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Zonguldaklı iş adamından dev Kömürspor forması

Türkiye’de ve yurt dışında birçok profesyonel takımın formasını yapan 61 yaşındaki iş adamı Hikmet Kavas, şimdi de dev Kömürspor forması yaparak gündeme geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 13:39
Zonguldaklı iş adamından dev Kömürspor forması

Türkiye’de ve yurt dışında birçok profesyonel takımın formasını yapan 61 yaşındaki iş adamı Hikmet Kavas, şimdi de dev Kömürspor forması yaparak gündeme geldi.


61 yaşındaki iş adamı Hikmet Kavas, odasının boş kalan bir bölümüne görsellik katmak için TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor’un dev formasını yaptı. Yapımı 1 günde tamamlanan formanın boyu 2,30 metre eni ise 1,30 metre. Zonguldak Kömürspor formasının içerisinde ise Zonguldak’ın manzarası, çekiç ve 67 numara yazıyor. Sosyal medyada paylaşılan dev Kömürspor forması büyük beğeni topladı.


Hikmet Kavas, formanın Kömürspor’un yönetiminin isteği doğrultusunda Kömürspor’a katkı vermek amacıyla açık arttırmayla satabileceğini söyleyerek, "Kömürspor bu şehrin tek profesyonel takımı. Benim de böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Formanın içerisinde Zonguldak manzarası, çekiç ve 67 numara yazıyor. Formayı yaptıktan sonra sosyal medyada halkın beğenisine sundum. Kısa zamanda forma büyük beğeni topladı. Eğer yönetim isterse formayı açık arttırmayla satarak gelirini Kömürspor’a katkı sağlayabiliriz. Ya da sipariş doğrultusunda bu formadan yapabiliriz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:39
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