerde güzel eyler
  • Ilyas yaziciIlyas yazici7 sa önce
    Sayin dilipak bütün yazılarınız imalarla geçiyor.Okuyan biziz anlamayan biz.Acik yazin bizde bilelim.Nasilsa bilenler biliyor onların kim olduğunu.selamlar
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Dün Ali Osman Aydın, bugün siz!"Mükemmelliğin yeryündeki yansıması" olan AKP'in sizler tarafından eleştirilmesi (uyarılması) şaşkınlık verici doğrusu. Taş mı düştü, yoksa yeni bir "milat" mı geliyor bilemiyorum? Ama siz siz olun Bahçeli ve Çakıcı'dan sonra çıkabilecek yeni bir kara listeye girmeye hazırlıklı olun!.. Benden söylemesi.
  • Salih TokSalih Tok10 sa önce
    Ahmet Akgunduz hocayı niçin Danışman yapmıyor.Rte..BirdeDevletin içinde bir grup dindarları(Nurcu halidi) Fetocu diye tasviye ediliyor mu?Emin Şirin ilginç geçen ulusal Tv'de aynı şeye benzer söyledi.devlet yapıyor Reis sadece yardım ediyor.bir daha sordu spiker nasıl oluyor..Devlet yapıyor Reissadece yardım ediyor....bu ne demek
  • erhanerhan8 sa önce
    Madem eğri oturup doğru konuşmak .Eğer AKP e yanlısı isen, seçim sürecinde AKP nin kazanması için, kendine düşeni ne kadar yaptın. Yazıların ortada AKP nin iyi işlerine hiç değinmeyerek ,hep bazı eksiklikler ve aksaklıkları vurgulayıp durdun. Hele de bu seçime günler kalayapılıyorsa, bununinsanlarda nasıl bir algı oluşturacağını hiç hesaba kattın mı.. İnsan elbette ki tutuğu tarafı da iyiliği için uyarmalı Ama yaptığı iyi işlere hiç değinmiyorsa , buiyiliği için uyarma falan olamaz.Zaten Cüneyt özdemir ve benzerleri de ,hep AKP yi eleştirenleri bilinçli olarak çağırıyorlar
  • alkanalkan6 sa önce
    Dilipak ahde vefa derken aklına ne geliyır.erbakan hocayı tekadmlıkla istişare yapmadığı iddalarını yaptığın günleri unutmadın.zaman zaman birde ben erbakana danışmanlıkyaptım diyerek kendine akınca pay çıkarma derdine düştüen.yagmur yağar çise çise dün bize bugün size.zamanında biz rp tililer sene hattinden fazla değer verdik en büyük darbeyi milli görüşe senvurdun halende vurmaya devam ediyorsun.ya zından anlaşılan oki bu dönemde adam yerine bile konulmamışsın.tv ler vermemiş bilmem neyin basındanışmanı senin kim olduğunu bilmemiş bunlar çok zoruna gittianlaşılan.iktidarın sıtarejik ortak kadim dost dediği abd ab israilin orta doğuda yaptıkları zoruna bu kadar gitmedi.biz islam birliği değil medeniyet projesi kabul ettiğimiz ab için de yer alacağız daha güçlü bir ab için hep beraber çalışmalıyız deyip ab isteği üzerine zinayı serbest bıraktık itirafı ve ab istğiüzerine homolar için kanun çıkarılması senin zoruna gitmedi kimyanı bozmadı aksine sene şevk verdi azim verdivargücünle bu iktidarı destekledin.yanlarında olmaktan hiçbir olumsuz luk düşüncesine kapılmadın.ancak sp tisinin chp ile seçim işbirliği yapması sen ve seningibileri kahreyledi.şirazenizi bozdu.üretim olmayan san yiden üretim olmayan tarımdan savaşta olan suriyeden patates it hal edip yap işlet devret modeliyle bu ülkenin gelirleri yavus sultan köprüsü ve benzere ihalelerle uluslar arsı şirketlere peşkeş çekilirken 65 milyardolara satılan fabrikaları şu an kurmaya kalksanız 600 milyar dolara kuramayacak olması sizler için hiç bir şey anlam ifade etmiyor.senin deyiminle soğan 100lirada olsa insanların akp yi desteklemesi bir marifet.bizi yaratan rabbimiz akletmezlermi düşünmezlermi diye bizleri yapılanları sorgulayıp ona göre karar vermemizi emrederken sizler saryın dalkavukları halkı batıya batılı sistemlere doğru atılan adımları desteklemye çağırdınız.ne adına böyle davrandınız.
