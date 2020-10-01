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Aktüel Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi
Aktüel

Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:36:19 -
Zonguldak'ta öldürülen çift toprağa verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde silahla öldürülen karı kocanın cenazesi toprağa verildi.

Yeni Siteler Mahallesi'nde dün evlerinde öldürülen Hüseyin ve eşi Cemile Kumuz'un cenazeleri, yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Gümeli Beldesine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından dua edildi. Kumuz çiftinin yakınları, taziyeleri kabul etti.

Beldede kılınan namazın ardından karı kocanın cenazeleri, aile mezarlığına defnedildi.

- Olay

Yeni Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (45) ve eşi Cemile Kumuz (40) dün evlerinde Cevat S'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Cevat S. ise silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yapmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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