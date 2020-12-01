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Aktüel Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı
Aktüel

Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:45:26 -
Zonguldak'ta 8,5 ayda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1877 kişiye adli veya idari işlem yapıldı

ZONGULDAK(AA) - Zonguldak il genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 8,5 aylık süreçte 1877 kişiye idari veya adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlık ekiplerce, Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli'deki sorumluluk sahalarında cadde, sokak ve açık alanlarda 17 Mart-30 Kasım tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, tedbirlere uymayan 65 yaş üstü 78 kişi ile 20 yaş altı 75 kişiye, 11 şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma sürücüsüne, sahil, mesire ve piknik alanlarında 22 kişiye, karantinayı ihlal eden 34 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 457 kişiye, seyahat izin belgesi olmayan 30 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 385 kişiye, maske takmayan 740 kişi ile kurallara uymayan 24 iş yerine toplam 2 milyon 937 bin 776 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 45 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

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