Okan Buruk'un tutarsız hamlesi çileden çıkardı! Bu nasıl iştir böyle yahu....
Galatasaray kötü bir futbolla Trabzonspor deplasmanından puansız döndü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise takımın milli arada yeterince çalışmadığını düşünüyor...
Galatasaray milli aradan çok kötü bir şekilde döndü. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda Trabzonspor'a kaybederken sıkıntı sadece alınan sonuç değildi...
Takımın genelinde bir düşüş gözlemlendi. Gözler de doğal olarak teknik heyete döndü. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, milli arada oyuncuların yeterince çalışmadığını düşünüyor.
Sosyal medyadaki taraftarlar, "Milli arada toplu halde tatile mi gittiniz? Kim ne kadar izin yaptı acaba? Her milli ara dönüşünde sıkıntı çıkıyor. Takım tanınmaz halde. Sanki milli ara öncesinde başka bir Galatasaray vardı. Trabzonspor deplasmanına farklı bir Galatasaray çıktı" tarzında yorumlar yaptı.
Teknik Direktör Okan Buruk'un takımı yeterince çalıştırmadığı düşünülüyor. Galatasaray taraftarları çok sinirli... Sarı-Kırmızılılar, çarşamba günü erteleme maçında Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir'de de sıkıntı yaşanırsa eleştirilerin dozunun artması bekleniyor. Trabzonspor yenilgisinin ardından ortam gerildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23