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Aktüel

Zonguldak'ta belediye ekiplerinin müzik etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

2020-04-19 20:40:49 -
Zonguldak'ta belediye ekiplerinin müzik etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, belediye ekiplerinin müzik etkinliği sırasında bir kişinin balkonun kenarına çıkarak dans etmesi ilginç görüntü oluşturdu.

Alaplı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan ilçe sakinlerine moral vermek ve eğlendirmek amacıyla müzik etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Yeni Siteler mevkisindeki vatandaşlar, evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak çalan müziğe alkışlarla eşlik etti.

Bu arada ismi öğrenilemeyen bir kişinin, balkonun kenarına çıkarak dans etmesi görenleri şaşırttı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


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