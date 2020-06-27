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Aktüel

Zonguldak'ta beton mikseriyle hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 10:49:55 -
Zonguldak'ta beton mikseriyle hafif ticari araç çapıştı: 1 ölü, 5 yaralı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseriyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saltukova beldesinde Ercan E'nin (32) kullandığı 27 YM 782 plakalı beton mikseri, Özer P. (27) idaresindeki 67 AAY 308 plakalı hafif ticari araçla çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, sürücülerle hafif ticari araçta bulunan Sedat Y, Ünsal T, Şenol K. ve Gökhan S, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen sürücü Özer P. kurtarılamadı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari araçtakilerin ilçeye bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı inşaatında çalıştıkları öğrenildi.


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