THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Züccaciyede Güral farkı

Güral Porselen, İstanbul'da düzenlenen fuarda yoğun ilgi görüyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:08
Züccaciyede Güral farkı

Züccaciye sektörünün önde gelen markalarından Güral Porselen’in yeni koleksiyonu katıldığı fuarlarda beğeni topluyor.

"PEK ÇOK SATIN ALMACI GELDİ"

Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, koleksiyonlarının 29. Uluslararası Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı’na damga vurduğunu söyledi. Fuarda üretici firmaların yoğun olduğunu belirten Güral, “Etkinliğe Ortadoğu’dan ve Rusya’dan pek çok satın almacı geldi. Ama Avrupa ülkelerinden firmaları buralara çekmemizde yarar var” dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:08
  1. 29. Uluslararası Zuchex Züccaciye
  2. Ev Eşyaları
  3. Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarı
  4. Güral Porselen
  5. Züccaciye sektörü
  6. Güral Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Töre Beşiktaş'ı bırakıyor mu?
    1. Gökhan Töre Beşiktaş'ı bırakıyor mu?
    2. İYİ Partili başkana saldırı
    3. Züccaciyede Güral farkı
    4. Kars Valisi: Sedanur'un öldürüldüğü..
    5. Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe'ye gidiyor
    6. Kars’ta kayıp olan Sedanur’la ilgili..
    7. Kooperatif kuruluşları arttı
    8. Sendikalar asgari ücret tartışmasına..
    9. İlk kez ortaya çıktı... 100 bin kişi..
    10. Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    11. Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı..
    12. Sedanur'un cansız bedeni bulundu
    13. İstanbul Pendik’te kocasını av..
    14. TEKNOFEST İstanbul’la zirveye
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK..
    16. Ekonominin temel çıpası üretim ve..
    17. Japonya hipersonik füze geliştireceği..
    18. Beşiktaş teknik direktörü Güneş..
    19. Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı
    20. Meteorolojiden 5 ile sağanak yağmur..
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür