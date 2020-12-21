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Aktüel Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası
Aktüel

Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası

"Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan cezaya çarptırılan, "kasten öldürme" suçlamasından beraatine hükmedilen sanık, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 16:29:52 -
Zonguldak'ta kaybolan kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 2 yıl hapis cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 3 yıl önce kaybolan kız arkadaşını denize atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık E.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda taraf yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık E.K, avukatının savunmasına katıldığını belirterek, hakkındaki kararı mahkeme heyetine bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçunu işlemediğine, "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçunu işlediğine kanaat getirerek 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karaelmas Mahallesi'nde oturan Nesrin Koçaklı'nın Ocak 2017'de kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşmış, kent genelindeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle genç kızın kaybolduğu gün Zonguldak Limanı yakınında 20 yaşındaki E.K. ile görüştüğünü belirlemişti.

Geçen yıl 27 Haziran'da gözaltına alınan E.K, "kuvvetli suç" şüphesiyle tutuklanmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, telefon kayıtlarında sanığın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkılarak Nesrin Koçaklı'yı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediği öne sürülüyordu.

Sanık E.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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