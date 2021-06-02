Zübeyde Süpürgeci kimdir? Zübeyde Süpürgeci kaç yaşında kariyeri
Zübeyde Süpürgeci hayatı | Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya kazandı. Peki, Zübeyde Süpürgeci kim?
Zübeyde Süpürgeci 20 Temmuz 1993'te dünyaya geldi. Doğuştan engelli olan Zübeyde, 2011 yılında Bağcılar Belediyesi'nde atletizme başladı. Bir yıl sonra, 2012 yılında milli takıma seçildi.
Zübeyde Süpürgeci, 2012 ve 2016 Paralimpik Oyunları'nda mücadele etti. 2018 yılında gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları paralimpik atletizmde ilk altın madalyayı kazanan Süpürgeci, Tokyo Oyunları'nda başarılarına başarı eklemek istiyor.