  • yuntdaglıyuntdaglı4 sa önce
    Sayın yazar suleymancilarin yaz kuran kursu öğrencilerinden ve ailelerinden iyi parti için oy istediği nakdi ve kermesli himmet calismalari hepimize başka camialari hatirlatmiyormu. Burada niyet gerçekten yardıma ihtiyaç oldugumu yoksa motivasyon yapılmış insanlara sahip olma istegimi söz konusu onu da zaman gösterecek
  • AYHAN INCIAYHAN INCI2 sa önce
    üstad eline diline sağlık bu yozlaşmayı dile getirecek dava adamı olmak çok önemli inşallah birileri bu yazdıklarınızdan kendine pay çıkarır
  • Ekrem aslan Ekrem aslan 10 sa önce
    Allah razı olsun sizden. Birde milli eğitim bakanlığının laçka tutumlarını yazarsanız sevinirim
  • Durmak yok yola devamDurmak yok yola devam1 sa önce
    Yazı tam oturmuş hocam simarikligin sonu bu.bu seçimi memurlar kaybettirdi.çalışma bakanı memurlar sözleşmeli olmalı dedi.seçime 3 gun kala.insanlar çocuklarını neden okutuyorlar memur işçi olsun diye memura işçiye kamuda ihtiyaç yokken insanlar neden okudum ilkokul 1.sınıftan üniversite mezunu olana kadar çocuğunuza yatırım yapıyorsunuz sonra 3 kurusa razı memur bile olamıyor.bulunduğum ilde aday adaylarının çoğu avukat.avukat demek parayı çok veren suçlu bile olsa suçsuz cikartirmak için uğraşır.bana avukatlar giydirmesin gözümde avukat mesleği böyle o yüzden hukuk okumadım sosyoloji okudum.toplum bilimi okudum.türkiyede günde kac kişi boşanıyor.neden gösterişli adalet sarayları yapılıyor.neden 300 bin mahkum var.eğitimimiz ve ahlak ve terbiye eğitimimiz neden yetersiz.nedeni çok basit peygamber as sünnetine göre hayatımızı yönlendirip evlatlatimizi yetistirmiyiroz.suan bu yazıyı yazarken çay ocağı önünde oturuyorum vücudunda yarım metre bezle geçen bir kadın geçti.öğle namazında aynı safta namaz kildigim ihtiyar ahhhh çekti şehvetle.bu kadın neden böyle giyinirbakımlı olmak icinmi hayır cahillikten meyveyi bile yaratan rab kabuğu ile yaratmış velevki insanoğlu çıplak allah bu milleti korusun
  • temel çeküçtemel çeküç8 sa önce
    Selamünaleyküm sayın Dilipak agzınıza ve kaleminize saglık daha güzel anlatılamazdı bu oylar çaresiz kalmış akpartililerin oylarıburalarda hiçbir mhp libaşkanlık için bize oy vermedi çokhaklısınız eger geregi yapılmazsa yerel seçimleri kaybederiz
  • hızıröksüzoğluhızıröksüzoğlu12 sa önce
    bu kutucukta "ne düşünüyorsunuz?" yazıyordu. Cevabım: Hiç birşey !?
  • AKINCIAKINCI8 sa önce
    abiREİSTEN randevu alve buolayları kendisineanlat bunu yapabilirsinçünkü vatanmilletmeselesidirbudurum. mevzubahiis vatansagerisi teferruattırlutfen ALLAHrızası için gidin ve söyleyin
  • AltinAltin11 sa önce
    Allah aşkina bide bingöle yillardir dayatilan milletvekillerine profiline bakin.hic bi bingöllünün sevmediği iki isim.cevdet yilmaz bütün ailesinin hdp oldugunu bilmeyen yok.ama recep tayyip erdoğan hatirina ak partiye oy veriyor bingöllü.4 dönemdir bingöl halkina hakaret ediliyor resmen bu vekillerle.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş23 dk önce
    AK Parti eğri oturup doğru konuşacak olursak 81 ilden 69’unda eskiye göre daha az oy alınmış. Bu gerçek görülmeli ve sorumlularından hesap sorulmalı. bundan sonra eğer ak parti kendisini düzeltmezse bu oylarıda hiiiççç bulamayacaktır. ak partinin içi bir sürü kafası çalışmayan füzuli adamlarla dolu olup ihale peşinde koşmaktadırlar. vatandaşın dertleri umurlarında bile değildir. bu gün etin , soğanın , patatesin vede dövizin yükselmesi akp iktidarında kafası çalışmayan füzuli adamlar yüzündendir. bir çiçekle (r.t.erdoğan) yaz olmaz misali. akp ye vatandaşını düşünen yöeticiler lazımdır.
  • mansurcanmansurcan6 sa önce
    Sayın Dilipak doğru ama eksik söylüyor. Keşke parti adına iş tutuyor görünen sendika, stk, vakıf, dernek ve şahıslardan da bahsetseydi.

Abdurrahman Dilipak

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