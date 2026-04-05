Kayserispor taraftarı, 80 metreden yedikleri golü hazmedemiyor! Bilal’e tepki dinmiyor
Kayserispor taraftarının; Kasımpaşa maçında 80 metreden gol yiyen kaleci Bilal Bayezit’e tepkileri dinmiyor. Taraftarlar, dün geceden beri kaleci Bilal’e sosyal medyadan eleştiri yapmaya devam ediyor.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da Kasımpaşa mağlubiyeti kadar kaleci Bilal Beyazıt’ın performansı da eleştiri topladı. İstanbul’da oynanan müsabakada kalesinde 2 gol gören Bilal, özellikle 80 metreden yediği gol ile büyük tepki çekti.
Kayserispor taraftarı; sosyal medyadan Bilal Bayazit’in performansını eleştiren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kaleci Bilal, maçın 11. dakikasında Benedyczak’tan, maçın 66. dakikasında kaleci Gianniotis’in kaleden kaleye attığı gole engel olamamıştı. Gianniotis’in kaleden kaleye attığı gol Süper Lig’in en ilginç golleri arasına girdi.