  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Aktüel

Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:19:59 -
Zonguldak'ta üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak'ta ikamet eden anne K.D. ve baba Ö.D, 2 yaşındaki çocukları Ebrar D'yi babaannesi Altın D'ye emanet ederek evden ayrıldı.

Bir süre sonra Ebrar D'nin üzerine henüz bilinmeyen nedenle dolap düştü.

Babaannesi ve amcası tarafından dolabın altından yaralı olarak çıkarılan çocuk, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

Çocuğun cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar
Gündem

Erdoğan'ın sözleri Fransa'yı salladı! Feryadı bastılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında kendisine karşı hadsiz sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron üzerinden Fransa ve Yunanista..
İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...
Yaşam

İlginç metod: Ellerinizi 36 kez bu şekilde birbirine vurursanız...

Sosyal medyada paylaşılan bir videodaki, vücudu harekete geçirdiği iddia edilen yöntem izleyenlerin dikkatini çekti.

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı
Siyaset

Milletvekilini gören İYİ Partililer yangın çıkardı

İYİ Parti’ye geçen Erhan Usta, memleketi Samsun’a hareket etti. İlin girişinde Usta’yı karşılayan İYİ Partililer, meşale yakarak otluk aland..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı