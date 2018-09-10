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Zonguldak'ta trafik kazası can aldı! Üniversiteli Şeyma kurtarılamadı

Zonguldak'ta cipin, taklalar atarak ağaca çarpıp, dere yatağına uçmasıyla meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Şeyma Bekar (22) hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:59
Zonguldak'ta trafik kazası can aldı! Üniversiteli Şeyma kurtarılamadı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Zonguldak- Ankara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Zonguldak'tan Bartın yönüne giden Aydoğan B. (31) yönetimindeki plakası belirlenemeyen cip, Karaman beldesi yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Taklalar atan araç, ağaca çarptıktan sonra yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Kazada yaklaşık 50 metre sürüklenen cipteki Şeyma Bekar (22), Havva (30) ve Aydoğan B. (31) çifti ile çocukları Minanur (4) ve Nisanur B. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Aracın sol arka koltuğunda oturan ve ağır yaralanan Şeyma Bekar, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası polis ve jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:59
  1. Bartın
  2. Karaman
  3. Ankara
  4. Zonguldak
  5. Trafik kazası
  6. Cip takla attı
  7. Ünivrsiteli Şeyma öldü
  8. ölü ve yaralılar var

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