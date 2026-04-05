Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Eğitim
5
Yeniakit Publisher
İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ortaokul 5 ve 6’ncı sınıf ile lise 9 ve 10’uncu sınıflar için hazırlanan 'Öğrenme Etkinlikleri Seti-2'yi erişime açtı.

Foto - İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırladığı yeni yardımcı materyali yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) doğrultusunda ortaokul 5. ve 6. sınıf, lise 9. ve 10. sınıf düzeyleri için hazırlanan "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, set, öğretim programında yer alan öğrenme çıktılarına ilişkin üst düzey düşünme becerilerine yönelik farklı soru türlerini içeren etkinlikler şeklinde tasarlandı.

Foto - İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı

Bu kapsamda, öğretmenlerin dersleri TYMM'ye uygun şekilde yönetmesine rehberlik edecek hem de öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla rol almasını sağlayacak öğrenme etkinlikleri ile eğitim süreçlerinin daha akıcı ve uygulama odaklı bir yapıyla çeşitlendirilmesi hedefleniyor. TYMM'nin beceri temelli ve bütüncül eğitim vizyonuyla biçimlendirilen set, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlandı. Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5. ve 6. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, 9. ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik olarak oluşturuldu.

Foto - İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı

Setin ilk döngüsü 2 Şubat 2026-16 Mart 2026 arasındaki öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini kapsarken, ikinci döngü ise 22 Mart 2026-26 Haziran 2026 arasındaki öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerini içeriyor. İkinci döngüde ilgili derslerden mart-haziran dönemini kapsayan 361 öğrenme çıktısı ve 987 süreç bileşenine yönelik 280 etkinlik, 1705 soru ile 970 sayfadan oluşan setler hazırlandı. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik 16 dersten toplam 588 öğrenme çıktısı ve 1682 süreç bileşeni için 609 etkinlik ve 3 bin 205 soru ile 1809 sayfadan oluşan yardımcı materyal oluşturuldu.

Foto - İkinci dönem için yeni içerik! MEB, "Öğrenme Etkinlikleri Seti-2" yayımlandı

Hazırlanan tüm etkinlikler, disiplinler arası bağ kuran, eleştirel bakış açısını geliştiren ve problem çözme becerisiyle akademik birikimi derinleştiren bir içeriğe sahip olarak tasarlandı. TYMM'nin odağında yer alan beceri geliştirme, değerleri içselleştirme ve bütüncül gelişim anlayışı, hazırlanan setlerde somut uygulama örnekleriyle hayata geçirildi. Öğrenme setlerinin, müfredatın sınıflarda verimli bir şekilde uygulanmasına zemin hazırlaması ve öğrenciyi merkeze alan eğitim ortamlarını daha nitelikli hale getirmesi amaçlanıyor. Öğrenme Etkinlikleri Seti-2'ye "odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu
Dünya

Ne İran ne Hizbullah! İsrail'i bu kez onlar vurdu

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dahil olan Yemen'deki Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenledi...
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ortalığı sarsacak 'Osmanlı' İtirafı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ süreci ve Ermenistan’ın tarihi dış politikasına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. ..
Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu
Gündem

Gürkan Hacır ‘şaka yapıyorsun’ deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım’ın pavyon talebi ifşa oldu

Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!
Gündem

İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz’de HMS Dragon bilmecesi!

Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
796 Taliban üyesi öldürüldü!
Dünya

796 Taliban üyesi öldürüldü!

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan gerilim giderek şiddetlendi. Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Afganistan’a düzenlenen s..
İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!
Gündem

İran'ın kalbinde Amerikan komandolarından baskın!

İran semalarında düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının kayıp mürettebatı için düzenlenen dev operasyonun kan donduran detayları gün yüzü..
