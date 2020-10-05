Zorlu Enerji 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji, 2018-2019 yıllarını kapsayan 6'ncı Sürdürülebilirlik Raporunda, şirketin toplumsal yatırım miktarının 5,5 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, sosyal yönetişim, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği konuları çerçevesindeki tüm çalışmalarını paylaştığı son raporu, 2018-2019 yıllarındaki faaliyetlerini kapsıyor.

Zorlu Enerji Grubunun geleceğe yönelik hedeflerine, iklim değişikliği ile mücadelesine ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını içeren rapor, dünyada bu alanda kabul gören raporlama sistemi Küresel Raporlama Girişiminin (Global Reporting Initiative - GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'nın "Temel" seçeneğine uygun olarak hazırlandı.

Şirket, raporun öne çıkan konularından olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının benimsenmesi hedefiyle 2019'da hayata geçirdiği "Eşit Bi Hayat" programı kapsamında kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, fırsat eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesini ve üst yönetimde kadın temsiliyetinin artırılmasını sağlayarak bu farkındalığın kazandırılması adına söylemlerini ve aksiyonlarını iç ve dış iletişimde her alana yaymayı taahhüt ediyor.

Şirket yenilikçi yaklaşımıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet gösterdiği bölgelerin tamamında topluma fayda ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlama amacıyla 2018-2019 yıllarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik kapsamında toplam 5,5 milyon lira tutarında toplumsal yatırım yaptı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, Zorlu Holding ve tüm şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hedef ve stratejilerini belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerini gelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele aldıklarını kaydetti.

Ak, Şirketin Türkiye'deki kurulu gücünün yüzde 85'inin yenilenebilir kaynaklı olduğunu belirterek, "Enerji üretimimizin de yüzde 85’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması karbon salımı konusuna ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 2019 sonu itibariyle küresel elektrik üretiminin yüzde 26'sından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor ancak bu karbon nötr hedefine ulaşılması için yeterli değil. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Fakat bunun için 2040'a, 2050'ye kadar bekleyemeyiz. O yüzden işi kaynağında çözmeli, en az seviyede karbon salımı yaratan yeni nesil bir ekonomi oluşturmalıyız. Şirket olarak çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz, iyileştirmek üzere çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

























