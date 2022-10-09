Zübeyde Kamalak’a mide kanaması geçirtmek hukuka uygun muydu?

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın eşi Zübeyde Kamalak'ın başörtüsü nedeniyle mağdur edildiği yıllarda Akit yüksek sesle zulme karşı çıkıyordu. Kamalak'ın Akit'e dava açmasının ardından Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu o günleri hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başörtü yasağının CHP’liler eliyle sürdürüldüğü dönemde, Saadet Partisi’nin o tarihteki Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın eşi Av. Zübeyde Kamalak da, mağdurlar arasında idi..

Hatta yargıdaki CHP zihniyetli sendikanın başkanlığını yapan Mustafa Karadağ isimli bir hakim tarafından duruşmadan çıkarılmıştı..

O tarihte akit, olayı manşetten verdi.

Yansımalarını haber yaptı..

Gelişen süreçte, avukatların duruşmada başörtülü olmalarının önünde bir kanuni engel olmadığına ilişkin gelişmeler yaşandı..

Halen CHP’de milletvekilliği yapan, geçtiğimiz hafta başörtüye serbestlik getirmeyi öngören Kemal Kılıçdaroğlu’nun kanun çalışmasına da imza attığı açıklanan Mahmut Tanal, hem de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yaptığı bir tarihte, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in iptali için Danıştay’a başvurdu.

İsteyen, Mahmut Tanal’a inansın..

İsteyen CHP’nin samimi olduğunu düşünsün..

İsteyenler, başörtü yasağını kaldırmak için ölümüne mücadele edenleri, “vebalin büyüğünü taşımak”la mahkum etsinler..

İsteyenler, başörtü yasağını sürdürmek için ölümüne mücadele edenlerin, “İktidara gelemiyoruz. Mutlaka bir takıyye yapmamız lazım. Yoksa önümüzdeki yüzyılda iktidara başka partilerle ittifak yaparak bile gelme ihtimalimiz sıfır” diye düşünerek sergiledikleri tavır değişikliğine inansınlar, onları el üstünde tutsunlar, onların “yasağı kaldıranlar”dan daha kıymetli, daha değerli siyasetçiler olduklarını söylesinler..

Bize düşen vazife, sadece hatayı hatırlatmak..

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