Zonguldak'ta maden ocağındaki iş kazasında bir işçi yaralandı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretim sırasında kömür taşıyan vagonların arasında sıkışan Dursun D. (48), mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı.
Dursun D. olay yerine gelen sağlık ekibince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.