Zülfü’den PKK’lı Demirtaş türküsü!

Bir dönem CHP’de siyaset yapan şarkıcı Zülfü Livaneli, binlerce kişinin ölümünden sorumlularından cezaevinde bulunan HDP’nin eski Eş Başkanı PKK’lı Selahattin Demirtaş’la ilgili yine güzellemelerde bulundu.

Fondaşa konuştu: Demirtaş ve Ekrem’i yok etmek istiyorlar

Avrupa Birliği ve Amerika tarafından fonlanan Artı Gerçek’e konuşan Zülfü Livaneli, “Selahattin Demirtaş’ın öneminin farkındalar. Yani şu anda Selahattin Demirtaş’ı, Ekrem İmamoğlu’nu çeşitli isimleri hedeflerine koymuşlar. Bunları yok etmek istiyorlar.

FETÖ’ye de güzelleme yapmıştı

Eski CHP'li milletvekili Zülfü Livaneli, Halk TV'de katıldığı yayında FETÖ'yü kutsayarak büyük bir skandala imza atmıştı. CHP’li Livaneli, FETÖ'den bahsedilirken araya girerek "Benim Baykal'la Ecevit'le diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fetullah meselesini ben diğerleri gibi FETÖ tabirini kimse ağzıma takamaz. Bu Gülen Hareketi'nin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime kontenjan verdiğini kimin kime şefaat ettiğini kimin kime ne bağışladığını gazeteciler lütfen araştırın." demişti.

Savcı Sayan ‘Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız’ diyerek uyarmıştı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'nin eski milletvekili Zülfü Livaneli'nin tepkiye neden olan çıkışlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak, “Zülfü Livaneli’nin söylediklerine değil, Zülfü Livaneli’yi konuşturana bakmak lazım. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız.” yorumunda bulunmuştu.