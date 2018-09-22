Züccaciyede Güral farkı

Züccaciye sektörünün önde gelen markalarından Güral Porselen’in yeni koleksiyonu katıldığı fuarlarda beğeni topluyor.

"PEK ÇOK SATIN ALMACI GELDİ"

Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, koleksiyonlarının 29. Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı’na damga vurduğunu söyledi. Fuarda üretici firmaların yoğun olduğunu belirten Güral, “Etkinliğe Ortadoğu’dan ve Rusya’dan pek çok satın almacı geldi. Ama Avrupa ülkelerinden firmaları buralara çekmemizde yarar var” dedi.