  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Aktüel

Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 21:00:58 -
Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaman beldesinde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, söz konusu bölgede yaptıkları araştırmada E.A. (46) ve M.K'yi (27) kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda, define arama dedektörü, keser, orak, murç, demir çubuk, demir zımpara, el küreği ve sırt çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!
Dünya

28 yıldır kayıp olan Azerbaycan askeri bakın nasıl bulundu!

Karabağ Savaşı’nda 18 yaşındayken kaybolan Azerbaycanlı Şamhalov İmran, kurtarılan Füzuli şehrinde bir evin bodrum katında zincirli halde bu..
KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!
Gündem

KKTC cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu!

KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Ersin Tatar oyların yüzde 51,74’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay