Zulüm bitmiyor! İşte dünyanın ezansız namaz kılınan tek camisi Dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik zulmüne devam eden lanetlenmiş İsrail Kavmi, avlusunda Hz. İbrahim ve Sare validemiz ile Hz. Yusuf, Hz. İshak ve Hz. Yakup'un kabirlerinin bulunduğu Halil İbrahim Camisi'nde Ezan-ı Şerif okunmasına izin vermiyor.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr El Halil şehrinde bulunan Halil İbrahim Camisi'ne, 25 Şubat 1994 tarihinde bir Ramazan günü, Sabah Namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendi. Alçak saldırıda 29 Filistinli Şehit olurken, 125 kişi de yaralandı. Filistinlilere yönelik gerçekleşen bu katliamdan sonra cami dokuz ay boyunca güvenlik gerekçesiyle kapalı kaldı. 9 ay sonra açıldığında ise işgalci İsrail rejimi ibadethanemizin üçte ikisini havra yaptı. El Halil şehrinde bulunan Halil İbrahim Camisi'nde eğer İsrailli polisler izin vermezse Ezan-ı Şerif okunmuyor. Yahudiler bayramlarında ise caminin tamamını kullanıyor. Halil İbrahim Camisi'nin avlusunda Hz. İbrahim (AS) ile Sare validemizin, Hz. Yusuf, Hz. İshak ve Hz. Yakup'un kabirleri bulunuyor.

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