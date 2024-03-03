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Gündem Zühtü’den giderayak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iptal kararı darbesi
Gündem

Zühtü’den giderayak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iptal kararı darbesi

Yeniakit Publisher
2024-03-03 12:02:00 -
Zühtü’den giderayak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iptal kararı darbesi

Zühtü Arslan her defasında terör örgütlerine karşı olduğunu söylese de onun başkanlığındaki AYM’nin aldığı kararlar kripto FETÖ’cülerin taktiklerini hatırlatarak zihinleri bulandırıyor.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın görev süresinin bitimine günler kala, tartışmalı kararlar gelmeye devam ediyor. AYM son olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk düzenlemesi olan ve Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatlarının düzenlenmesiyle ilgili 10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne ilişkin 37 ayrı iptal kararı verdi. İptal edilen düzenlemeler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na imar ve yapılaşmaya ilişkin verilen yetkiler de bulunurken, deprem bölgesindeki acil imar faaliyetleri ve büyük şehirlerde kentsel dönüşümde olumsuz etkilenecek. Yıllar sonra gelen karar yürütmeye büyük darbe vururken, Akit’e konuşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı, Av. Hadi Dündar, “Devletin üst kurumları arasında uyum olmalı. AYM iptalden önce uyarmalıyıdı. Halk karara siyasi diyor” dedi. TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Adem Ay da, “Yetki sorunu olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın kabul edilmesi bizce mümkün değildir, normlar hiyerarşisi ihlal edilmiştir” dedi.

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