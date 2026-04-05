İkinci dönem için yeni içerik! MEB, “Öğrenme Etkinlikleri Seti-2” yayımlandı

Bu kapsamda, öğretmenlerin dersleri TYMM'ye uygun şekilde yönetmesine rehberlik edecek hem de öğrencilerin öğrenme sürecinde daha fazla rol almasını sağlayacak öğrenme etkinlikleri ile eğitim süreçlerinin daha akıcı ve uygulama odaklı bir yapıyla çeşitlendirilmesi hedefleniyor. TYMM'nin beceri temelli ve bütüncül eğitim vizyonuyla biçimlendirilen set, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlandı. Öğrenme Etkinlikleri Seti, 5. ve 6. sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine, 9. ve 10. sınıf düzeyinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, İngilizce ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine yönelik olarak oluşturuldu.