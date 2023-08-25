Zonguldak yöresine ait ağır yemek! Böyle bir öneri var: yöresel lezzeti Höttürme! Klasiklerden farklı tat

Hamurlarımız mantı kıvamında, 10-12 dakika kadar pişecek. Bu mantıya höttürme denilmektedir. Yemek adı: Zonguldak'la özleşen Höttürme, Zonguldak mantısıdır.

Höttürme'nin tarifi!

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

Alabildiğince su (boza kıvamında suluca bir hamur olacak)

Çorba suyu İçin;

1 çay kaşığı tuz

5-6 su bardağı su

Üzerinin sosu için;

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı dövülmüş fındık

Höttürme'nin hazırlanışı;

Bir tencereye 5-6 su bardağı su ve tuz atıp kaynamaya bırakıyoruz. Diğer tarafta hamur için derin bir kaba; un, yumurta, tuz ve biraz da su koyup karıştırıyoruz. Hamurumuzun boza kıvamında, suluca ve akıcı bir hamur olması gerekmektedir.

Kaşıkla veya tahta bir kepçeyle karıştırarak hamuru iyice kıvamlı hale getiriyoruz. Şimdi de hazırlamış olduğumuz bu hamurdan bir tatlı kaşığı veya yemek kaşığının ucu ile alıp, kaynayan suyun içine atıyoruz. Hamur bitene kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Daha sonra hamurları pişmeye bırakıyoruz. Hamurlarımız mantı kıvamında, 10-12 dakika kadar pişecek. Bu mantıya höttürme denilmektedir.

Höttürmeleri bir kevgirde süzüyoruz. Sonra bir tavada tereyağını eritiyoruz. Höttürmeleri bir servis tabağına alıyoruz. Üzerine eritilip, yakılmış tereyağını döküyoruz. Üzerine de bol miktarda dövülmüş fındık ekliyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Keçi patisi: Şipşak hazır, hepsi sevilen malzemelerden oluyor! Hemen masaya döndüren lezzet şaşırtıyor!→ TIKLAYINIZ