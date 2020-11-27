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Aktüel Zonguldak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Aktüel

Zonguldak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Kural ihlali yaptığı tespit edilen 33 sürücüye ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:06:16 -
Zonguldak'ta helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma trafik ekiplerince koordine edilen denetimler, kentten havalanan helikopter ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Kilimli ilçelerinin yanı sıra Zonguldak-Ankara kara yolu güzergahında 2 saat sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimler helikopterden takip edildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 33 sürücüye cezai işlem uygulandı, 7 araç ise trafikten men edildi.

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