Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye para cezası

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmadığı veya sigara yasağına uymadığı gerekçesiyle 16 kişiye 14 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maske takmadığı tespit edilen 10 kişiye 9 bin lira, yasaklanan alanlarda sigara içtiği tespit edilen 6 kişiye ise 5 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, denetim ve kontrollerin düzenli bir şekilde süreceğini ifade ederek, virüsün yayılımını azaltmak için vatandaşlardan kurallara uymasını istedi.







