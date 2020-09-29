Züccaciyede online satışlar katlandı

Pandemi nedeniyle çiftlerin alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirdiklerini dile getiren Öksüz, şunları aktardı: “Son dönemde çeyiz için sitelerden ürün satın alanların sayısı yüzde 100 arttı. Pandeminin başında yüzde 30 olan online satış artışı, temmuz ile ağustosta düğünlerin ve konuttaki hareketliliğin sayesinde ikiye katlandı. Örneğin salgın sürecinde baskül, ateş ölçer, ekmek yapma makinesi gibi bazı ürün gruplarına gelen talep, 2019’a göre yüzde 700 arttı. Bu yüzden de firmalar dijital altyapılarını güçlendirme yoluna gitti.”